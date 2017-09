Vláda schválila rozpočet a zvýšila od ledna penze v průměru o 475 korun

Rozpočet byl podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové z ČSSD schválen jednomyslně. Řekla to novinářům v průběhu jednání vlády. Nikdo ze členů vlády nenavrhoval, aby navržený schodek hospodaření státu byl v době ekonomického růstu nižší, nebo žádný.

Ministři se dohodli také na tom, že vysoké školy dostanou navíc tři milardy korun. Vysoké školy původně požadovaly navýšení rozpočtu o 4,5 miliardy korun, které jim na jaře přislíbila exministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD. Minulý týden oznámily, že když jim vláda dá méně než tři miliardy korun navíc, budou protestovat. (více o tom zde)

Kabinet dohodou o rozpočtu potvrdil také přechozí dohodu koalice o navýšení platů ve veřejné sféře o deset procent a u učitelů v regionálním školství o patnáct procent už od letošního listopadu. (více zde) „Nezapomněli jsme ani na zaměstnance ve zdravotnictví, kteří dostanou přidáno také deset procent k tarifům, a to od 1. ledna, jak umožňuje systém financování zdravotní péče,“ uvedl premiér Sobotka.

Kalousek: Je to rozpočet bez vize a odpovědnosti k zítřku

Velmi kriticky na návrh státního rozpočtu, který vláda posílá do Sněmovny, zareagoval lídr opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. „Vláda schválila návrh státního rozpočtu, který má několik historických primátů. Jedná se o dosud nejvyšší výdaje, jedná se také o nejvyšší počet státních zaměstnanců, které si platíme ze svých daní. Na investice do budoucnosti vláda přitom rozpočtuje mnohem méně, než jsme my dokázali investovat v době krize. Je to politika bez vize, bez priorit a bez zodpovědnosti k zítřku,“ uvedl Kalousek.

Největší výdaje ze státního rozpočtu směřují na důchody. A téměř třímilionová skupina voličů, což jsou důchodci, může sehrát významnou roli v tom, jak v druhé polovině října letošní volby do Sněmovny dopadnou.

Vedle starobních důchodů se zvednou i invalidní a pozůstalostní penze. Starobní důchod na konci června pobíralo bezmála 2,4 milionu lidí, invalidní přes 425 tisíc a pozůstalostní více než 71 tisíc lidí.

V příštím roce půjde na důchody 427,9 miliardy korun. Na důchodovém pojištění by se mohlo vybrat 421,1 miliardy. Vláda mohla penze razantněji navýšit díky změnám v legislativě. Podle dřívějších pravidel by byl růst maximálně poloviční. „Bylo by to jen 235 korun,“ řekla ministryně Marksová.

Důchody podle nových pravidel mohla vláda zvýšit o polovinu místo dřívější třetiny růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Na konci letošního června průměrný starobní důchod podle údajů České správy sociálního zabezpečení činil 11 807 korun.