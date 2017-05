Zemanova odporná komedie a šaškárna, kritizují politici roztržku na Hradě

Prezident před novináři vyzval Sobotku, aby okomentoval demisi vlády. To premiéra zaskočilo. „Nevím, k čemu bych se měl vyjádřit. Já jsem přišel na jednání s panem prezidentem o řešení vládní krize,“ řekl Sobotka.

Zeman mu na to opáčil, že čekal předání demise. Když se Sobotka ohradil proti tomu, že vyvolal vládní krizi hovořil o tom, že vládní krizi zapříčinil ministr financí Andrej Babiš tím, že nevysvětlil okolnosti kolem svého podnikání a majetku, Zeman se otočil a odešel (více čtěte zde). Sobotka pokračoval ve svém vystoupení už bez prezidenta, až za chvíli za ním odešel.

„Lidem musí být smutno, když se dívají na to, co se děje. Prezident, premiér, vicepremiér a vlastně vládní koalice jako celek jednají nezodpovědně a dělají naší zemi ostudu,“ komentuje ostudu na Pražském hradě lídr opoziční ODS. Dodává, že jediným řešením, jak vyměnit „nezodpovědnou garnituru lidí“, jsou předčasné volby.

„Další Zemanova trapná šaškárna na Hradě při setkání se Sobotkou,“ napsal na Twitteru Jiří Dienstbier, který měl s prezidentem napjaté vztahy během jeho angažmá v Sobotkově vládě.

Pochopení pro Zemanovo chování nemá ani předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Zeman zinscenoval na Hradě odpornou komedii, nedůstojnou jeho úřadu a situaci. Dělá ČR veřejnou ostudu,“ uvedl Miroslav Kalousek rovněž na Twitteru.

Kritiky se prezident dočkal i z tábora ČSSD. „Vystoupení prezidenta ČR Miloše Zemana mne nikterak neudivuje. Tah předsedy Vlády ČR a ČSSD Bohuslava Sobotky ho přinutil k takovému chování, které prozradilo prezidentovu pravou tvář starého pána, který chce jen pomstu a plivat oheň. Neumí se chovat jako státník,“ napsal v tiskové zprávě sociálnědemokratický poslanec Ladislav Velebný.

Událost odsoudil i ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Můžeme si o sobě myslet navzájem, co chceme, ale to neznamená, že se nemáme chovat slušně. Politik má být vzorem společnosti!!!“ napsal.

Europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil událost interpretuje jako ukázku prezidentových mocenských her. „Co se událo dnes na Hradě je neuvěřitelné ostudné. Miloš Zeman nám opět ukázal, že mu jde jenom o sebe a své zájmy,“ uvedl Pospíšil.

Čtvrteční „nedorozumění“ na Hradě však nemění nic na tom, že demisi Sobotka fakticky nepodal. „Ten ústavní akt se prostě neodehrál. Pokud se prezident republiky bude tvářit, jako že se odehrál a bude hledat nového premiéra, tak to bude naprosto bizarní. To musí všichni političtí aktéři odmítnout, protože v té chvíli se z ústavy stává cár papíru, který si každý vykládá, jak se mu to hodí,“ varuje ústavní právník Jan Kysela.

Podívejte se na celý záznam setkání Zemana a Sobotky: