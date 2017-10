Trump dorazil do Las Vegas, navštívil i zraněné v nemocnici

Před příletem do města prohlásil, že vyšetřovatelé už vědí o střelci Stephenu Paddockovi mnohem víc. Veřejnost se to podle Trumpa „ve vhodné době“ dozví. Masakr si vyžádal desítky mrtvých a stovky zraněných.

Penzionovaný účetní, gambler a milionářský důchodce Paddock minulou neděli na koncertě country hudby před lasvegaským hotelem zabil 59 lidí a 527 dalších zranil. O motivech jeho činu policie stále nemá jasno.

Ve středu se do USA vrátila Paddockova dvaašedesátiletá partnerka Marylou Danleyová, která v době masakru pobývala na Filipínách. Bezprostředně po příletu z Manily do Los Angeles ji začali vyslýchat agenti FBI. Sestry Danleyové, které žijí v Austrálii, novinářům řekly, že Marylou Paddocka „opravdu milovala“. Vrah ji prý poslal na Filipíny, aby mu nemohla zabránit ve spáchání jeho činu.

Ředitel FBI Andrew McCabe ve středu v Bostonu americkým novinářům řekl, že vyšetřovatelé se snaží „rekonstruovat vrahův život a proniknout do jeho chování“. Chtějí vyslechnout všechny, kdo mu „zkřížili cestu“ ve dnech a týdnech předcházejících tragédii. Na dotaz, zda už existují dohady o motivech, McCabe odpověděl, že zatím ne.

Test pro Trumpa

Trump po příletu do Las Vegas zamířil do jedné z místních nemocnic, kde chce v soukromí hovořit se zraněnými návštěvníky osudného koncertu. Cestou do nemocnice podle agentury AP kolona vozidel míjela místo, kde se masakr odehrál.

Americká média Trumpovu cestu do Las Vegas označují za test schopnosti hlavy státu semknout národ tváří v tvář tragédii a vyjádřit účast pozůstalým. S prezidentem do Nevady přicestovala první dáma Melania Trumpová.