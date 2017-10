Je to jen trik, hodnotí Madrid manévrování katalánských separatistů

Dastis v rozhovoru s francouzskou rozhlasovou stanicí Europe 1 dodal, že španělská ústava poskytuje prostor pro vyjednávání. „Aby ale část Katalánska rozhodovala za všechny, to upřímně řečeno není možné,“ uvedl šéf španělské diplomacie ohledně nedávného katalánského referenda zakázaného španělským ústavním soudem, v němž se podle místních úřadů při třiačtyřicetiprocentní účasti vyslovilo pro odtržení přes 90 procent hlasujících.



Předseda katalánské vlády Carles Puigdemont ale v úterý předešel obavám z vyhrocení sporu s Madridem, jenž referendum považuje za neústavní, a místo přímého vyhlášení nezávislosti si vzal čas na jednání s centrální vládou.

Vůdce separatistů sice podepsal text deklarace schválený poslanci, ovšem s dovětkem, že než ji skutečně vyhlásí, potřebuje několik týdnů čas pro vyjednávání. Během této doby hodlá přesvědčit španělského premiéra Rajoye, aby akceptoval výsledky katalánského plebiscitu.

„Chápu to jako takový fígl, kličky, co dělají, když říkají jednu věc a zároveň její opak,“ řekl Dastis.

Španělský velvyslanec ve Francii Fernando Carderera uvedl, že deklaraci o nezávislosti lze podle něj považovat za státní převrat. „Nevidíte akorát lidi, co se střelnými zbraněmi v rukou vstupují do parlamentu, ale o to je to horší, (protože tak jedná legitimní vláda),“ dodal Carderera, kterého citovala agentura AFP. „Koneckonců, nezávislost je jako těhotenství. Buď jste těhotná, nebo nejste. Buď vyhlásíte nezávislost, nebo ne,“ uzavřel.



Čeká se na Rajoyův projev

Oči celého Španělska i Evropy se nyní upírají ke španělskému premiéru Marianu Rajoyovi, který ve čtyři hodiny odpoledne v parlamentním projevu nastíní další postup. Španělská média hovoří o možnosti, že bude ve hře i omezení katalánské autonomie.

Rajoy se po noční schůzce se šéfem socialistické opozice Pedrem Sánchezem se setká i s lídrem druhé nejsilnější pravicové strany Ciudadanos Albertem Riverou, který již dříve vyzýval k omezení autonomie Katalánska. Rajoy se pokouší jednat v souladu s názorem socialistů i Ciudadanos, aby dal najevo, že má k tvrdému postupu vůči katalánským separatistům co nejširší mandát.

Zatímco Rivera prosazuje uplatnění ústavního článku 155 umožňujícího převzetí části pravomocí autonomních úřadů španělských regionů bezvýhradně, Sánchez je v této věci zdrženlivější.

Německá diplomacie dala najevo, že jednostranné vyhlášení katalánské nezávislosti by bylo nezodpovědné. „Řešení je možné jen skrze rozhovory v rámci právního státu a španělské ústavy. Dlouhodobé bude nakonec jen takové řešení, které bude podporovat většina Španělů a Katalánců,“ uvedl německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel (SPD).