PŘÍMÝ PŘENOS: O ruském vlivu na volby nepochybuji, řekl v Senátu exšéf FBI

Comey na začátku uvedl, že ho odvolání překvapilo, protože jej Trump před tím několikrát ubezpečoval, že pracuje skvěle. V odpovědi na dotaz senátorů uvedl, si je jistý snahou Ruska ovlivňovat loňskou kampaň před americkými prezidentskými volbami.

Bývalý šéf FBI řekl, že Trump ho sice nežádal, aby zastavil vyšetřování ruského zasahování, zjevně však požadoval loajalitu. Naznačil, že Trump zjevně podmiňoval jeho setrvání ve funkci loajalitou.

„Zdravý rozum mi říkal, že Trump něco chce výměnou za to, že mě ponechá v čele FBI,“ prohlásil Comey. Zopakoval přitom svoji domněnku, že pravým důvodem jeho odvolání bylo právě vyšetřování ruského problému.

Comey rovněž řekl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa se snažila očerňovat jeho osobně i FBI používáním lží a zjednodušování. To samé již Comey uvedl v písemném prohlášení, které senátnímu výboru předal již dříve.

Američané kvůli výpovědi zaplnili hospody

Americká média jeho výpověď srovnávají s aférou Watergate nebo třicet let starou kauzou Írán-Contras. Hospody od časného rána lákaly hosty na přímý přenos, který hodlají prezentovat na velkých obrazovkách vyhrazených obvykle sportovním zápasům nebo udílení filmových cen. Hostů se podle AP dostaví požehnaně navzdory tomu, že na východním pobřeží USA bude deset hodin dopoledne.



„Dejte si u nás dopolední pivo a proberte vývoj s kámoši,“ zval návštěvníky na svém facebookovém účtu houstonský hostinec Axelrad Beer Garden. V nabídce prý kromě panáků ruské vodky bude i speciální koktejl „impeachmint“, jehož název odkazuje na anglické výrazy pro ústavní žalobu (impeachment) a mátu (mint).

Washingtonský bar Union Pub bude rozdávat drinky zdarma pokaždé, kdy se Trump ke Comeyho výrokům vysloví na svém oblíbeném Twitteru.

Média ovládly právní analýzy, do jaké míry může skandál přivést prezidenta do potíží a otřást celou vládou. Nechybějí ani spekulace o možném trestním stíhání nebo ústavní žalobě. Právní experti se podle listu The Guardian shodují, že Comeyho výpovědi jsou dostatečným důkazem o maření spravedlnosti ze strany Donalda Trumpa. Impeachment je však velmi nepravděpodobný.

K zahájení procesu je potřeba většina hlasů ve Sněmovně reprezentantů, o Trumpově sesazení by pak dvěma třetinami hlasů musel rozhodnout Senát. V dolní i horní komoře Kongresu dnes drží většinu republikáni. Řada z nich sice Trumpovo chování v Bílém domě sleduje s rostoucím znepokojením, ale zatím mu se skřípěním zubů zůstávají loajální.



„Nechte to být...“

Senátní výbor již ve středu zveřejnil Comeyho úvodní prohlášení, ve kterém bývalý šéf FBI hovoří o tom, že po něm Trump žádal věrnost a chtěl také ukončit vyšetřování svého někdejšího poradce Michaela Flynna. O Flynna se FBI a také několik výborů Kongresu zajímá kvůli jeho kontroverzním vazbám na Rusko.

V Comeyho výpovědi například stojí: „Po několika okamžicích prezident řekl ‚Potřebuji loajalitu, očekávám loajalitu.‘ Během trapného ticha, které nastalo, jsem se nepohnul, nepromluvil ani nezměnil výraz tváře. Prostě jsme se na sebe tiše dívali. Pak rozhovor pokračoval...“



Na dalším místě Comey vzpomíná: „Když se dveře u kyvadlových hodin zavřely, ocitli jsme se sami a prezident začal slovy ‚Chci hovořit o Miku Flynnovi‘. Flynn den předtím rezignoval. Prezident začal slovy, že Flynn schůzkami s Rusy nic špatného neudělal, ale obelhal viceprezidenta. Pak řekl: ‚Doufám, že najdete schůdnou cestu, jak to nechat být, jak Flynna nechat být. Je to dobrý chlap. Doufám, že to můžete nechat být.‘ Odpověděl jsem jen ‚je to dobrý chlap‘. Neřekl jsem, že to ‚nechám být‘.“

V další pasáži stojí: „Ráno 30. března mě prezident zavolal do FBI. Označil ruské vyšetřování za ‚mračno‘, které brzdí jeho možnost jednat jménem státu. Řekl, že s Ruskem nemá nic společného, že se s ruskými šlapkami nestýkal a že byl vždy přesvědčen, že je v Rusku odposloucháván. Tázal se, co můžeme udělat, abychom ‚mračno‘ zahnali. Odpověděl jsem, že záležitost vyšetřujeme, jak rychle je to možné, a že by velmi prospělo, kdybychom nic nenašli a odvedli dobrou práci. Souhlasil, ale znovu zdůraznil problémy, které mu to působí...“



Trump zatím Comeyho svědectví nijak nekomentoval a není jisté, zda dokument vůbec četl. Středeční dotazy novinářů na toto téma ignoroval, zatím se vyjádřil jen skrze svého právníka. „Prezident je potěšen, že pan Comey konečně veřejně potvrdil svá soukromá hlášení, že prezident není vyšetřován v žádném ruském případu,“ uvedl Marc Kasowitz.“Prezident se cítí zcela a naprosto ospravedlněn,“ dodal s tím, že Trump se nyní chce věnovat své vládní agendě.

Podle agentury Reuters prezidentovi poradci pokusí zabránit, aby se Trump k záležitosti vyjadřoval v televizi nebo na Twitteru. Není ale prý jisté, zda se jim to podaří. Na 10:00 hodin místního času (16:00 SELČ), kdy Comey začne mluvit, prezident žádný oficiální program nemá. Server The Hill nevylučuje, že se na Twitteru nějaké bezprostřední reakce hlavy státu objeví. O dvě hodiny později (18:00 SELČ) Trump promluví na schůzi konzervativní náboženské koalice Víra a svoboda v jednom z washingtonských hotelů. I tam bude mít možnost Comeyho výpověď komentovat.



Podle průzkumu Quinnipiacké univerzity klesla Trumpova popularita na 34 procent. S jeho fungováním v Bílém domě nesouhlasí 57 procent Američanů. Osmašedesát procent dotázaných se domnívá, že se Trump ve funkci neprojevuje jako rozumný politik.

Trump Comeyho nečekaně odvolal na počátku května, oficiálně to zdůvodnil ztrátou důvěry. Spekulace, že odvolání souvisí s Flynnovým vyšetřováním, šéf Bílého domu odmítl. Ve středu Trump oznámil, že do čela FBI navrhl právníka Christophera Wraye (více čtěte zde).