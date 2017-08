Sněmovní komise vyslýchá poslední svědky, znovu vypovídal novinář Přibil

Bývalý redaktor deníku MF DNES, jehož hovory s šéfem ANO Andrejem Babišem jsou zachyceny na nahrávkách, před komisí už jednou vypovídal. „Jeho výpověď před komisí se lišila od výslechů jiných svědků, tak budeme chtít zpřesnit jeho výpověď,“ řekl novinářům předseda komise Martin Plíšek (TOP 09). Poslanci od něj chtěli například vědět, jak novinář nakládal s některými informacemi z vyšetřovacích spisů.

Přibil před poslanci hovořil necelou hodinu. S novináři se o svém slyšení bavit nechtěl a Sněmovnu kvapně opustil. V místnosti, kde komise zasedá, jej vystřídal šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michal Murín, jehož si poslanci rovněž pozvali podruhé. Poslanci s Murínem chtějí probrat statistiky případů úniků informací, které od něj obdrželi, a nastavení pravomocí jeho úřadu.

Před komisi by měli přijít také předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Tím by měli výslechy svědků skončit a poslanci začnou pracovat na závěrečné zprávě o svém šetření. „Členům komise předám osnovu závěrečné zprávy, můj návrh, jak by mohla závěrečná zpráva vypadat,“ uvedl Plíšek. Očekává, že nad jeho osnovou se povede debata. „Chci od kolegů, aby dali svoje připomínky a potom se zřejmě budeme scházet častěji, abychom splnili termín a zprávu předložili Sněmovně,“ konstatoval Plíšek. Závěrečný dokument má komise plénu předložit do 12. září.

Komise vznikla zejména kvůli nahrávkám Andreje Babiše (ANO) a redaktora Přibila, na nichž se baví o vyšetřování některých kauz, což vyvolalo podezření, zda novinář politikovi nenosil informace z „živých“ policejních spisů (více o nahrávce najdete zde). Oba to ale popírají (více zde).