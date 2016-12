Tuniská policie zadržela tři podezřelé v souvislosti s berlínským útokem

Tuniský ministr vnitra uvedl, že tři zadržení ve věku od 18 do 27 let byli součástí teroristické buňky napojené na Amriho. Policie je zatkla přes noc na sobotu, jak uvádí britský web televize BBC. Tunisan Amri je považován za pachatele pondělního útoku v Berlíně, který si vyžádal 12 obětí.

K útoku se přihlásil v pátek takzvaný Islámský stát (IS). Jejich agentura Amak v pátek zveřejnila video, na němž Amri přísahal věrnost organizaci a vyzval k dalším atentátům (více o prohlášení IS zde). Podle tuniského ministra se k IS hlásil i Amriho synovec.



Zároveň prý také přiznal, že se svým strýcem mluvil přes šifrovanou chatovací aplikaci Telegram (o využívání podobných aplikací islamisty čtěte zde). Amri prý svému synovci poslal pod tajnou identitou peníze, aby za ním mohl přijet do Německa.



Všichni tři zadržení měli být podle tuniského ministerstva aktivní na jihu Tuniska v oblasti, odkud Amri pocházel. Jeho synovec uvedl, že strýc patřil ke skupině džihádistů v Německu kolem radikálního kazatele abú Valá, který je považován za hlavního ideologa salafistické scény v Německu a kterého německá policie zadržela v listopadu (psali jsme zde).



Čtyřiadvacetiletého Tunisana Amriho zastřelila v pátek po přestřelce italská policie nedaleko Milána (psali jsme zde). Po muži pátrali policisté od pondělního útoku v Berlíně, kde řidič kamionem vjel na vánoční trhy u Pamětního kostela císaře Viléma.

Vůz davem ujel 50 až 80 metrů, než zastavil. Cestou zdemoloval několik stánků a porazil velký vánoční strom. Při útoku zahynulo 12 lidí. Mezi oběťmi je sedm Němců, jedna Češka a občané Itálie, Izraele, Ukrajiny a Polska. Informoval o tom kriminální úřad BKA. Dalších 49 bylo zraněno (více zde).

Celý útok se stále prošetřuje. Španělské ministerstvo vnitra v sobotu uvedlo, že prošetřuje informaci o možném spojení Anise Amriho s občanem Španělska. Ministr vnitra Juan Ignacio Zoido to řekl španělskému rozhlasu s tím, že prověřovaný kontakt se měl uskutečnit přes internet.



Německo přijalo mimořádná opatření

Německá policie po útoku posiluje policejní hlídky v ulicích. Spolkový ministr vnitra Thomas de Maiziere v pátek uvedl, že i po zastřelení pachatele pondělního útoku na vánoční trh v Berlíně ohrožení Německa terorismem zůstává.



Policisté tak zvýšili svou přítomnost před kostely v řadě velkých měst, kam budou lidé chodit na štědrovečerní mše. Zvýšená bezpečnostní opatření přijal podle agentury DPA například Hannover, Frankfurt nad Mohanem či Kolín nad Rýnem, naopak v Hamburku či v Sasku policie neplánuje na sobotní večer žádné mimořádné hlídky.

Větší počet hlídek před kostely na Štědrý večer přivítal například hannoverský biskup Ralf Meister. „Považuji za nutné a správné, že se velká shromáždění lidí musí nyní více chránit,“ řekl agentuře DPA Meister.

Více policistů bude večer také v Sasku-Anhaltsku, například na vánočním trh v Halle. Již ve středu informoval kolínský policejní prezident Jürgen Mathies, že posílí hlídky u kolínské katedrály. Tam budou policisté u vchodu i u východu.

Naopak v Sasku podle tamního ministra vnitra neplánují zvláštní opatření před štědrovečerními mšemi. Ani policie v Hamburku dnes večer nechystá zvýšené hlídky před kostely, podle policejního mluvčího již byla v centru města posílena policejní přítomnost před vánočními svátky.