Plastikový guru kázal odpor k sexu, za zavřenými dveřmi prznil muže

Tanec mezi stromy, zpěv, hry a čirá radost. Život v kultu Buddhafield mnohým zpočátku připomínal pohádkovou zemi Petra Pana. V jeho čele však nestál bezelstný chlapec, ale vychytralý vůdce, který obratně manipuloval svými ovečkami.

“Měl jsem dělat postgraduální studium z dětské psychologie, když jsem tyhle lidi potkal. Byli plní života. Žili podle hlasu svého srdce, hráli si, skákali do řeky...” popsal své setkání s Buddhafieldem Julian Goldstein, který kdysi kvůli výstřednímu New Age kultu zanechal studií. Nebyl jediný, pro desítky mladých lidí byl Buddhafield malou utopií. Zapřeli pro ni své rodiny, zpřetrhali vazby s kamarády a bezmyšlenkovitě následovali svalnatého gurua.

Všechno se sesypalo až v roce 2006, kdy jeden z členů kultu v e-mailu vylíčil, jak ho vůdce sekty psychicky a sexuálně zneužíval. “Bral sex s následovníky jako duchovní dar, spirituální růst a cestu k osvícení. Manipuloval s lidmi tak, aby pochopili, že když nepodstoupí tento sexuální krok, nebudou plně oddáni Bohu. Jeho schopnost ovládat psychiku lidí byla neuvěřitelná,” stálo v e-mailu.

Buddhafield se poté postupně rozpadl a vůdce utekl na Havaj s hrstkou věrných. Jedním z nich byl i filmař Will Allen, který v sektě strávil celých 22 let života. Praktiky Buddhafieldu shrnul v dokumentu Holy Hell, který letos představil na festivalu Sundance.

Upoutávka na dokument:

Největší orgasmus je meditace

Začátky Buddhafieldu sahají do 80. let, kdy se v Západním Hollywoodu shromáždilo několik stoupenců kolem muže jménem Jamie Gomez, který přijel z Venezuely do Spojených států, aby dobyl Hollywood.

Syn bohatého rančera si v USA změnil jméno na Michel Rostand, jeho žáci mu však říkali prostě Učitel. Detaily z jeho života nikdo neznal. Věděli, že miluje tanec a tráví dlouhé hodiny nacvičováním baletu nebo v posilovně. Své věrné nutil, aby ho masírovali a pomáhali mu udržovat se ve formě.

Tvrdil, že byl členem baletního souboru a hrál ve filmech - například v Rosemary má děťátko. Ve slavném hororu Romana Polanského se však objevil jen na moment v úplném závěru. Místo hollywoodských trháků byl známější v jiném žánru, a to v gay pornu, kde vystupoval pod pseudonymem Dirk. To však vyšlo najevo až ve chvíli, kdy se kult začal rozpadat.

Své učení upletl z prvků New Age, jógy, Oshova učení a amatérské psychologie. V nitru to však byl především narcistický psychopat, který využíval svého charismatu k ovládání druhých. Často chodil jen ve slipech a dával na odiv vypracované svaly. S postupujícím věkem propadl plastické chirurgii a používal stále více make-upu. Neustále měl namalované linky, v koupelně měl prý desítky řasenek a nalepovacích řas.

Krášlení těla přitom bylo v rozporu s jeho učením. “Říkal nám, že nejsme jen těla, nemáme se nechat lapit sexem a smysly. Mluvil o transcendentálním prožitku. Přesto jsme byli posedlí tím, jak vypadáme. Ženy stále nosily make-up, někdo si nechal udělat plastiku, muži trávili spoustu času v posilovně a depilovali se,” uvedl jeden z bývalých členů kultu.

Lidé z Buddhafieldu nežili izolováni od okolního světa. Normálně chodili do práce a vydělávali. Mimo práci však byli stále spolu - společně žili, jedli, vařili, uklízeli a cvičili. “Nepamatuji si, že bych kdy žil zdravěji než tehdy,” poznamenal jeden z bývalých členů jménem David.

Členové Buddhafieldu museli vykonávat takzvanou “službu”, v jejímž rámci pomáhali ostatním členům nebo sloužili Učiteli. “Službu jsem milovala. Spočítala jsem to a strávila jsem ve službě čtyřicet hodin týdně a ještě jsem chodila do práce,” vzpomínala později Vera Chieffová, která se po odchodu z kultu přestěhovala do New Yorku a dnes se živí prodejem starožitností.

Jednou z důležitých součástí života v sektě byla společná spirituální sezení zvaná „satsang“. Někdy je Učitel vyvedl do přírody na speciální sezení, které mělo být dalším krokem v jejich duševním růstu. Svým ovečkám na nich dotekem „předával energii“. Členové sekty tento zážitek přirovnávali k LSD. Všechno jim přišlo barevnější a lepší než realita. “Když se mě dotkl, nebyla jsem sama sebou,” popsala Alessandra Bureninová.

Vyšším stupněm už bylo jen takzvané “Vědění”. Učitel slíbil, že během něj vyvoleným zprostředkuje přímé setkání s Bohem. Vědění bylo výjimečnou událostí, na kterou se všichni dlouho těšili a chystali. A právě během tohoto rituálu Rostandovo umění manipulace s lidmi nabralo temný nádech. Některým svým stoupencům prozradil boží poselství: mají nevyléčitelný nádor nebo je čeká nehoda. Existuje ale řešení - pokud zůstanou s ním a udělají co jim řekne, přežijí.

Členové sekty museli také za Učitelem jednou týdně docházet na privátní sezení, za které platili 50 dolarů. Jak se později ukázalo, guru na těchto setkáních za zavřenými dveřmi některé mužské členy sekty zneužíval.

Jedním z nich byl i Chris Johnston. S Učitelem souložil i přesto, že je heterosexuál. Později vzpomínal, jak se mu sex s Rostandem hnusil, ale byl tak zmanipulovaný, že nedokázal říct ne. Když bylo po všem, musel svému duchovnímu vůdci ještě zaplatit 50 dolarů za “terapeutické sezení”. “Takhle to bylo naprosto každé pondělí celých pět let mého života,” říká v dokumentu Holy Hell se zjevným rozčilením Johnston.

Když vyšla pravda najevo, přiznali se někteří, že na sezeních plakali, vzpouzeli se a snažili se Rostanda přemluvit, aby s ním nemuseli spát. On je však nakonec vždy dokázal přimět, aby sami souhlasili.

Na otevřených sezeních však sex odsuzoval. Parodoval, jak směšně lidé při souloži vypadají, a svým stoupencům radil, aby se sexu vyvarovali. “Víte, co se děje během orgasmu - malá smrt. Největší orgasmus zažijete při meditaci,” vysvětluje v jednom videu.

Děti nesnášel. Když za ním Vera Chieffová jednou přišla s tím, že je těhotná, řekl jí, že musí jít na potrat, nebo komunitu opustit. Dívka zvolila interrupci. Tragickou volbou si později prošla ještě jednou, nikomu však nic neřekla. Mlčela stejně jako muži, které Učitel zneužíval.

Stále dokola

První otřes zažila sekta v roce 1991, kdy se dostala do hledáčku organizace Cult Awareness Network (CAN). Ta vznikla v roce 1978 v reakci na hromadnou sebevraždu více než 900 stoupenců sekty Chrám lidu samozvaného mesiáše Jima Jonese (o sektě jsme psali zde). Tragédie šokovala Ameriku a CAN se od té doby snažila odhalovat náboženské kulty působící na území USA.

Když se dostala na stopu Buddhafieldu, řekl Učitel několika věrným, ať se sbalí a z hodiny na hodinu utekl z Kalifornie do texaského Austinu. Začal si říkat Andreas a zbytek členů k sobě zavolal až po několika měsících, když se situace uklidnila.

Podruhé se vyděsil, když FBI zasáhla proti sektě Davidiánů ve městečku Waco, tedy asi 160 kilometrů od nového sídla Buddhafieldu. Při kontroverzním policejním zásahu tehdy zemřelo 86 Davidiánů (o sektě jsme psali zde).

Učitel začal být paranoidní a se svými stoupenci pro jistotu nacvičoval, jak se zachovat při případném zásahu bezpečnostních složek. Všichni věděli jedno - svého vůdce nesmí zklamat a za každou cenu ho musí chránit. “Lhala bych pro něj i své matce,” popsala svůj tehdejší vztah k Rostandovi Vera Chieffová.

Více než deset let pak Učitel a jeho věrní žili v relativním klidu. Pak přišel osudný e-mail od jednoho z odpadlíků, který odhalil sexuální zneužívání na terapeutických sezeních. Do Buddhafieldu to vneslo nejistotu a lidé se rozdělili na dvě skupiny: na ty, kteří obviněním uvěřili, a ty, kteří za každou cenu hájili svého vůdce.

Mezi ty druhé patřil zpočátku i Chris Johnston. E-mail ho v první chvíli rozčílil. “Dokonce jsem odepsal a vyvracel to. Byla to blbost. Sám jsem s ním tou dobou spal a věděl jsem, že většina toho dopisu je nejspíš pravda,” říká Johnston.

Jenže postupně se hlásili další a další muži, které Učitel donutil k pohlavnímu styku. Pro většinu lidí v Buddhafieldu to bylo jako probuzení. Najednou jim došlo, že žili celé ty roky v sektě a začali jeden po druhém odcházet. Když Učitel viděl, že je neudrží, vzal zbývající věrné a odjel na Havaj.

To byla poslední cesta, kam ho Will Allen, který byl jakýmsi filmovým kronikářem komunity, následoval. Na Havaji se však probudil z okouzlení Učitelem i on a z materiálů, které za 22 let nasbíral, postupem času sestavil dokument o životě v kultu. Reportérům CNN se svěřil, že plakal každý den, kdy na filmu pracoval.

Učitel zůstal na Havaji, shromáždil novou skupinku následovníků a přijal jméno Reyji. Svůj dům na čarokrásném ostrově v Pacifiku však krátce po zveřejnění dokumentu opustil. Když tam Allen nedávno přijel s reportéry CNN, našli před domem jen ceduli „Nevstupovat“.

Podle sousedů se však na životě dnes zhruba sedmdesátiletého Učitele nic nezměnilo. Stále chodí po ulici ve slipech a s sebou má skupinku věrných, kteří jsou připravení mu každou chvíli sloužit.