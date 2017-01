Vymyslete, jak porazit IS. Máte na to měsíc, zavelel Trump Pentagonu

Donald Trump měl na stole hned tři exekutivní příkazy, které opatřil svým podpisem. Zatímco jeden měnil pravidla lobbování pro vládní úředníky a druhý strukturu Národní bezpečnostní rady, třetí výnos se zaměřil na armádu, přesněji na její vedení. Trump výnosem pověřil Pentagon, aby vymyslel plán, jak zničit Islámský stát. Mají na to jeden měsíc.

Nový americký prezident chce splnit svůj slib a udeřit na islamisty s větší razantností, než to dělal jeho předchůdce Barack Obama. „Musíme se zbavit IS. Nemáme jinou možnost. Je to zlo. Je to taková úroveň zla, jakou jsme ještě neviděli,“ řekl minulý týden Donald Trump na televizní stanici Fox News.

Nynější apel je mířený především na nového ministra obrany, vysloužilého mariňáka Jamese Mattise. „Myslím, že to bude velký úspěch. Je to velká věc,“ řekl podle listu The Washington Post po podepsání výnosu šéf Bílého domu.

Armádní velitelé už v minulosti uváděli, že Spojené státy by mohly IS porazit rychleji, pokud by v boji využívaly více vlastních sil a nespoléhaly tolik na místní bojovníky.

Čelili však přitom kritice, že takové vítězství by zaplatily životy amerických vojáků. Přitom by to vůbec nemuselo přinést dlouhodobé řešení konfliktu, který pohání etnické, náboženské i politické pře v oblasti prodchnuté navíc nepřátelstvím vůči Spojeným státům.

Generálporučík David Barno, který v minulosti velel americkým silám v Afghánistánu, varoval před navýšením amerických bojových sil na frontové linii. „Tohle už jsme zkoušeli a nemyslím, že by se Američanům tahle myšlenka zamlouvala,“ citoval magazín Newsweek vysloužilého velitele, který nyní učí na univerzitě ve Washingtonu.

Irácká armáda doposud dobyla polovinu Mosulu, bašty Islámského státu v Iráku. Irácký premiér Hajdar Abádí minulý týden uvedl, že armáda má zcela pod kontrolou východní část města. Americká armáda pomáhá té irácké v podobě poradců a specialistů, kterých je nyní v Iráku okolo pěti tisíc. USA také velí mezinárodní letecké koalici, která iráckým jednotkám poskytuje leteckou podporu. Irácká armáda však v bojích utrpěla výrazné ztráty a bude potřebovat dodatečnou podporu.

Američané působí i v Sýrii. Loni v prosinci tam vedení armády poslalo dalších 200 vojáků, kteří mají pomoci kurdským a arabským bojovníkům ovládnout Rakká, hlavní centrum islamistů v sousední Sýrii. Celkem tam působí už 500 Američanů.

Jak Irák, tak Sýrie jsou však na seznamu zemí, ze kterých mají nyní obyvatelé zákaz cestovat do Spojených států (psali jsme zde). Pentagon začal obratem během víkendu sestavovat seznam Iráčanů, kteří s Američany v zemi spolupracují. Co s ním chtějí podniknout, zatím není jasné.

„Je mnoho lidí v Iráku, kteří s námi spolupracovali. Ať už bojovali po našem boku nebo překládali. Často to přitom dělali na vlastní nebezpeční,“ řekl agentuře Reuters mluvčí Pentagonu, kapitán Jeff Davis. Pentagon se tak chce ujistit, že tato jména nebudou zapomenuta, ať už se v budoucnu stane cokoliv.

Škatulata v NSC a zákaz lobbování

Kromě plánů, jak porazit IS, řešil Donald Trump i další výnosy. V sobotu podepsal exekutivní nařízení, které restrukturalizuje Národní bezpečnostní radu (NSC). Do NSC jmenoval svého poradce Steva Bannona či šéfa CIA Mikea Pompea.

Jednání NSC se tradičně účastní mimo jiné viceprezident, ministři obrany a zahraničí a vedoucí představitelé zpravodajských služeb. Trump však v rámci změn rozhodl, že ředitel tajných služeb a šéf sboru náčelníků armádních štábů se již nebudou účastnit všech zasedání rady, ale pouze těch týkajících se „témat příslušejících do jejich kompetencí“.

To kritizoval například vlivný republikánský senátor John McCain. „Osobou, která je podle mě nepostradatelná, je šéf sboru náčelníků štábů. Takže tahle reorganizace vyvolává obavy,“ řekl televizi CBS.

Třetí sobotní nařízení změnilo pravidla pro lobbování. Podle nařízení mají bývalí vládní úředníci nyní zákaz registrovat se jako lobbisti po dobu pěti let od opuštění úřadu. Nikdy pak nesmí lobbovat v zájmu cizí vlády.