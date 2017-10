Úřady přitvrdily: Řidič Uberu dostal obří kauci, taxikáři jeli férově

Před osmou hodinou večerní se scházíme s úředníky a asi desítkou figurantů před pražský magistrátem. Úředníci nás rozdělují do skupin a na mě připadá první jízda z centra k vršovickému nádraží prostřednictvím aplikace Uber.

Asi o půl hodiny později odcházím s jedním z úředníků o kousek dál do Vladislavovy ulice a objednáváme si přes aplikaci jízdu s UberBlack, nejdražší ze služeb, které společnost Uber v Praze nabízí.

„Bude tady za pět minut. Kdyby se ptal, tak jedeme domů z práce,“ vysvětluje mi úředník. Pracujeme prý v IT firmě.

Řidiče, který pro nás přijel černým superbem, náš příběh ale nezajímá. Ochotně se s námi však baví o své práci, společnosti, pro kterou pracuje, i o protestech taxikářů.

Ptám se, jestli si myslí, že je fér, aby řidiči Uberu nedodržovali stejná pravidla jako taxikáři. „Je sporné, co je taxi a co není. Každopádně sdílená ekonomika, nebo spolujízda, jak o sobě tvrdí Uber, to tedy není. Je to klička v zákoně, kterou se dá zdržovat,“ vyvrací řidič častý argument společnosti Uber, proč pro její řidiče některé zákony neplatí.

Myslí si ale, že se Uber podobá smluvní přepravě, pro kterou také platí volnější pravidla a kde má zákazník předem zajištěnou objednávku a písemnou smlouvu. Což podle řidiče u Uberu supluje aplikace.

Sám má prý vlastní firmu, pro kterou pracují tři další řidiči a která zajišťuje smluvní přepravu z letiště. Pro Uber prý jezdí jenom ve chvílích, kdy mu zrovna nepřilétají klienti, aby nemusel zbytečně čekat. Proto ostatně jezdí pro UberBlack, kde musí mít řidiči všechny náležitosti, jako jsou taxikářské zkoušky nebo na magistrátu přihlášený černý sedan mladší tří let. V autě prý denně tráví asi čtrnáct hodin.

„Flotily Uberu ovládá ruská, ukrajinská a uzbecká mafie“

Říkám mu, že sdílenou ekonomikou je zřejmě myšleno to, že si řidič svým vlastním vozem pár hodin v měsíci přivydělává. „Jo, ale to platí asi tak pro deset procent řidičů, co pro Uber jezdí,“ odpovídá s úsměvem náš šofér. Zbytek podle něj využívá aplikaci Uber mnohem častěji a pro většinu je to normální zaměstnání.

Bavíme se spolu i o flotilách vozů Uber, jejichž majitelé často zaměstnávají cizince, kterým pak platí nízkou hodinovou mzdu a zbytek zisků jde do jejich kapes. „Je to tak, mají je pod palcem Rusové, Ukrajinci a Uzbekové. To je normálně mafie, jako bývala kdysi. Proto mají taky taxikáři strach to nějak víc řešit. Jinak by už dávno nějakého Ukrajince zmlátili, ale bojí se, že by to pro ně pak dopadlo ještě hůř,“ vysvětluje mi řidič.

Řidiči Uberu podle něj navíc začínají čím dál víc taxikáře připomínat i svým chováním. „Docela rychle se adaptovali. Už mají obsazené svoje benzínky, kde se scházejí, postávají a čekají na další zákazníky,“ dodává.

To už se ale blížíme k vršovickému nádraží. Magistrátní úředník se řidiči představuje a říká mu ať zastaví u krajnice. V dálce se rozblikají policejní majáčky a přijíždějí auta státní a městské policie. Jen o pár sekund později na místo doráží druhý řidič Uberu s dalším z magistrátních úředníků a i jeho policisté zastavují.

Kauce je až poslední opatření na problémové řidiče

Je teprve den poté, co úředníci dostali do rukou přísnější nástroje proti řidičům, kteří při přepravě lidí porušují zákon a místní vyhlášku. Profesionálním řidičům, tedy klasickým taxikářům, ale i některým řidičům Uberu, mohou například už při prvním závažném přestupku, jako je předražování jízdného nebo nepoužití taxametru, zadržet taxikářský průkaz, bez kterého řidiči nemohou jezdit.

Novela ale zpřísnila tresty i pro černé taxikáře. Tedy řidiče, kteří za úplatu vozí lidi bez koncese a taxikářského oprávnění. Těm nově hrozí ve správním řízení pokuta až sto tisíc korun. Tedy dvakrát větší než dřív.

Profesionální řidiči s koncesí na přepravu osob, kteří pravidla poruší, jsou na tom ale paradoxně stále hůř. Protože jsou dopravci, zabývá se jejich přestupkem přímo dopravní odbor magistrátu, nikoliv radnice městských částí, a mohou obdržet až půlmilionovou sankci (tak vysokou pokutu radnice udělit nemůžou).

Nově také mohou úředníci přímo na místě kontroly uložit řidičům kauci až sto tisíc korun a do jejího zaplacení znehybnit vozy botičkou. To se týká jak profesionálních taxikářů, tak řidičů, kteří jezdí na černo „jen s řidičákem“.

„Nemyslím si ale, že bychom už dnes kauce rozdávali nějak víc. Novela začala platit teprve včera a musíme s nimi zacházet opatrně. Je to přeci jen velký zásah do života člověka, když musí zaplatit sto tisíc, nebo nejezdí a nemůže třeba živit rodinu,“ říká jeden z kontrolorů.

Kauci podle něj budou úředníci udělovat jen řidičům, o kterých ví, že jsou s nimi problémy, mají už z dřívějška nezaplacené pokuty, a nepřebírají poštu. Nebo jezdí pro dopravce, kteří se takto chovají.

Řidič Uberu odešel domů pěšky, na autě měl botičku

Úředníci i policisté přistupují při kontrolách k řidičům Uberu, jako kdyby byli taxikáři. A také po nich vyžadují dodržování stejných pravidel. Ani jeden ze dvou odstavených řidičů tak nemá žádnou šanci kontrolou projít - chybí jim majáček taxi i označení vozu, ale hlavně při jízdě nevyužili taxametr.

Jak kauce funguje Kauce slouží jako jakási záloha na správní řízení. Až v něm se totiž rozhodne, jakou pokutu řidič dostane. Když je sankce vyšší než uložená kauce, kauce se od ní odečte, když je nižší, přebytečná částka je řidiči vrácena. Úředníkům tento nástroj umožňuje získat alespoň nějaké peníze od řidičů, kteří dlouhodobě pokuty neplatí.



Náš řidič prý sice kromě výše zmíněného splňuje téměř všechno, co by měl, ač spoustu dokladů nemá ve voze, ale bohužel pro něj, nejezdí pro Uber sám na sebe. „Jezdí na dopravce, který je problémový,“ vysvětluje úředník. Jde prý o dopravce, který provozuje běžné taxi, magistrátu už dluží na pokutách spoustu peněz a nereaguje na výzvy.

Navíc řidič překročil maximální povolenou částku za kilometr, stanovenou pražským magistrátem. Proto úředníci přistupují k nejvyššímu trestu, který mají k dispozici, a ukládají řidiči stotisícovou kauci.

Řidič si jde do vozu komusi zavolat a potom úředníkům sděluje, že na její uhrazení nemá u sebe peníze. Strážníci mu proto dávají na auto botičku, která na něm zůstane, dokud sankci nezaplatí, a nechávají ho domů odejít pěšky.

Druhý z řidičů má větší štěstí. Jde o jeho první přestupek a úředníci zatím nemají důvod se domnívat, že se jeho vyřešení bude vyhýbat. Z místa kontroly proto po sepsání všech dokumentů odjíždí. Nelíbí se mu ale, že celou věc natáčíme a chce po nás, abychom se policistů zeptali, proč nekontrolují také taxikáře. Potichu pak na adresu úředníka dodává: „Já jsem věděl, že ho nemám brát, takový pochybný ksicht.“

Taxikáři blokovali ruzyňské letiště:

VIDEO: Pražští taxikáři blokovali okolí letiště, vadí jim Uber Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Taxikáři úředníky překvapili. Možná jim dal ale někdo tip

V hodnocení policistů se však mýlí - spolu s úředníky totiž dnes večer kontrolují i taxikáře. Přesouváme se proto jen o pár ulic dál, kde už hlídka strážníků čeká na dva vozy taxi, do kterých si anglicky mluvící figuranti nasedli na hlavním nádraží. Tedy na místě, které je pověstné tím, že tamní taxikáři berou cizince na hůl. Čekáme, že se z jejich strany dočkáme předražení jízdného. Ale marně.

Oba taxikáři naúčtovali cestujícím správnou cenu a všechny doklady mají v pořádku. Po chvíli tak mohou bez problému odjet. Úředníci vypadají překvapeně. „Řidiči Uberu možná o kontrolách někomu řekli a dostalo se to až k taxikářům, kteří si začali dávat pozor,“ říká jeden z nich.

Není prý totiž běžné, že by taxikáři z hlavního nádraží anglicky mluví figuranty neokradli. Jak se dozvídáme, stejně skončily i jízdy z Pařížské ulice, kde mají taxikáři podobně špatnou pověst. „Možná ale figuranty jen prokoukli, a nebo zrovna vážně jeli poctivě. To je taky možné,“ dodává úředník.

Celkem ve čtvrtek úředníci zkontrolovali devět řidičů - čtyři taxikáře a pět řidičů Uberu. Ani u jednoho z taxikářů nezjistili porušení zákona či vyhlášky. Oběma řidičům UberBlack naopak zabavili průkaz řidiče taxislužby. Provinili se tím, že porušili dopravní předpisy a předražili jízdné - za cestu si naúčtovali větší částku za kilometr jízdy, než povoluje vyhláška.

U zbývajících tří řidičů nejlevnější služby UberPOP úředníci zjistili pouze porušení zákona o silniční dopravě a předali jejich prohřešky do správního řízení, které budou řešit městské části.

Magistrát má v plánu s přísnějšími kontrolami pokračovat a také slibuje, že jich bude víc než doposud. „Na konci měsíce zveřejníme podrobné informace o všech v říjnu uskutečněných kontrolách a o tom, jakým způsobem byly uplatňovány nové možnosti, které má magistrát k dispozici,“ říká primátorka Adriana Krnáčová (ANO).