Komise k únikům informací vyslýchá exšéfa fotbalu Peltu, přihlásil se sám

Slyšení Pelty navrhl kolegům v komisi poslanec Lukáš Pleticha (ČSSD). „Oznámil nám, že pan Pelta chce předstoupit se svým právním zástupcem před komisi a chce říct své poznatky o únicích informací do médií v kauze, ve které je obviněný,“ řekl před jednáním komise její předseda Martin Plíšek (TOP 09).

Pelta je jednou z hlavních postav nedávného skandálu na ministerstvu školství. Policie jej obvinila, že spolu s dalšími lidmi manipuloval s dotacemi pro sport. Krátce po jeho zadržení se v médiích objevily přepisy policejních odposlechů, které ho mají z nekalostí usvědčovat.

Poslanci si pozvali také ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou a expolicistu Roberta Šlachtu.

„S panem ministrem si budeme chtít vyjasnit jeho vztah ke komisi a jak on hodnotí úniky ze spisů, jaké kroky proti tomu z pozice ministra spravedlnosti udělal,“ prohlásil Plíšek. Narážel na to, že Pelikán nevyhověl dvěma žádostem komise o zbavení mlčenlivosti nejvyššího žalobce Pavla Zemana. Plíšek to vnímá jako záměrnou obstrukci, ministr naopak tvrdí, že Plíškovy žádosti nesplňovaly zákonné požadavky.

V úterý dorazí kromě výše zmíněných i šéf speciálního policejního útvaru zaměřeného na odposlechy a sledování lidí Vladimír Šibor a Bronislav Šabršula z policejního prezidia.

Přestože poslanci komisi ustavili kvůli obsahu nahrávek Andreje Babiše (ANO), okruh jejího zájmu poměrně široký.

Zástupce ANO v komisi Radek Vondráček inicioval i vyslechnutí premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) kvůli možným únikům v kauze OKD. Předseda vlády však poslancům minulé úterý nic o konkrétních případech neřekl, jelikož podle svých slov s žádnou takovou kauzou spojený není (více o Sobotkově výslechu).

Vedle Babišovy nahrávky a OKD zajímají poslance možné úniky z dalších velkých kauz jako je Beretta, Vidkun, dotace na ministerstvu školství a případy kolem bývalého premiéra Petra Nečase a bývalé šéfky jeho kanceláře Jany Nagyové.

Na jedné ze zveřejněných nahrávek Babiše se tehdejší ministr financí baví s redaktorem deníku MF DNES Markem Přibilem údajně o informacích z „živého“ vyšetřování (více o nahrávce najdete zde).

Babiš i Přibil před poslanci již mluvili, oba popírají, že by měli v rukou „živé“ spisy (více zde). Novináře si komise pozvala ke slyšení znovu na 29. srpna. Předseda komise Martin Plíšek uvedl, že některé výpovědi svědků se výrazně rozcházejí. Kvůli tomu si poslanci nechali zpracovat i právní analýzu, jež říká, že dotyčný může být za křivou výpověď trestně stíhán.