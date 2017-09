Je to vydírání, tvrdí řidič Uberu. Může dojít k násilí, připouští taxikář

Během tří dnů jsme testovali pět pražských taxislužeb a snažili jsme se dát čtenářům alespoň nějakou představu, jak se s nimi jezdí (test je dostupný zde). Během našich přibližně půlhodinových jízd jsme ale měli také dostatek času pokládat našim řidičům nejrůznější otázky.

Po úvodních zdvořilostech jsme se začali nejprve vyptávat na stále častější konflikty mezi taxikáři a řidiči Uberu (psali jsme o nich zde). S pěticí řidičů přepravních služeb, kteří nás vozili na trase Smíchov - Letiště Václava Havla, jsme ale rozebírali i celkový stav taxislužeb v Praze, nebo třeba to, jak se za posledních dvacet let tohle povolání změnilo.

1 Nejlevnější-taxi.cz - cena cesty na letiště 325 korun

Jako prvního jsme si přivolali řidiče dispečinku Nejlevnější-taxi.cz, který přijel v bílém Superbu. „Já se toho neúčastním,“ odpovídá na otázku, co říká na protesty taxikářů na letišti. Stejně tak si prý myslí, že vyhrožování blokádou je jenom strašení. „Jestli tenhle tlak něčemu pomůže, to nevím. V očích veřejnosti asi nikdo na straně taxikářů bohužel není,“ povzdechne si.

Druhým dechem však dodává, že ani pro Uber žádné pochopení nemá. „Nikdo prostě nemůže jen tak sednout do auta a vozit lidi, když platí nějaká pravidla,“ říká a přirovnává Uber k tomu, když si někdo před restauraci postaví stolek, lavičku a soudek a začne lidem čepovat pivo.

„Proč já musím platit silniční daň, dvojnásobné povinné ručení, mít auto zaevidované na magistrátu, v autě taxametr, paměťový modul a potvrzení od lékaře a hrozí mi pokuty za každou pitomost a někdo jiný nemusí mít nic,“ vysvětluje nám taxikář v čem má s řidiči Uberu největší problém.

„Divím se, že se lidi nebojí, když pro ně přijede kdejakej jouda,“ dodává s odkazem na to, že pro Uber jezdí amatérští řidiči. Výtku, že je aplikace dovoluje lidem po každé jízdě ohodnotit, odmítl s tím, že „jim to tam naklikají kamarádi“.

Prý je mu jedno, jestli přestanou stávající pravidla platit pro taxikáře, nebo naopak začnou platit pro řidiče Uberu. „Já budu taky klidně jezdit bez taxametru a nějaká aplikace tam třeba v pátek večer nahodí koeficient 2,8. (Uber v průběhu dne podle poptávky upravuje násobek, kterým se upravuje základní sazba za jízdné, pozn. red.) To bychom ale nejeli na letiště za 270 korun, nebo kolik to bude, ale třeba za osm set. A to je víc, než je magistrátem stanovená maximální cena 28 korun za kilometr,“ říká řidič.

Uber se kontroluje násobně méně než taxikáři

O tom, že magistrátní úředníci řidiče Uberu kontrolují a také pokutují, ví, ale také si myslí, že to dělají zoufale málo. „Za loňský rok bylo asi 1 300 kontrol taxikářů a kontrol Uberu jen asi 97,“ vysvětluje. (Podle údajů pražského magistrátu bylo 1 220 kontrol u taxikářů a 73 kontrol u Uberu, pozn. red.) Vzhledem k tomu, že v Praze jezdí přes 5 500 taxikářů a už asi 2 700 řidičů Uberu, považuje to náš řidič za do očí bijící nespravedlnost.

Na druhou stranu vzápětí vyvrací jeden z argumentů, kterým taxikáři často obhajují svou výjimečnost proti amatérským řidičům - zkoušky z místopisu. „Kdo tady žil, nebo to alespoň trochu zná, tak s tím nemá vůbec problém. Jsou tam spíš takové chytáky a otázky typu, jestli je to z letiště k hotelu Diplomat 13,6, 14,7 nebo 12,5 kilometru,“ popisuje pobaveně.

Stejně tak, jako jsou zloději mezi taxikáři, jsou podle něj i mezi řidiči Uberu. „Viděl jsem, jak se na internetu jeden z nich třeba chlubil, že jel s lidmi ze Smíchova na letiště a vzal to přes Barrandov,“ říká náš řidič.

S vlastními „kolegy“, kteří okrádají zákazníky a kazí tak pražským taxikářům jméno, se ale také vůbec nepáře. „Jsou to s prominutím ko**ti,“ uleví si.

Trochu pochybovačně se vyjadřoval i o Sdružení českých taxikářů v čele s mluvčím Davidem Bednářem, který se účastnil protestů na letišti a situaci komentoval pro média. „Říká, že má pod sebou asi 160 členů. Sto šedesát z pěti tisíc je nula,“ komentuje, nakolik se sdružení vyjadřuje za všechny pražské taxikáře. Dodává ale, že sám s ním souhlasí.

2 Liftago - cena cesty na letiště 307 korun

Řidič Liftaga nás vyzvedá v bílém Chevroletu Captiva. „My jsem vlastně stejní jako Uber, ale tady musíte mít licenci a přihlášené auto, zkoušky a všechny potřebné věci. A hlavně taxametr, který cestu účtuje,“ vysvětluje rozdíl mezi Uberem a Liftagem. Spojuje je prý hlavně moderní aplikace.

Protesty taxikářů prý nikomu nepřináší nic dobrého. Snažíme se vtipkovat a říkáme mu, že bude možná mít víc zakázek, když budou stovky taxíků mimo provoz. „Jo a nebo budou všichni tak nas***í na taxikáře, že s nimi nikdo nebude chtít jezdit,“ odvětí nám.

S Uberem prý osobně nijak velký problém nemá, ač podle něj zneužívá současné zákony, a ani si nemyslí, že by kvůli němu přicházel o zakázky. „Ti, co se naštvou na Uber, jdou na jinou aplikaci a nejblíž k němu má Liftago,“ vysvětluje.

Navíc si myslí, že jezdit pro Uber není žádná výhra. „Uber více okrádá své řidiče. Liftago si nemůže dovolit strhávat pětadvacet procent z jízdného tak, jako to dělá Uber,“ říká. Americké společnosti to podle něj ale projde. „Když od Uberu jeden řidič odejde, tak hned přijde další. Jim jde jen o profit a chtějí co nejdéle udržet tuhle dobu, po kterou jsou pololegální,“ myslí si.

Ptáme se tedy, jak to chodí u Liftaga. „Tady se sice taky začíná na dvaceti pěti procentech, ale když jste na sedmdesáti jízdách týdně, tak máte devět procent,“ říká. Navíc prý částka, kterou si Liftago týdně strhne, nemůže překročit šestnáct set korun.

Podobně jako předchozí řidič ani tenhle nijak nevyzdvihuje taxikářské zkoušky. „Taxikáři o nich pořád mluví. Dohromady stojí ale asi sedm set korun, což není skoro nic,“ říká. Nemyslí si ani, že by bylo těžké je složit. „Pro někoho možná jo, ale já si to tedy nemyslím,“ řekl a ironicky poznamenal, že u zkoušky z místopisu má uchazeč k dispozici mapu.

Taxikařením se podle něj ale dá v Praze poměrně slušně vydělávat. „Nemůže s tím nikdo bohatnout, ale normálně se uživí. Když chce dělat devět hodin denně, tak to jde,“ říká.

„U Uberu nevydělává zdaleka každý, některé lidi tam zneužívají“

Naopak u Uberu to prý pro mnoho řidičů tak slavné není. „Jezdí tam spousta cizinců a nezaměstnatelných lidí. Ne, že by tam takoví jezdili všichni, ale právě takových lidí se chytnou další, kteří je zneužívají,“ říká a popisuje, že podle jeho informací v Praze vznikají pod Uberem flotily vozů, jejichž majitelé zaměstnávají lidi, kteří za ně pro Uber jezdí. „Dají jim vždycky nějaké auto a oni dělají za sto korun na hodinu dvanáct hodin denně,“ říká. Peníze, které vydělají navíc, pak podle něj zůstanou provozovateli flotily.

I tento řidič má pochybnosti o oprávněnosti Sdružení českých taxikářů zastupovat všechny řidiče v Praze. „Já o tom tedy nemám moc přehled, moc se s ostatními taxikáři nekamarádím,“ říká. V Praze podle něj ale aktuálně protestuje jen malá část zdejších profesionálních šoférů. „Jsou to takové ty jejich tlupy, co pořád někde postávají a pořád přemýšlí a něco vymýšlí. Já si to jdu odjezdit a jdu domů,“ říká.

Nejvíce se podle něj vyplatí jezdit s taxíkem dopoledne, odpoledne od pěti od sedmi a pak od jedenácti večer do dvou do rána. Tehdy totiž řidiči mohou při soutěžení o jízdy v aplikaci Liftago uspět kvůli větší poptávce i s vyššími cenami.

I řidiči Liftaga přeci jen trochu vadí, že lidé, co jezdí pro Uber, nemusí splňovat stejné podmínky jako on. Vysvětlil nám například, že jeho taxametr, který má zabudovaný v zrcátku a který řidič Uberu vůbec kupovat nemusí, ho stál pětadvacet tisíc korun. „Nemusíte ho mít ale takhle drahý. Dá se pořídit i za pět tisíc,“ dodává s tím, že ten jeho je už připravený na EET, které pro taxikáře začne platit příští rok.

3 AAA taxi - cena cesty na letiště 449 korun

Řidič největšího pražského dispečinku, AAA taxi, pro nás přijel ve starším modrém Superbu.

„Nevím, co vám na to mám říct. Mě se samozřejmě Uber nelíbí, jako každému jinému taxikáři, a těm protestům naprosto rozumím. Nicméně když trochu vím, co je za tím, tak já tady s touhle partou protestovat nepůjdu,“ odpovídá na dotaz, co si myslí posledních akcích bouřících se taxikářů.

Když se ptáme, co za nimi tedy vězí, odpovídá, že složité vztahy mezi taxikáři. „Je tady trochu víc taxikářských skupinek, a každý se teď, když to řeknu lidově, předhání, kdo má větší koule,“ zasvěcuje nás.

Sám je členem již dlouhou dobu fungující Asociace koncesionářů v taxislužbě, která se podle něj dlouhodobě snaží zlepšit tristní situaci v pražské taxislužbě jako celek. „Prostřednictvím asociace jsme Praze navrhovali spoustu řešení, ale nikdo to nechce slyšet,“ říká.

Uber je podle něj totiž jen jedna z věcí, kterou je třeba v pražské taxislužbě vyřešit. Problém je prý už v nastavení systému. Aby se člověk jako taxikář uživil, musí totiž dnes podle našeho řidiče pracovat pod dispečinkem. „Máte regulovanou cenu, která se deset let nezvedla, a dispečinky jí ještě dlouhodobě podrážejí. A ty slevy, co slibují, jdou vždycky k tíži řidiče,“ říká. Řidiči podle něj musí podepisovat jednostranně výhodné smlouvy, které dispečinkům zajistí pravidelný paušál, ale řidičům naopak negarantují ani jednu zakázku.

„Těch problémů je celá řada, nedá se to paušalizovat, že by byl problém jenom Uber. Bohužel pro ty lidi, co to dneska dělají (protestují pozn. red.), je problém jenom Uber,“ říká řidič AAA taxi. Podle něj za nejnovějšími protesty stojí i snaha dispečinků zajistit si v celé problematice silnější pozici.

„Magistrát začal komunikovat s naší asociací a lidem od dispečinků se to nelíbilo, protože asociace razí to, že cena za taxi by měla být jednotná a ať se pak dispečinky o zákazníky poperou kvalitou služby, dojezdovými časy a chováním řidičů,“ vysvětluje nám náš řidič.

Dnešní různé ceny podle něj vedou k situacím, kdy jedním směrem jede cestující přes dispečink za 19 korun za kilometr a když si cestou zpět odchytne to stejné taxi rovnou na ulici, zaplatí maximální možnou cenu. „Pojede domů deset kilometrů o osmdesát až sto korun dráž, protože taxikář mu cenu dispečinku nedá. To ale nepřispívá naší pověsti, protože jste hned zloděj i pro někoho, koho jste vlastně nikdy neokradl,“ vysvětluje.

Další věc je, že si podle něj Praha zoufale nedokáže poradit s taxikáři, kteří skutečně cestující okrádají. „Já tu práci dělám čtyři roky a jsem schopný vám přesně ukázat, která auta to jsou. A na tom magistrátu to podle mě musejí vědět stejně dobře jako já. Stojí na Hlavním nádraží, Staroměstském náměstí, u Karlových lázní, na Václaváku...“ vyjmenovává řidič.

„Abych si vydělal, musím jezdit dvanáct hodin denně“

Pro Uber ale žádnou chválu nemá. Argumenty, které používá na svou obhajobu, jsou podle něj úplně liché, a odkazuje se na zákon, který říká, že pokud chcete vozit autem lidi za peníze do deseti osob včetně řidiče, musíte být taxikář.

Stejně jako řidič Liftaga si navíc myslí, že Uber není žádný zázračný prostředek ke zbohatnutí. Polovina z řidičů si tam podle něj dokonce vůbec nic nevydělá. „Akorát, že si to neumějí spočítat. Když půjdete jezdit se svým normálním autem ten nejlevnější UberPOP, tak budete jezdit tři měsíce, než půjdete do prvního servisu. Pak zjistíte, že to, co jste si za ty tři měsíce vydělal, jste v tom servisu zase nechal,“ říká nám taxikář.

I jeho rozčiluje, že mu za každý menší přestupek hrozí stotisícové pokuty. Třeba, když na lístek z taxametru zapomene vyplnit nástupní a cílovou adresu. „Když sem přijede Uber, který nemá nic, živnosťák, zkoušky, ani pojištění, a ještě má cenu kalkulovanou v rozporu s pražskou vyhláškou, tak mu dají pokutu padesát tisíc korun. Odvolá se na ministerstvo dopravy, tam mu to sníží na dvacet a Uber to za něj zaplatí. Jak je tohle v pořádku?“ ptá se nás řidič.

Pokud si chce taxikář při současných cenách v Praze vydělat, tak se podle něj docela zapotí. „Když se dneska snažíte, jezdíte normálně a nikoho neokrádáte a chcete si vydělal slušné peníze a všechno poplatit, a nebavíme se o tom, že nějak bohatnete, tak jste šest dní v týdnu a dvanáct hodin denně v autě. To nesmí žádný profesionální řidič,“ dodává.

Pobavila ho prý také výzva primátorky, aby si mezi sebou taxikáři sami udělali pořádek. „Už vidím, jak přijedu na Staromák a začnu tam těm frajerům vysvětlovat, ať to nedělají,“ uzavírá.

4 Uber - cena cesty na letiště 233,75 korun

Řidič Uberu nás přijíždí vyzvednout v tmavém Fordu Mondeo. Už od pohledu je poznat, že nejde o taxi. Chybí mu majáček taxislužby i označení provozovatele a uvnitř také taxametr.

„Před vámi jela slečna a ta se mně taky ptala, jestli se nebojím jezdit na letiště,“ říká pobaveně řidič, když zavedeme řeč na výhrůžky taxikářů. Prý se nebojí. Aplikace Uber se podle něj taxikářům nelíbí celé tři roky, co v Praze funguje, a nejde o nic nového.

„Tímhle dělají akorát reklamu Uberu. Je to klasické vydírání,“ myslí si o jejich nedávných akcích. „Je to jako kdyby pošta stávkovala kvůli PPL a těmhle dalším službám. Taková je prostě doba,“ říká.

Zdá se, že si ale uvědomuje, že není úplně fér, aby on nemusel nic splňovat, zatímco taxikáři mají spousty povinností. „To jsou pravidla z doby, kdy oni začali jezdit. Chtělo by to, aby jim některé ty povinnosti zrušili,“ myslí si.

Ani změna zákona podle něj ale taxikářům nové klienty nepřinese. „Je skupina lidí, kteří jezdí taxíkem, a pak skupina lidí, vesměs mladých, kteří jezdí Uberem, a ti nikdy taxíkem jezdit nebudou, protože na to ani nemají,“ říká.

Když mu ale odpovím, že o pár hodin dříve a také později by nás Uber vyšel mnohem dráž, uznává, že se ceny během dne mění. „I tak je to pořád na letiště levnější než taxíkem, tím by to bylo tak za pět set,“ neodhaduje úplně přesně výsledek našeho testu (více zde). Období, kdy u Uberu platí vyšší sazba, podle něj ale trvají vždy jen chvíli.

Snažím se předstírat, že chci sám pro Uber začít jezdit, a vyptávám se na podrobnosti. „Musíte mít živnosťák, koncesi na přepravu osob,“ říká řidič, ale zároveň dodává, že i tohle se dá lehce obejít. „Můžete jezdit pod někým jiným. Já bych taky pod sebou mohl mít lidi, a ti potom nepotřebují nic. Stačí jim jenom řidičák a auto. V tom je to takové na hraně,“ vysvětluje. Začít prý můžete jezdit hned druhý den poté, co Uber ověří naskenované dokumenty.

Náš řidič má sice ještě jednu práci, ale v autě prý pro Uber jezdí prakticky každý den. Zajímá mě, jestli si myslí, že se mu tenhle „přivýdělek“ vyplatí.

„Myslel jsem si, že si u Uberu vydělám víc“

Potvrzuje nám, že si Uber strhává 25 procent z toho, co on odjezdí. „Což není málo, z každé stovky dáte dvacet pět korun. Není to sranda. Taxikáři sice blafou blafou, ale oni by v životě za těchhle podmínek nejezdili,“ říká. Přesto si myslí, že se má jízda s Uberem cenu, ale není to podle něj žádný zázrak. „Taky jsem si myslel, že výdělky budou větší,“ dodává.

Nejlepší je podle něj jezdit ve špičkách. „Třeba v noci, kolem půlnoci, to se pak vyplatí. Lidi potom nekoukají za kolik jedou, když jsou nalití a chtějí být doma,“ radí. Ptám se, jestli je schopný odhadnout, kolik si může člověk ježděním pro Uber v průměru vydělat za hodinu. „Zprůměrovat je to těžké, někdy vyděláte za hodinu sedm stovek a jindy stovku. Když to vezmu v průměru, tak pod dvě stovky to jde málokdy. Je to ale o štěstí,“ vysvětluje.

Velkou roli v tom podle něj hrají právě koeficienty, které Uber v průběhu dne mění. „Taky už jsem vezl lidi na letiště za osm stovek. To je potom příjemné. Prostě lidi pospíchají a jedou, i když je nastřelené,“ říká. Namítám, že v takovém případě už ale sazba na kilometr asi přesahovala maximální magistrátem povolenou částku.

„Jo, ale je to prostě nabídka a poptávka. Jezdil jsme na Nový rok od jedné asi do čtyř ráno a to taxíky nejezdily. Jezdil jenom Uber a byl tam pětinásobek. Takže dva kilometry za osm stovek a podobně. To jsem jezdil tři hodiny a vydělal jsem pět tisíc,“ vypráví. Cestující podle něj ale byli i tak spokojení a na nic si nestěžovali. „Chtěli být doma, nic nejezdilo a jinak by museli jít pěšky,“ dodává.

Brání se tím, že zákazníci dopředu vědí, kolik za cestu utratí, a je jen na nich, jestli na cenu přistoupí, nebo ne. „Není to jako v taxíku, kde vás taxikář obere,“ říká řidič Uberu. Podle něj maximální ceny nedodržují ani taxikáři, kteří to ale podle něj řeší okrádáním. „Za 28 korun za kilometr se v taxi svezte málokdy. Když sednete ke mně, tak víte, za kolik jedete a víte, že tady někde nebudu mačkat nějaké turbo,“ odkazuje na jeden ze způsobů, jak někteří taxikáři zvyšovali ceny jízdného (více zde).

Ptám se, jestli se nebojí kontroly z magistrátu, kterou už z principu nemůže projít, a následné vysoké pokuty. „Mně se to naštěstí nestalo. Tam to ale funguje tak, že se za vás Uber postaví a zaplatí to,“ potvrzuje domněnku, že společnost sankce za řidiče hradí.

Když se blížíme k letišti, projíždíme kolem benzínových stanic obsypaných většinou neoznačenými auty, ve kterých sedí vyčkávající řidiči. „Všude tady, kde vidíte ty auta, jsou buď taxikáři, kteří nesmí stát na letišti, nebo jsou to auta Uberu. Ty tady čekají na zákazníka, který si je pak jenom zavolá,“ říká náš řidič.

Dodává, že v aplikaci funguje pořadník, podle toho, kdy na letiště auto Uberu dorazí, a člověk musí počítat, že si na dalšího zákazníka klidně i hodinu počká. Často je to ale prý lepší než se vracet zpět bez cestujících.

5 Fix taxi - cena cesty na letiště 233,75 korun

Bílý taxík společnosti Fix taxi k nám přivolává před Terminálem 2 na Letišti Václava Havla muž v reflexní bundě s nápisem TAXI. Chvilku stojíme ve frontě. O taxíky, které mají nasmlouvané stání na letišti, je poměrně velký zájem. Brzy už ale všichni sedíme ve voze. Bohužel všichni tři na zadních sedačkách, jak jsme popisovali v předchozím článku.

„Nás se to až tak netýká, my jsme letištní přeprava. Ti kluci mají ale pravdu, Uber jim bere práci. To jsou neoznačené vozy a nemají koncesi, nemají nic. V Itálii je hnali, v Maďarsku je hnali, v Londýně je hnali, všude je ženou. Tady je Krnáčová podmazaná, protože oni (Uber, pozn. red.) to všude podplatí a dělají si co chtějí,“ říká řidič Fix taxi o protestech taxikářů.

Myslí si, že v Čechách brzy dojde kvůli Uberu k ještě většímu násilí.

„Jezdí za deset korun, nikomu nic neplatí a nic nemají. Takhle je to po celé Evropě, oni se tak rozmohli. Tam na ně ale vzali hole, v Maďarsku se s nimi nes**li, v Itálii to samé, no a prostě jim rozbili palice. A tady k tomu dojde taky, protože ti (taxikáři pozn. red.) už toho mají dost, aby jim někdo bral práci a neměl koncesi,“ říká nám náš řidič.

I on si stěžuje, že úředníci řidiče Uberu prakticky nekontrolují. „Kolik jich tak asi chytnou? A když už, tak mu dají tisícovku pokutu a ta společnost to za něj zaplatí,“ zlobí se. Taxíkem z letiště jezdí prý už dvaadvacet let a je jeden z pěti posledních, kteří tak dlouho vydrželi.

„Brzy se na to ale vyfláknu, už to nemá cenu. Jezdit dolů do města nemá cenu, tam je sedm tisíc taxikářů, a tady na letišti už je nás taky hrozně moc,“ říká.

Ptáme se, jestli ví o tom, že taxikáři chtějí blokovat pražské ulice. „Něco se má dít,“ odpovídá. Namítáme, že nám to už přijde jako docela drsná forma protestu. „Drsný je všechno. Drsný jsou ti dva magoři. Ten Kim v Koreji. Co z toho bude..,“ odvádí řeč taxikář. Namítám, že když taxikáři zablokují magistrálu, tak si naše sympatie nezískají. „Tak pojedete metrem, já tudy taky budu muset prokličkovat s lidma z letiště,“ směje se.

„Nejlépe se jezdilo za komunistů a po Sametové revoluci“

Zajímá nás, za jakých podmínek je možné dělat taxikáře, který má jako jeden z mála možnost parkovat přímo na letišti. „Platíme si za to 24 tisíc měsíčně, to je raketa jako kráva,“ vysvětluje. Před dvaadvaceti lety se prý přitom platilo jen patnáct set korun. I nám to přijde hodně a ptáme se, z čeho takovou částku hradí a jestli kvůli tomu musí zůstávat v práci déle.

„Tak nejezdím jenom do Holečkovy ulice, ale taky do Karlových varů, nebo do Mariánských lázní,“ říká. Nejdál byl prý v Norimberku. Jeho pasažéři prý tehdy zaplatili za každý kilometr jedno euro. Když ale v roce 2010 výbuch sopky uzemnil letadla, dojeli prý jeho kolegové až do Portugalska, nebo do Dánska.

Předstírám, že zvažuji, že bych se také stal taxikářem. Řidič se mě ptá, kde pracuji a co mám za školu. Rychle si vzpomínám na první zaměstnání a říkám, že ve fabrice montuji výparníky do klimatizací a mám střední školu. „Běžte radši na vejšku,“ rozmlouvá mi řidič taxikaření. Jeho syn to údajně také zkoušel, ale brzy toho nechal.

Pro řidiče na letišti prý totiž platí velmi přísné podmínky. Nesmí například jezdit ve voze starším jednoho roku a zřizují si kvůli tomu drahý operativní leasing. „Každý měsíc takhle vyhodím šestnáct a půl tisíce do kanálu,“ stěžuje si. I tak ale ve své práci spatřuje nějaké výhody. „Vozím slušný lidi a nikdo mně nezapíchne. A občas jedu dálky,“ říká.

Navrhujeme mu, ať jde dělat pro klasický dispečink. „Tak tam platíte jedenáct tisíc měsíčně a sbíráte babičky z nemocnic po sto dvaceti korunách,“ mávne nad tím nápadem rukou.

Naposledy se vracíme k mému nápadu občas si taxikařením přivydělat. „Neradím vám, abyste do toho lez. Vůbec ne. Dodělejte si školy,“ opakuje taxikář.

Bývaly podle něj ale doby, kdy to s tímhle zaměstnáním tak černé nebylo. „Tenkrát za komančů a trošku po revoluci. Taxikáři, číšníci, řezníci, zelináři, to bylo zajímavý. Na tehdejší dobu to byly dobrý peníze,“ uzavírá řidič, který nám za cestu naúčtoval nejvyšší částku.