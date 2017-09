Odboráři přišli zatlačit na platy. Pilný dostal od Chovance kosu

Odbory požadují, aby se platy učitelů už od listopadu zvýšily o patnáct procent a u dalších státních zaměstnanců o deset procent. Doktorandi zase přišli s tím, že by vláda měla najít 4,5 miliardy na navýšení rozpočtu vysokých škol. Politici vládní koalice přitom zatím tvrdí, že chtějí dodržet návrh schodku státního rozpočtu na příští rok 50 miliard korun.

Zástupci vysokých škol dali politikům kapesníky s uzly, aby při rozhodování nezapomněli ani na slib zvýšení rozpočtu vysokých škol. „Dostanete to, co chcete,“ řekl šéf ANO Andrej Babiš.

Šéf ANO Andrej Babiš a vicepremiér Richard Brabec přicházejí na koaliční jednání o platech

Dárek, který dostal ministr financí Pilný od politického soupeře, je zase narážkou na jeden jeho starší výrok, že by si starší lidé mohli jít přivydělat tím, že budou sekat trávu.

Vláda v pondělí jedná o rozpočtu na příští rok. Pilný v neděli řekl, že zvýšil díky odhadu rychlejšího růstu ekonomiky příjmy rozpočtu o 21 miliard korun (více čtěte zde).

Stále mu ale kvůli nárokům na navýšení platů chybí zhruba osm miliard. Chce, aby je ve svých rezervách našla jednotlivá ministerstva. S navýšením platů učitelů, které žádají odbory, ale jak sociální demokraté, tak ANO souhlasí.

Ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek řekl, že díky lepšímu vývoji ekonomiky i státního rozpočtu, než se čekalo, by se peníze na platy měly najít. Rýpnul si do ANO, že pokud někdo slibuje učitelům plat na úrovni 150 procent průměrné mzdy, neměl by se bránit současnému zvýšení.