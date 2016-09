Kalousek: Klaus vidí pravicovou politiku v servilitě k Rusku, já nikoli

Exprezident Václav Klaus říká, že pravice z České republiky zmizela. Prohlásil to v novém pořadu iDNES.cz Rozstřel (co zaznělo v rozhovoru s exprezidentem, najdete zde). Když to řekl, co jste si pomyslel?

My jsme se vždycky lišili s Václavem Klausem v názoru na to, co je to pravice. Pod pojmem pravicové politiky a pod značkou pravicové politiky odmítal deregulovat nájemné, privatizovat banky, dnes vidí těžiště pravicové politiky v rozbití Evropské unie a v servilitě k Rusku. Já jsem si vždy myslel, že pravicová politika znamená svobodný trh v rámci rovných pravidel pro všechny a prozápadní orientace s vědomím, že Rusko je naše největší potenciální riziko. Takže myslím, že se lišíme v pojmech. Pojmu pravicová politika Václav Klaus přiřazuje národní socialismus s vazbou na Moskvu.

Když jste byl před pár měsíci zvolen do čela TOP 09, tak jste vyhlásil jako svou preferovanou variantu duhovou koalici demokratických stran (více zde). Minulý týden se vám ji ve Sněmovně podařilo při projednávání zákona o střetu zájmů vytvořit, když se spojily TOP 09 s ČSSD, ODS a KDU-ČSL. Myslíte, že se vám podařilo přiblížit tomu, aby taková koalice tady i vládla?

Na sjezdu jsem to říkal a patří to k mým politickým prioritám, aby se demokratické síly uměly spojit, ale nedávejte mi větší zásluhy, než mám. Já jsem samozřejmě rád, že v rámci zákona o střetu zájmů se demokratické síly uměly domluvit a politická divize obrovské korporace zůstala v izolaci, to je významné. Může mě mrzet, že se to nestalo dřív možná na závažnějších tématech.

Vláda? Oboustranně výhodný kontrakt bude trvat

Myslíte, že se vám může podařit rozvrátit současnou koalici ještě v tomto volebním období?

V žádném případě si nemyslím, že by to bylo možné, protože stojí na pevném svorníku prosazování neodpovědné, socialistické, přerozdělovací politiky na straně jedné, na straně druhé jsou umetány cestičky obchodním zájmům Agrofertu. Tohle je oboustranně výhodný kontrakt, a protože je oboustranně výhodný, bude trvat tak dlouho, dokud bude volební mandát této vlády.

Takže hlasování o střetu zájmů vnímáte jako jednorázové vyšinutí fungující koalice a stejně jako šéf ČSSD Bohuslav Sobotka a lídr ANO Andrej Babiš čekáte, že koalice vydrží až do voleb.

Já to očekávám. Jednorázové hlasování o konfliktu zájmů chápu jako odpovědnost těch, kteří o tom hlasovali, že není jen toto volební období a že mohou být příští Babišové. To, co představuje Andrej Babiš, bylo ještě před třemi lety nemyslitelné. Představte si, že by v roce 2012 ministr financí Miroslav Kalousek byl vyšetřován evropským úřadem pro dotační podvod, jeho firmy by stály před soudem obžalované z korupce a on sám by prostřednictvím ministra zemědělství pro sebe prosazoval co nejpříznivější podmínky. Jak dlouho by veřejné mínění nechalo Miroslava Kalouska žít? Hodinu nebo dvě? Přestaly fungovat přirozené pojistky veřejného mínění a toho, co je přijatelné, protože se mediální prostředí znormalizovalo, a proto bylo třeba upravit zákon o střetu zájmů.

Pan Babiš má teď několik možností, jak naloží se svým majetkem v médiích. (Andrej Babiš vlastní prostřednictvím Agrofertu mediální dům Mafra, do nějž patří i server iDNES.cz a deníky MF DNES a Lidové noviny - pozn. autora). Pokud by ho převedl na osoby blízké, vyhověl by zákonu?

Zákon je minimem morálky. On ho samozřejmě může obejít. Otázka je, jestli pak veřejnost bude akceptovat, že zákon byl obejit. Rozhodne o tom veřejnost.

Když chce někdo rozorat hřiště, Sparta a Slavia se musí spojit

Zpět k tématu vámi preferované duhové koalice. Budete říkat otevřeně voličům TOP 09 i před parlamentními volbami, že zkusíte vládu s ČSSD?

TOP 09 jsme s Karlem Schwarzenbergem zakládali s jedinou ambicí. Aby tady byla pravicová alternativa, která je proevropská. Jiná taková tady není. A mysleli jsme si, že naším úkolem je hájit proevropské a konzervativní hodnoty na demokratickém hřišti v rámci České republiky. V takové situaci byla koalice se socialisty velmi málo představitelná. Ale vnější prostředí se změnilo. V okamžiku, kdy proti sobě hraje derby Sparta a Slavia, nikdo z fanoušků nemůže očekávat, že těch 22 hráčů se spojí, to by nemělo žádný půvab, ale jestli někdo přichází s tím, že chce to hřiště rozorat, smazat lajny a postřílet rozhodčí, tak by těch 22 hráčů mělo mít dost rozumu na to, aby nenechali to demokratické hřiště zničit. Řeknu před volbami voličům, že nepřipadá v úvahu, že bychom udělali koalici s nikým jiným, než s demokratickými stranami. Nepřipadá v úvahu politická divize Agrofertu, nepřipadají v úvahu extrémisté.

Platí to i pro krajské volby?

Pro krajské volby platí, že uděláme všechno pro to, abychom nemuseli být v koalici s ANO. A opakuji svůj osobní názor, že bych si nepřál, aby TOP 09 byla účastna v koalici, kde hejtman bude někdo za ANO.

Dovedete si představit takový volební výsledek, po kterém byste přišel ke svým kolegům a řekl jim, že nabízíte svou funkci k dispozici?

Po těchto krajských volbách? Nikoli. Budu ani ne v polovině svého dvouletého mandátu a jsem připraven ho dovést do konce. Rozhodně nepřemýšlím o takovém kroku po krajských volbách. Mohou o něm samozřejmě přemýšlet kolegové, pokud to řeknou, tak jim vyhovím. Ale sám se tím nezabývám.

Uspějí čtyři kandidáti do Senátu. Ale to berte jako žert

Jakou máte ambici v krajských a senátních volbách?

V krajských volbách se nám v těch minulých nepodařilo být zastoupeni ve všech krajských zastupitelstvech. Takže naší ambicí je být zastoupeni ve všech krajských zastupitelstvech. Jsem realista a nemyslím si, že v nějakém kraji můžeme vyhrát, ale jsem přesvědčen, že naši kandidáti si zaslouží, aby byli ve všech krajských zastupitelstvech. V senátních volbách jsme měli čtyři zástupce ve druhém kole a ani jeden neuspěl, tak s žertovnou nadsázkou říkám, že teď jich budeme mít dvakrát tolik ve druhém kole a čtyři uspějí. Ale to berte jako žert. Pevně doufám v úspěch řady našich senátních kandidátů.

Takže hranice mezi úspěchem a neúspěchem je být zastoupeni ve všech krajských zastupitelstvech?

To je ambice, to je cíl. Může se stát, že se to v jednom kraji nepovede. Neptejte se mě na hranici mezi úspěchem a neúspěchem.

Vláda bude schvalovat návrh rozpočtu. Počítá s tím, že bude navržen schodek 60 miliard korun. Vy jste vybídl vládu, aby snížila schodek na polovinu, a budete chtít rozpočet ve Sněmovně vrátit. Vzhledem k tomu, že mají vládní strany většinu, nedá se čekat, že by vám vyhověly. Co by pro vás bylo úspěchem, kdyby se přece jen podařilo v parlamentu nějak upravit rozpočet?

TOP 09 je opoziční strana. Úspěchem je, aby uměla říci voličům srozumitelnou analýzu rozpočtové politiky této vlády a předložila alternativu. To jsem udělal (více zde). Opozice má menšinu a menšina nevítězí. Jsem realista a na Babišově návrhu rozpočtu se nezmění vůbec nic. Tahle vláda je neodpovědná a svůj rozpočet si prohlasuje. Vedle tohoto neodpovědného návrhu, který se stane realitou, bude ležet jasná alternativní analýza opoziční strany. O tom je demokracie.

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz ve videopořadu Rozstřel řekl, že by víc peněz dával na investice, ale že investice „nemají volební právo“, a proto to politici nedělají. Myslíte, že pokud by tu byla jiná vláda, že by se opravdu chovala jinak?

V první polovině své věty má prezident Zeman pravdu. Vláda sama tvrdí, že její prioritou jsou investice, ale na svých vlastních číslech ukazuje, že nejsou, že těmi prioritami jsou počty státních úředníků, neinvestiční dotace podnikatelským subjektům, hlavně zemědělcům, a sociální dávky. To jsou skutečné priority vlády, přitom má plná ústa investic. Takže v první části své věty má pan prezident pravdu. V té druhé části už pravdu nemá. V dobách, kdy jsme měli o 200 miliard korun méně na výdaje, než tato vláda, tak jsme investovali reálně víc. Vzhledem k tomu, že investice neměly volební právo, tak se nám to možná až tak nevyplatilo, ale bylo to odpovědné a my jsme to dělali.

Prezidentem má být ten, kdo nepotáhne ČR ke Kremlu

Zaujalo mě, že vy jako předseda TOP 09 říkáte, že prezident Zeman má pravdu, což u vás není obvyklé. Patříte k těm, kteří jsou nejkritičtější k panu prezidentovi. Podniká TOP 09 nějaké kroky, aby věděla, kdo by podle ní mohl nahradit Miloše Zemana na Hradě?

Nevím, proč vás to překvapilo. Já jsem nedávno přiznal pravdu i Andreji Babišovi v jeho sporu s krajskými zastupitelstvy. Má-li někdo jednoznačně pravdu, není možné říkat, že ji nemá. TOP 09 nemusí mít za každou cenu svého kandidáta a udělá všechno pro to, aby jím byl někdo, kdo neudělá České republice ostudu a nepotáhne její politiku směrem ke Kremlu, což současný prezident dělá.

TOP 09 nemusí mít kandidáta, nebo ho nebude mít?

Na to ještě stoprocentní odpověď nemám. V zájmu toho, aby Česká republika měla prezidenta, který neškodí její zahraniční orientaci a neudělá ji ostudu v zahraničí, rádi podpoříme jiného kandidáta a vlastního nepostavíme.

Bookmakeři jedné sázkové kanceláře vypsali jako vysoce pravděpodobný fakt, že prezidentem se stane jeden z dvojice Miloš Zeman - Michal Horáček. Pan Horáček se vyjadřuje tak, že velmi pravděpodobně kandidovat bude. Byl by pro vás lepším prezidentem než Miloš Zeman?

Michal Horáček ještě kandidaturu neoznámil, takže já se této spekulace nedopustím. Nechci nikoho dehonestovat tím, že ho budu srovnávat s panem prezidentem Zemanem.

