Pence si po vzoru Trumpa kvůli ruské aféře pořídil osobního právníka

Novým právníkem viceprezidenta bude Richard Cullen. Jeho úkolem bude být Pencovi po ruce při formulování odpovědí na případné dotazy vyšetřovatelů, kteří se ruskou aférou zabývají.

„Mohu potvrdit, že viceprezident najal Richarda Cullena z McGuireWoods (právnická firma, pozn. red.), aby mu asistoval v zodpovídání dotazů,“ uvedl v e-mailové reakci Pencův mluvčí Jarrod Agen. „Viceprezident se plně soustředí na své povinnosti (...) a očekává rychlé vyřešení této záležitosti,“ dodal mluvčí podle The Washington Post.

Cullen má ve věci ruské kauzy i jeden zajímavý kontakt. Před lety pracoval ve stejné právnické firmě s exšéfem FBI Jamesem Comeyem a rovněž je kmotrem jedné z jeho dcer. Comey před nedávnem vypovídal před senátním výborem o možném ovlivňování amerických voleb Ruskem. Senátorům sdělil, že o vlivu Ruska nepochybuje (psali jsme zde).

Pence se do událostí kolem ruského vměšování do americké politiky zapletl, když popřel, že by se Trumpův poradce Michael Flynn ještě před inaugurací prezidenta setkal s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem. Flynn, který po kauze odstoupil, následně uvedl, že Mika Pence o svých stycích s Rusy nedopatřením plně neinformoval (více zde).

Kromě čtyř kongresových výborů se ruskými aktivitami zabývá také zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, bývalý šéf FBI. Ten už zahájil vyšetřování samotného Trumpa. Prověřuje údajně obvinění, že se šéf Bílého domu pokoušel v rámci ruské aféry nepřípustným způsobem ovlivňovat americkou justici. Trump na Twitteru své údajné vyšetřování označil za další pokračování smyšlené ruské kauzy.

Prezident koncem května jmenoval svým právním zástupcem pro záležitosti kolem ruského vměšování newyorského advokáta Marka Kasowitze.