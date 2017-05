Babiš: Dobrovolně neodejdu. Sobotkovo ponížení na Hradě Zeman přehnal

„Je to prostě jeho cílená hra, která mě má dostat z politiky, bez ohledu na to, že mám velmi dobré výsledky jako ministr financí,“ zopakoval Babiš v rozhovoru svou argumentaci, kterou se rozhodl čelit obviněním z daňových podvodů a z ovlivňování nezávislosti médií (více čtěte zde).

Babiš trvá na tom, že není důvod ho z vlády odvolávat. Stejně jako prezident Zeman, se kterým se v pondělí na Hradě sešel (více čtěte zde), se odvolává na koaliční smlouvu. „V ní se jasně píše, za jakých podmínek premiér odvolává koaliční ministry,“ uvedl pro Právo. Zároveň však připustil, že je ochoten situaci odblokovat jmenováním svého nástupce ve vládě a na ministerstvu financí. Má však podmínku: „Chceme jasné garance, že člověka, kterého případně navrhneme, bude premiér respektovat.“ Zatím se spekuluje, že by Babiše měla nahradit jeho současná náměstkyně Alena Schillerová.

Vládu Babiš položit nechce. „Vždy jsme chtěli, aby vláda dovládla. Pokud tady ale zavládla hysterie, pan premiér říká, že mám mocenský pakt s panem prezidentem, což není pravda, tak těžko předvídat, co může být dál.“ Zemanův čtvrteční pokus o ponížení premiéra Sobotky však Babiš nijak nekvituje. „Bylo to trapné, pan prezident to podle mě přehnal, neměl to dělat. Chápu, že nemá rád pana premiéra, tuším i proč, ale toto nebylo na místě.“ (více o tom čtěte zde)

V úterý by měl být podle návrhu premiéra premiéra Sobotky Babiš odvolán z vlády. Prezident Zeman chce ale rozhodnout až po návratu z Číny, tedy po 18. květnu. V pondělí navíc sdělil, že k odvolání Babiše by bylo nutné zrušit koaliční smlouvu. Přístup prezidenta k vládní krizi kritizuje část senátorů, Zemanovými kroky bude Senát zabývat během úterý.



Premiér podal návrh na odvolání Babiše k 9. květnu kvůli Babišovým kauzám týkajícím se údajného ovlivňování médií a neodvádění daní. Návrh je však podle Zemana v rozporu s koaliční smlouvou. K právoplatnému odvolání by proto bylo nutné vypovězení smlouvy, oznámil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček po pondělním setkání Zemana s Babišem. Vicepremiér a předseda lidovců Pavel Bělobrádek k tomu řekl, že ústava o koaliční smlouvě nemluví.



Podle ústavních právníků ústava nedává Zemanovi příliš možností Babiše neodvolat a měl by postupovat bez zbytečných odkladů, podle premiéra v řádu několika pracovních dnů.



Třetina senátorů v pátek sdělila ve společném prohlášení, že Zeman dosavadním přístupem k vládní krizi znevažuje ústavu, a senátoři jsou proto připraveni konat. Ze zákona může Senát navrhnout ústavní žalobu na prezidenta.