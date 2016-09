Kde je 200 miliard? ptá se Kalousek Babiše. Vytkl vládě, jak utrácí

„Než se stal Andrej Babiš ministrem, prohlašoval, že stát přichází kvůli korupci a plýtvání o 200 miliard korun. Nezbývá, než se ptát, kde těch 200 miliard je,“ řekl Kalousek.

„Pokud navrhuje v době růstu ekonomiky výrazně deficitní rozpočet, platí jedna z následujících dvou možností: buď se před nástupem této vlády nekradlo a neplýtvalo, nebo se nyní krade a plýtvá mnohem víc,“ tvrdí Kalousek.

Vládě vytkl, že za čtyři roky zvýšila výdaje státu o 132 miliard korun a že příjmy z hospodářského růstu projídá a místo do investic dává peníze do provozních výdajů státu. „Počet státních zaměstnanců roste, zatímco v roce 2013 jich bylo 413 tisíc, v roce 2017 jich má být 444 281. Výdaje na provoz státu, na platy, chce vláda zvýšit o 28 procent, zatímco investice mají růst jen o 0,7 procenta, a výdaje na vědu a výzkum o 0,9 procenta. Další velkou prioritou vlády jsou sociální dávky, na které chce dát přes devět procent,“ uvedl předseda opoziční TOP 09.

Vláda výši schodku měnit nehodlá. Ministr Babiš čeká, že se ve středu dohodne o rozpočtu na rok 2017. Neuzavřené kapitoly chce projednat ráno na předsednictvu vlády. Schodek má podle něj ale zůstat 60 miliard korun.

Dejte radši peníze na investice, přeje si prezident Zeman

Kriticky se ke způsobu, jak chce vláda utrácet, vyjádřil i prezident Miloš Zeman. Před volbami dávají ministři voličům dárečky, měli by ale raději podpořit ekonomiku investicemi, řekl Zeman v novém pořadu iDNES.cz a videoportálu iDNES.tv Rozstřel. „Já se obávám, že rok před volbami se řada ministrů snaží dát voličům takzvané dárečky, zatímco tvrdé a přísné reformy se dělají rok po volbách, protože to je nejvhodnější doba,“ uvedl Zeman o atmosféře rok před volbami do Poslanecké sněmovny. On sám by prý na místě premiéra raději dal peníze z vyrovnaného rozpočtu na investice (více zde).

Vzhledem k tomu, že vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL disponuje ve Sněmovně dostatečnou většinou, je více než pravděpodobné, že Kalouskova snaha vrátit rozpočet vládě nemá příliš velkou šanci na úspěch.