Trump nejprve musí pochopit, oč ve světě jde, řekl íránský prezident

11:29 , aktualizováno 11:29

Politický nováček, který nejprve musí pochopit, oč ve světě jde. Takovými slovy označil amerického prezidenta Donalda Trumpa jeho íránský protějšek Hasan Rúhání. Než se tak stane, bude to podle Rúháního trvat a USA za to zaplatí vysokou cenu. Írán je jednou ze sedmi zemí, jejichž občanům Trump výnosem pozastavil po 90 dní vstup do USA.