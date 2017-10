Nový plán ministerstva dopravy: konec povinných taxametrů

Česko jde proti proudu. Chystá se legalizovat alternativní taxislužby, které jinde v ­Evropě zakazují. Ministerstvo dopravy chystá klíčovou změnu: novelu zákona o silniční dopravě, která by taxislužbám umožnila využívat místo taxametru mobilní aplikace.



Tím by se zlegalizovala služba Uber, alternativa taxislužby, kterou si lze přivolat ve velkých městech, jako je Praha či Brno, a jejíž řidiči nyní mají ostré spory s taxikáři na letišti.



„Moderní aplikace a služby nemůžeme zakazovat, jenom musí všichni dodržovat stejná pravidla. Platí to jak pro běžnou taxislužbu, tak třeba i pro Uber. Jedni si vybudovali špatnou pověst předraženými cenami a svým chováním a teď se bojí konkurence. Druzí porušují zákon a tvrdí, že jde o spolujízdu, přitom normálně podnikají, ale nemají koncesi a pojištěné auto jako taxi,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Aplikace proto navrhuje zlegalizovat jako alternativu za taxametr. Místo označení taxi na střeše by auto mohlo mít nálepku na dveřích, řidiči by měli živnostenské listy a licence jako řidiči taxi. Jediný háček je v tom, že přepravu přes aplikaci v mobilu by si mohl přivolat jedině zákazník, auta by nemohla stát na „štaflech“ před letištěm nebo před diskotékami.

„Přesně tak už dnes ale Uber funguje a my dlouhodobě říkáme, že taková pravidla by se nám líbila. Je to estonský model, který už delší dobu dáváme za vzor,“ říká mluvčí Uberu Miroslava Jozová.

Česká republika by se tím vydala proti proudu. Řada zemí světa i Evropy – jako je Francie, Španělsko nebo Německo – po protestech taxikářů službu Uber zakázala, naopak malé pobaltské Estonsko mobilní platformy povolilo, fungují už tak služby Taxify či Wisemile.

Nerovné podmínky

Uber funguje následovně: nainstalujete aplikaci, pár kliky vyberete, odkud kam chcete jet, rovnou vidíte cenu a pak už jen počkáte na automobil. Na taxíka, chtělo by se říct.Jenže to vlastně není taxík, ale běžný řidič, který jezdí pro službu Uber. Taxikáři mu nemohou přijít na jméno.Tvrdí, že zatímco oni musí splnit přísné podmínky, řidičem Uberu se může stát kdokoliv, kdo má mobil a automobil.

Úřady přitvrdily: Řidič Uberu dostal obří kauci, taxikáři jeli férově

Co vše naproti tomu musí splnit taxikář, než vyjede? A kolik jej to všechno stojí? Už jen na nákup automobilu klade například Praha zvláštní nároky: vozidlo musí být maximálně osm let staré, nebo pokud chce taxikář čekat na zákazníky v centru, musí si ho obstarat ve žluté barvě.

Řidič pak musí získat průkaz způsobilosti řidiče taxislužby, který vydávají jednotlivé radnice a magistráty. Každý pak musí složit zkoušky z právního povědomí a místopisu, na živnostenském úřadu si pořídit koncesní listinu nebo živnostenský list. A do auta si musí samozřejmě nechat instalovat taxametr.

„Ten stojí od deseti do dvaceti tisíc korun s montáží. Od března příštího roku už budou muset i taxikáři mít EET. A přístroje, které toto rovnou umí, stojí okolo 20 tisíc,“ popisuje Tomáš Vopálenský z webu taxametry.cz.

Taxikář si také musí najít dispečink, pod kterým bude jezdit. A měsíčně mu platit. „Nejčastěji okolo osmi tisíc korun měsíčně nebo procentuální podíl z tržeb,“ říká členka rady Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová.

Drahá pojistka

Nakonec je potřeba taxík pojistit. Na rozdíl od automobilů, kterým pro provoz Uberu stačí běžné povinné ručení, vozidla taxislužby musí mít sjednané speciální pojištění, jehož cena je většinou několikanásobně vyšší.

Například za naftovou Škodu Superb, u níž se zákonné pojištění pořídí od 3 do 6 tisíc korun, zaplatí taxikář s havarijní pojistkou a pojištěním sedadel podle výpočtů webu epojisteni.cz 56 tisíc korun, pokud je z Jihočeského kraje. V případě, že je Pražan, vyjde už roční pojištění automobilu na 92 tisíc korun.

I proto taxikáři považují za neférové, že řidiči Uberu nic z toho splňovat nemusejí. A nelíbí se jim ani plán ministerstva, že by k provozu taxislužby už nebylo potřeba mít taxametr, ale jen aplikaci v mobilu.

„Bude muset dojít k mnoha kompromisům, které mohou mít zásadní dopady na klasickou taxislužbu. Konkrétně se jedná o povolení používat aplikace místo taxametru u řidičů, kteří budou provozovat taxislužbu bez možnosti obsazovat na ulici a využívat výhod klasické taxislužby, jako jsou stanoviště, vyhrazené jízdní pruhy a vjezd do zákazu mimo dopravní obsluhu. Jednalo by se de facto o třetí způsob podnikání v taxislužbě. Tedy taxi s taxametrem, taxi bez taxametru a taxi s aplikací,“ řekl předseda Asociace koncesionářů v taxislužbě Daniel Tarljovski.

Podvody i s aplikací

Taxikáři pak namítají, že skrze aplikace budou moci řidiči různých alternativních služeb cestující i okrádat, a to stanovením různých cen. „Taxametry jsou cejchované přístroje. Když jdu do masny, také mi maso zváží na váze, a ne přes aplikaci,“ říká členka rady Asociace taxikářů Karolína Venclová.

Ministerstvo dopravy jde s návrhem na jednání pracovní skupiny při Úřadu vlády ve čtvrtek. Pak zveřejní podrobnosti, jak by vypadala kontrola zdanění nebo jednotlivých jízd.

Model, se kterým ministerstvo dopravy přichází, funguje už například v Estonsku. Tamní předseda parlamentního výboru pro evropské záležitosti Kalle Palling přitom argumentoval podobně jako český ministr Dan Ťok, proč taxikaření přes aplikace zlegalizovat.

Estonci: Vstříc inovacím

„Technologie nám umožňuje využít stávající zdroje chytrými a flexibilními způsoby a nemůžeme připustit, aby nám nadměrná regulace znemožnila využívat ekonomické přínosy těchto inovací,“ obhajoval.

V Estonsku, kde už funguje i digitální občanský průkaz s elektronickým podpisem, si řidiči potřebnou licenci pro taxislužbu vyřídí na dálku přes internet během pár minut. Naproti tomu do telefonu si musí nainstalovat aplikaci, která automaticky vykazuje finančním úřadům příjmy z jednotlivých jízd.