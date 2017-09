Konflikty s řidiči Uberu mohou pokračovat, varuje asociace taxikářů

Ve čtvrtek odpoledne napadla na parkovišti před pražským Letištěm Václava Havla skupina taxikářů řidiče Uberu, který tam přijel pro své zákazníky. Taxikáři mu na auto nalepili samolepku „nelegální transport“, sebrali mobilní telefon, a jeden z nich řidiči Uberu dokonce rozbil čelní sklo.

Vybíjeli si na něm svou frustraci z toho, že pro běžné řidiče taxíků platí odlišné podmínky než pro řidiče, kteří jezdí se společností Uber.

Policie již ve čtvrtek vyslechla jak taxikáře, tak řidiče Uberu. „Útočník, který rozbil čelní sklo auta, je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci,“ uvedla mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová.

Mohlo by se to opakovat každý den

Jenže podobná podívaná se dost možná může opakovat. „Snažili jsme se to zastavit, ale věřte mi, že nemluvíme za všechny taxikáře. Kolegové, kteří to včera udělali, pouští do světa, že se to dnes bude dít znova a že to tak bude každý den, do doby, než se k tomu (nerovným podmínkám v taxislužbě, pozn. red.) odpovědní činitelé nějakým způsobem postaví,“ říká Karolína Venclová, mluvčí Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT). Podle jejích nepotvrzených informací by mohlo k incidentu dojít znovu na letišti.

Dodala, že asociace akci rozhodně neorganizuje a ani do ní nijak nezasahuje. „V zásadě s ní absolutně nesouhlasíme, protože jsme pro řešení legislativní cestou. Na druhou stranu frustraci kolegů naprosto chápeme,“ dodává Venclová. Ta podle ní pramení z toho, že Uber už v Čechách funguje řadu let a čeští zákonodárci stále vyčkávají se změnou zákona, která by narovnala právní prostředí taxislužby.

S mobilní aplikací Uber totiž většinou jezdí amatérští řidiči, kteří nemají taxikářskou koncesi a auta evidovaná jako vozidla taxislužby. Stejně tak často nemají vozidla označená názvem provozovatele a svítilnou s nápisem TAXI. Už z principu fungování aplikace jim také chybí fyzický taxametr. Všechny zmíněné povinnosti a několik dalších přitom musí běžní taxikáři splňovat.

Pravidla pro taxislužby pro nás neplatí, říká Uber

Společnost Uber se dlouhodobě brání, že není taxislužbou. „Vozy taxislužby na ulicích zastavují cizí lidé, kdežto u platformy Uber jde o síť registrovaných zákazníků a partnerů,“ uvedla už dříve mluvčí Uberu Miroslava Jozová. Služby, které řidiči Uberu poskytují, prý vycházejí z myšlenky sdílení vlastního majetku na částečný úvazek.

Proti takovému výkladu zákonů ale vystupuje pražský a brněnský magistrát i ministerstvo dopravy. Problém české legislativy je nicméně v tom, že na zprostředkovatele dopravy, jako je Uber, vůbec nepamatuje. Pokuty tak nehrozí firmě, ale pouze řidičům, kteří její aplikaci využívají. A to poměrně vysoké.

Nutno dodat, že pražští úředníci řidiče Uberu berou jako běžné taxikáře a při silničních kontrolách je za nedostatky i tak trestají. Už dříve se ale objevily domněnky, že pokuty za řidiče platí samotná společnost Uber. Ta to ale nikdy nepotvrdila.

Podívejte se na záznam ze čtvrtečního incidentu: