Tuniská policie zadržela tři podezřelé v souvislosti s berlínským útokem

Tuniský ministr vnitra uvedl, že tři zadržení ve věku od 18 do 27 let byli součástí teroristické buňky napojené na Amriho. Policie je zatkla přes noc, jak uvádí britský web televize BBC. Tunisan Amri je považován za pachatele pondělního útoku v Berlíně, který si vyžádal 12 obětí.

K útoku se přihlásil v pátek takzvaný Islámský stát (IS). Jejich agentura Amak v pátek zveřejnila video, na němž Amri přísahal věrnost organizaci a vyzval k dalším atentátům (více o prohlášení IS zde). Podle tuniského ministra se k IS hlásil i Amriho synovec. Zároveň prý také přiznal, že se svým strýcem mluvil přes šifrovanou chatovací aplikaci Telegram (o využívání podobných aplikací islamisty čtěte zde).

Španělské ministerstvo vnitra v sobotu uvedlo, že prošetřuje informaci o možném spojení Amriho s občanem Španělska. Ministr vnitra Juan Ignacio Zoido to řekl španělskému rozhlasu s tím, že prověřovaný kontakt se měl uskutečnit přes internet.

Čtyřiadvacetiletého Tunisana Amriho zastřelila v pátek po přestřelce italská policie nedaleko Milána (psali jsme zde). Po muži pátrala policie od pondělí, kdy v Berlíně útočník vjel na trhy v Berlíně kamionem u Pamětního kostela císaře Viléma.

Vůz davem ujel 50 až 80 metrů, než zastavil. Cestou zdemoloval několik stánků a porazil velký vánoční strom. Při útoku zahynulo 12 lidí. Mezi oběťmi je sedm Němců, jedna Češka a občané Itálie, Izraele, Ukrajiny a Polska. Informoval o tom kriminální úřad BKA. Dalších 49 bylo zraněno (více zde).