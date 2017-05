ŽIVĚ: Lidovci jasně schválili koalici se STAN. Premiérem má být Bělobrádek

„Pokud mají lidé KDU-ČSL zaškatulkovanou jako maximálně desetiprocentní stranu, je velmi obtížné to zlomit. V tomto je skutečný smysl naší koalice se STAN,“ míní šéf lidovců Bělobrádek.

„Zdá se, že jediným možným výsledkem podzimních parlamentních voleb musí být vítězství hnutí ANO. Já, Starostové a nezávislí, jsme přesvědčeni, že naše budoucnost takto fatalisticky dána není,“ prohlásil pak Gazdík. Po schválení volební koalice děkoval lidovcům a řekl, že se mohou spolehnout na to, že podaná ruka strarosty platí.

Gazdík kritizoval hnutí ANO Andreje Babiše, které se vzhlédlo v tom, že stát je firma. „Ve firmě se nehlasuje, slovo šéfa je nejvyšším zákonem,“ kritizoval šéf STAN Babiše. Zdůraznil, že občané nejsou zaměstnanci, ale suverénní voliči.

Společnou hodnotou STAN a lidovců je podle Gazdíka, že ctí rodinu, obec, slušnost a že chtějí, aby Česká republika patřila jasně na Západ a byla zemí sebevědomých a schopných lidí.

Bělobrádek, kterého Gazdík tituloval jako budoucího premiéra, označil za velkou přidanou hodnotu, že se KDU-ČSL dokázala domluvit se Starosty a nezávislými na kandidátkách i na programu.

VIDEO: Pavel Bělobrádek promlouvá na sněmu KDU-ČSL Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Útok na koalici i interní průzkum, který jí dává 13 procent

Debata před tajným hlasováním o koalici KDU-ČSL a STAN překvapivě nebyla příliš dlouhá. „Strana, která je na vzestupu, se nemusí s nikým spojovat,“ kritizoval koalici KDU-ČSL a STAN delegát Petr Švehla z Uherského Hradiště. Navrhl sjezdu usnesení, jímž by lidovci odmítli koalici, ale kývli na to, že KDU-ČSL souhlasí s tím, aby byli Starostové a nezávislí na kandidátce lidovců. Rozdíl by byl v tom, že v takovém případě by spojenectví stačilo jen pět procent, nikoli deset, tak jako přímé koalici.

V útoku na koalici pokračovali místopředseda pražských lidovců Pavel Mareš a poslanec Ludvík Hovorka. Mareš navrhl změnit vyjednanou a podepsanou koaliční smlouvy, aby kandidáti mohli vést individuální kampaň. Bělobrádek proti tomu vystoupil, že není možné jednostranně změnit smlouvu. Nakonec se o alternativních návrzích ani nehlasovalo a delegáti pouze v tajném hlasování drtivou většinou podpořili koalici se Starosty a nezávislými.

První místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka argumentoval průzkumem, který si sama strana zadala a podle nějž v březnu odpovědělo 13 procent občanů, že koalici lidovců a STAN bude volit, a 22 procent voličů o tom uvažuje.

Kalousek lidovcům vyčítal utahování šroubů s ANO a ČSSD

Kriticky do scénáře sjezddu vstoupil jeden z hostů - bývalý předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek, toho času předseda TOP 09. Na úvod svého projevu lidovcům řekl, že je už na jejich jedenáctém sjezdu a potom jim vytkl, že se spolu ANO a ČSSD podíleli na „utahování šroubů“ v české společnosti.

„Mám na mysli zákony, které omezují občanskou svobodu a zvyšují kontrolu a dohled státu nad občanem. Mám tím na mysli i prolomení některých ústavních svobod, jako svobody shromažďovací a domovní svobody,“ řekl Kalousek. Nadějí je ale podle něj flexibilita lidovců.

„Pokládáme vás za natolik flexibilní a pragmatický subjekt, který, bude-li to pokládat za výhodné a prospěšné, bude pomáhat tyto šrouby povolovat stejně aktivně, jako je aktivně pomáhal utahovat,“ tvrdil Kalousek.