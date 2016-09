Pravice z Česka vymizela, řekl Klaus v novém pořadu iDNES.cz Rozstřel

„To, co předvádí ODS je podle mého názoru strašně slabé, neambiciózní, navíc nepravicové. Když vidím jejich billboardy a hesla, tak vrtím hlavou a říkám si, že si snad dělají legraci. Není tam nic pravicového. Jsem z toho smutný,“ prohlásil Klaus. Ve vedení ODS se podle něj žádná osobnost výrazně neprezentuje

Pochválil však politiku svého syna Václava Klause mladšího, který je rovněž členem Občanské demokratické strany. „On je homo politicus, je člověk čistě vidící politiku, je schopen mnohé jasně, zřetelně ostře formulovat,“ řekl Klaus.

„Já zírám, jak má každý den výjezd někam po České republice, každý den má besedy, rozhovory. Mám pocit, že to od mé éry žádný jiný politik nedělal. My jsme se o tom neradili, on k tomu dospěl autonomně spontánně. Je to jediná cesta, jak oslovit veřejnost,“ dodal Klaus. Případnou kandidaturu svého syna do čela ODS nechtěl příliš komentovat. „Nechám to na něm, neodvažuji si na to udělat nějaký silný soud a tím pádem mu jeho pozici zhoršit,“ uvedl.

Václav Klaus v Rozstřelu: Můj syn je homo politicus:

Německo je bitevním polem Evropy

Klaus se vyjádřil rovněž k situaci u západních sousedů České republiky, které v poslední době často navštěvuje. „Německo je dnešním bitevním polem Evropy. O tom, co se stane, nebo nestane v Evropě, se rozhoduje v Německu,“ prohlásil.

„Jestli se Evropa vymaní z toho svého naprosto tragického poklesu po všech stránkách, to se může změnit jen v Německu. Proto tam svůj čas investuji,“ řekl bývalý politik s tím, že jen na říjen již plánuje další tři návštěvy Německa.

Na začátku září odjel Václav Klaus na krátkou návštěvu Berlína, kde měl projev na téma Masová migrace a budoucnost Evropy. Exprezident už dlouho kritizuje postoj Evropské unie k uprchlické krizi. Stejně tak viní za současnou situaci i některé politiky, často zmiňuje například německou kancléřku Angelu Merkelovou.

„Dnešní masivní migrační vlnu nezpůsobili migranti. Ti se chovají logicky. Vyslyšeli volání Evropy a následovali ho. To je vše. Můžeme za ni my. My všichni,“ citovala Václava Klause agentura DPA na začátku září.

Bývalý český prezident je zároveň aktivním podporovatelem Alternativy pro Německo. Už několikrát vystoupil na akcích strany, která je označována za populistickou a protiuprchlickou. Klaus v ní naopak vidí budoucnost Německa (více o akcích AfD zde). V posledních zemských volbách v Berlíně, které se konaly o víkendu, ale strana skončila až pátá (více zde). Naopak před dvěma týdny výrazně uspěla v Meklenbursku-Předním Pomořansku, porazila i Křesťanskodemokratickou unii (CDU) kancléřky Angely Merkelové (detaily zde).

Brexit je výrazem moudrosti Británie

Před konáním referenda o vystoupení Velké Británie Klaus předpovídal, že Britové zvolí setrvání. „Jsem rád, že jsem se mýlil. Je to projev moudrosti a vyzrálosti občanů Velké Británie. Odmítám interpretace, že Britové volili tak, jak volili, kvůli migraci, to je nesmysl. Volili tak kvůli demokracii. Přejí a přáli si vždy, aby rozhodování o Velké Británii probíhalo ve Velké Británii a ne v Bruselu,“ řekl. Doufá prý, že rozhodnutí Britů povede k „probuzení Evropanů“.

Český exprezident se rovněž vyjádřil k nadcházejícím americkým prezidentským volbám. Sám odhaduje, že v nich „bohužel“ zvítězí Hillary Clintonová.

„Považoval bych za podstatné, aby došlo k průlomu, aby došlo ke změně. Ameriak nemůže pokračovat tak, jak dneska funguje. A Hillary Clintonová je záruka pokračování bez jakékoli invence. Dojde jen k dalšímu úpadku Ameriky. To bych Americe nepřál. V tomto smyslu je Trump nabídka jisté změny, a změnu dnešní Amerika stejně jako dnešní Evropa potřebuje,“ prohlásil Klaus.

Václav Klaus bude v amerických volbách fandit Trumpovi:

