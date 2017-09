Protest zabral. VŠ dostanou přidáno tři miliardy, shodly se špičky vlády

10:49 , aktualizováno 11:10

Za navýšení rozpočtu pro vysoké školy přišli už potřetí v pondělí ráno před Úřad vlády demonstrovat akademici s hesly „Konec levných akademiků“, „Investice do vědy stejně jako do tunelů“ nebo „Je to k pláči“. Protest byl úspěšný. Ministři se ještě před jednání vlády dohodli, že VŠ přidají. „Ano, tři miliardy,“ sdělil iDNES.cz vicepremiér pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL.