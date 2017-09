Test: Uber, Liftago, nebo taxi? Vyzkoušeli jsme, které auto si zavolat

Na řidiče jsme si hned na začátku nachystali malou výzvu. Všechny vozy jsme si totiž přivolali do Gabrielské ulice na Smíchově, která vznikla teprve nedávno a jejíž existenci například mapy společnosti Google ještě nestihly zaznamenat. Cíl cesty byl pokaždé stejný - Terminál 2 na Letišti Václava Havla.

Zde se ukázala výhoda aplikací. Zatímco řidičům z dispečinku jsme museli složitě telefonicky vysvětlovat, kde se ulice nachází, řidiči, které jsme objednali přes aplikace Uber a Liftago, dorazili na místo bez vyptávání. Samozřejmě jim v tom pomohl GPS modul v našem telefonu, který jim ukazoval, kde přesně stojíme.

Nutno dodat, že i dva ze tří dispečinků, které jsme otestovali, konkrétně AAA taxi a Nejlevnější-taxi.cz, také provozují vlastní aplikaci. Pokud bychom si jízdu objednali její pomocí, i řidiči těchto taxislužeb by mohli naše GPS souřadnice využít k přesnější navigaci. Chtěli jsme si nicméně ověřit, jak velké obtíže s hledáním neznámého nástupního místa budou mít taxikáři bez aplikace. Ani u jednoho z nich však potřebné vysvětlování nezabralo déle než dvě minuty.

Vybrané způsoby, nebo pražská galerka na kolech?

Jednou z nejdůležitější vlastností taxikáře je bezesporu jeho dobré chování. Všichni řidiči, se kterými jsme jeli, byli bez výjimky příjemní a hovorní. Na jejich přístup bychom si tak jen těžko mohli stěžovat. Výhradu v tomto ohledu máme jen k řidiči společnosti Fix taxi, která sídlí na letišti.

Ten nás, tedy oba redaktory a jednoho fotografa, totiž donutil usadit se na zadní sedadla. „Mám vepředu nějaké věci, sedněte si dozadu,” řekl nám, nedbaje našich nespokojených pohledů. Těmito věcmi byl výtisk novin a baseballová čepice. Kvůli jeho neochotě odložit je jinam, jsme se museli ve třech mačkat na zadních sedačkách, což nám na pohodlí nepřidalo.

Všichni řidiči nám ochotně uložili objemné zavazadlo do kufru a stejně ochotně ho také na konci cesty vyložili. Během každé jízdy se také jednomu z nás „vybil” mobilní telefon a po šoférech jsme se dožadovali jeho dobití. Krom dvou řidičů, těch z Fix taxi a AAA taxi, kteří neměli v autě nabíječku ani redukci na USB, nám všichni vyhověli.

Po dokončení všech pěti jízd jsme se shodli, že pokud jde o zákaznický servis, nebyl mezi jízdami takřka žádný rozdíl. Až na zasedací pořádek řidiče z Fix taxi a jeho zvláštní způsob jízdy, o kterém budu psát později, a také na mírný nepořádek na zadních sedačkách vozu AAA taxi.

Stejně tak všechna auta byla dostatečně prostorná. Ani jeden z řidičů pro nás nepřijel v něčem tak malém, jako je Škoda Citigo či Fiat 500. Místo toho jsme se vozili v superbech či velkém Chevroletu Captiva. Dokonce i řidič Uberu přijel v prostorném Fordu Mondeo. O to víc bylo ale zarážející, jak odlišné nám řidiči naúčtovali ceny.

Ze Smíchova na Letiště? Tak schválně, za kolik?

Nejlevněji nás na letiště odvezl řidič Uberu POP - za 234 korun (POP je nejběžnější služba, kterou Uber v Praze nabízí). Zde je ale potřeba říct, že Uber ceny v průběhu dne upravuje v závislosti na počtu aktuálně volných řidičů a zájmu zákazníků.

V pondělí v 11:10, kdy jsme si odvoz objednávali, nám aplikace sdělila, že naše cesta bude stát mezi 179 a 236 korunami. Řidič se tedy do tohoto rozmezí jen těsně vešel. Jenže o pár hodin později, přesně v 16:43, už by nás stejná cesta vyšla na částku mezi 310 a 402 korunami. Záleží tak na štěstí i denní době, kdy se cestující rozhodne vydat na cestu. Neplatí tak, že je Uber levnější za každých okolností.

Druhou nejlevnější jízdu, stála nás 307 korun, jsme si obstarali přes aplikaci Liftago. Tedy službu, která se od Uberu liší zejména tím, že pro ni jezdí jen autorizovaní taxikáři, kteří plní veškeré povinnosti, které na ně zákon klade - od používání taxametru, přes vlastnictví taxikářských licencí, až po žlutý majáček s nápisem taxi na střeše vozu.

Naopak stejně jako Uber aplikace Liftago dovoluje po skončení jízdy ohodnotit jednotlivé řidiče, díky čemuž by cestující neměl narazit na vyložené nemehlo či nezdvořáka. Před každou jízdou se navíc u Liftaga o poptávku, kterou zadáte do aplikace, přetahuje hned několik taxikářů. Sami nabízejí podle nich vhodnou cenu a zákazník si z nich jednoduše vybere tu nejnižší.

Stejné to bylo i v našem případě. Dva taxikáři Liftaga nám nabídli za cestu na letiště cenu přes čtyři sta korun. Ze zbývajících dvou jsme si vybrali toho levnějšího, který nás na letiště odvezl za 307 korun. I zde se tedy vše řídí podle proměňující se nabídky a poptávky a ceny se mohou jízdu od jízdy lišit.

Jen o trochu dráž pak vyšla cesta objednaná přes dispečink Nejlevnější-taxi.cz, který provozuje firma Taxi Praha. Stála totiž 325 korun. Pak již ale začali taxikáři zdražovat.

Největší pražský dispečink AAA taxi nám za cestu naúčtoval 449 korun. Vzhledem k tomu, jak obdobná byla kvalita všech vozů i řidičů, nám to už přišlo jako poměrně vysoká částka.

Největší překvapení nás ale ještě čekalo. Rozhodli jsme se totiž otestovat i taxikáře, kteří si platí za vyhrazená místa na letišti a na jejichž vozy jako první narazí cestující, který dosedne na pražskou přistávací dráhu.

Nucené natěsnání do zadní části vozu společnosti Fix taxi jsem již zmiňoval, ale ještě více nás rozladila částka, kterou po nás řidič tohoto auta požadoval za cestu zpět z letiště do Gabrielské ulice. Ta totiž činila rovných šest set korun (na účtence z taxametru je 621 korun, ale zbytek nám řidič odpustil). Tedy skoro třikrát víc, než jsme dali za Uber, a téměř dvakrát tolik, co nás jízda stála u dalšího běžného dispečinku Nejlevnější-taxi.cz a u Liftaga. Příjemné nebylo ani to, že měl řidič po celou dobu poměrně nahlas puštěné rádio.

Test pražských taxislužeb a aplikací Cena jízdy (koruny) Rychlost příjezdu (minuty) Délka cesty (minuty) Uražená vzdálenost (kilometry) Čas a datum odjezdu Průměrná rychlost za jízdy Uber 233,75 6:40 24:27 13.92 11:10 pondělí 25.9. 37 km/h Liftago 307 7:15 24:32 16,4 13:28 čtvrtek 21.9. 47 km/h Nejlevnější-taxi.cz 325 10:23 25:00 15,89 11:42 čtvrtek 21.9. 45 km/h AAA Taxi 449 6:20 24:01 16,4 09:40 pondělí 25.9. 47 km/h Fix taxi 621 0:30 32:00 16,7 10:16 pondělí 25.9. 38 km/h

Pokud jde o délku trasy, vzali nás s výjimkou Uberu všichni takřka stejnou cestou, jen řidič Nejlevnější-taxi.cz se místo po Plzeňské ulici vydal po Podbělohorské a pak Bělohorské ulici. V tom ale není výrazný rozdíl. Jediný, kdo se odvážil jet jinudy, byl řidič Uberu. Přes Podbělohorskou a Libockou ulici to vzal až na Evropskou třídu. Zkrátil si tak cestu oproti ostatním taxikářům o dva až tři kilometry. Ve výsledku ho ale tamní méně plynulá doprava donutila jet pomaleji a jízda s ním trvala takřka stejně dlouho jako s jinými řidiči - přibližně 25 minut.

I v tomto ohledu byl ale výjimkou řidič Fix taxi, který cestu zvládl za dlouhých třicet dva minut. A to přesto, že jsme se snažili vybírat pro jízdy dopolední hodiny, kdy cestou na letiště ani z letiště nebyly žádné významné dopravní komplikace. Výsledný čas si vysvětlujeme tím, že jel celou cestu nižší rychlostí než ostatní řidiči.

Na některých úsecích dokonce naprosto nesmyslně pomalu, například třicítkou na padesátce. V přímém kontrastu s tím ovšem bylo několik situací, kdy přidal dost nečekaně plyn a kdy bral některé zatáčky poměrně zostra. I přesto, že nás ujišťoval, že s taxi jezdí z letiště už přes dvacet let, cítili jsme se s ním ze všech řidičů nejméně bezpečně. Nedá se ale říct, že by nám šlo o život.

Účtenku dáváme jen na vyžádání

Ostatní řidiči jeli srovnatelně dobře a plynule, včetně řidiče Uberu, který z nich jako jediný nevlastní taxikářskou licenci a neabsolvoval tak ani zkoušky z místopisu. Vyjma řidičů z Nelevnější-taxi.cz a Fix taxi také všichni použili navigaci. Na jízdu prvního to nemělo vliv, u druhého to ale způsobilo problémy.

Přibližně poslední kilometr a půl cesty jsme ho museli sami na cílové místo navádět použitím vlastní navigace v telefonu. Pravdou ale je, že tento řidič jel jako jediný z letiště směrem do centra. Ostatní cestovali k letišti, které je o poznání jednodušší najít než Gabrielskou ulici.

Poslední věc, kterou jsme se rozhodli otestovat, byla ochota řidičů vydat nám za cestu účtenku. Krom řidiče AAA taxi nám ji nikdo sám od sebe nenabídl. „Musíte si o ni říct,” vysvětloval řidič Nejlevnější-taxi.cz. Na požádání nám ji ale nakonec z taxametrů vytiskli všichni. Tedy kromě řidiče Uberu, ten totiž žádný taxametr nemá. Účtenka za jízdu s ním nám ale přišla obratem do e-mailu a je také dostupná z aplikace.

Chytrá aplikace není výsadou Uberu

Z pohledu zákazníka nás překvapilo, že v našem testu vyšla jako nejhorší ze všech taxislužeb právě ta nejdražší. Mezi těmi ostatními pak nebyly kromě ceny nijak významné rozdíly.

Cestujícím bychom na základě naší zkušenosti pouze doporučili, aby si i po příletu na letiště přivolali jinou taxislužbu, ať už pomocí dispečinku nebo aplikace, a nevyužívali tu, která čeká před dveřmi terminálu. Nechme naše subjektivní dojmy stranou, s největší pravděpodobností tak cestující ale minimálně ušetří.

Výhodou Uberu a Liftaga je pak možnost ohodnotit řidiče po jízdě a před jízdou si prohlédnout známku, kterou mu dali cestující před vámi. I většina velkých pražských dispečinků už ale nabízí aplikace, které umožňují objednat si taxi jinak než po telefonu, ověřit si cenu za jízdu ještě před vyjetím, případně sledovat příjezd taxi v reálném čase, či využít během cesty virtuální taxametr a kontrolovat tak výslednou cenu. Není to jen výsada Uberu, jak si mnohdy lidé mylně myslí. U něj by naopak někdo mohl mít problém s jeho nejistou právní situací (více zde).

Během skoro půlhodinové cesty jsme měli dostatek času vyptat se řidičů na jejich názor na stupňující se konflikty mezi taxikáři a řidiči Uberu. Ale také na mnoho dalšího. A výsledky byly až překvapivě zajímavé.

Letištní taxikář si například postěžoval, že zlaté časy, které přišly v oblasti taxislužby po Sametové revoluci, jsou už nenávratně pryč. Řidič z běžného dispečinku vysvětlil, že jeho „kolegové“, kteří obtěžují řidiče na letišti a vyhrožují blokádami, nemluví za všechny taxikáře. A řidič Uberu prozradil, jak moc se jízda pro tuhle americkou společnost ve skutečnosti vyplatí, ale třeba i to, proč jsou benzinky kolem letiště obsypány neoznačenými auty, které jsou plné vyčkávajících řidičů.

Názory a zkušenosti řidičů, kteří nás dovezli na letiště, případně zpět, přineseme ve čtvrtek v dalším samostatném článku.