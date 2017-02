Pentagon zvažuje nasazení vojáků v Sýrii, rozhodnutí je na Trumpovi

Pokud Trump operaci schválí, pozemní jednotky by měly do Sýrie dorazit během několika týdnů. Dosud v zemi působí pouze malé speciální týmy, které cvičí povstalce bojující proti Islámskému státu, připomíná CNN.

Americké úřady zdůrazňují, že nasazení pozemních jednotek v Sýrii je zatím pouze předmětem diskuze. Zatím ani není přesně jasné, jaká by byla jejich mise. Jedním z jejich cílů by však mohlo být ujistit Turecko, že pro něj Kurdové nepředstavují žádné ohrožení. Je rovněž možné, že někteří vojáci budou nejprve nasazeni v Kuvajtu, odkud se přesunou do Sýrie.

Trumpův předchůdce Barack Obama k nasazení pozemních jednotek kvůli velkému nebezpečí pro americké vojáky nikdy nepřistoupil. Pokud tedy Trump rozhodnutí schválí, bude to podle CNN znamenat, že jeho vláda je ochotnější takové riziko podstoupit.

Ministr obrany James Mattis při svém jmenování do funkce o nasazení vojáků do Sýrie nehovořil, zmínil však možný odklon od Obamovy administrativy.

Nasazení pozemních jednotek do Sýrie je jen jedním z návrhů, které úřady Trumpovi nabízejí. Uvažují rovněž o úplné změně toho, jak jsou vojáci nasazováni do sousedního Iráku. Předchozí vláda jasně stanovila maximální počet amerických vojáků, kteří mohou v zemi ve stejnou dobu působit. V současnosti může být v Iráku nasazeno maximálně 5 262 vojáků, je ovšem možné, že Trump limit úplně zruší.

Exekutivní příkaz, aby úřady přišly do konce února s návrhem, jak porazit Islámský stát, Trump vydal na konci ledna. „Musíme se zbavit IS. Nemáme jinou možnost. Je to zlo. Je to taková úroveň zla, jakou jsme ještě neviděli,“ řekl (více zde).