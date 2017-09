Babiš: Nevím, kde Zeman vzal, že bych měl jít do vazby

Prezident Zeman se vás před pár dny zastal, když řekl, že by vás jmenoval premiérem, i kdybyste byl ve vazbě (více zde). Jak se vám to líbilo?

No to se mi právě vůbec nelíbilo! Jak na to pan prezident přišel, že bych měl být ve vazbě? Moji političtí soupeři by si to určitě přáli, ale zrovna jsem si tu četl o případu paní starostky Palkovské, která je velice šikovná a deset let bojuje za obchvat Třince. Bylo na ni podáno trestní oznámení, potom se to odložilo a zjistilo se, že postupovala s péčí řádného hospodáře. Ústavní soud teď řekl, že trestní oznámení nelze zneužívat v politickém boji. To samé platí i pro případ Čapího hnízda. Je to jednoznačně načasované.

Stíhání Andreje Babiše Policie ve středu obdržela sněmovní usnesení o vydání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka. Nyní může podnikat další kroky k zahájení trestního stíhání. Policie chce oba politiky ANO obvinit jako někdejší představitele skupiny Agrofert v souvislosti s padesátimilionovou dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo (vše o kauze zde). Babiše chce stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu. Oba poslanci tvrdí, že žádný trestný čin nespáchali. Hodlají se bránit všemi právními prostředky.



Ale stejně je to od prezidenta silná podpora.

Vážím si slov pana prezidenta, ale debata o tom, zda budu, nebo nebudu ve vězení, se mi samozřejmě vůbec nelíbí, protože jsem nic neprovedl. Mám čisté svědomí. Ale poškozuje to mou rodinu a má dcera z toho má trauma, protože věří různým domněnkám objevujícím se v médiích.

Opravdu si myslíte, že by vás mohli sebrat?

Proč by mě měli sebrat?

Tak proč vás to traumatizuje?

Protože si vůbec nepřipouštím, že bych šel do vězení. Proč bych měl jít do vězení? Já nic neudělal. Nic jsem neukradl, nic jsem nezneužil, žádný podvod to nebyl. Kdo koho podvedl? Komu vznikla škoda? Je tam těch padesát milionů? Jsou tam! Je tam dokonce 930 milionů a je tam zaměstnáno 68 lidí. Byla u toho nějaká korupce? Nebyla! Vyšetřila něco Evropská unie? Nevyšetřila. Proč na závěry tohoto vyšetřování nepočkala policie? Je to jednoznačně ovlivnění voleb.

Z čeho vycházíte?

Vždyť je to obyčejný politický souboj. Například volební lídr ČSSD Zaorálek brutálně lže, když říká, že Čapí hnízdo je rodinné sídlo. Není a nikdy nebylo! Je to pro veřejnost. Farmu navštíví ročně čtyřicet tisíc lidí. Ať se tam jde každý podívat.

Podle vás je to součást naplánované politické kampaně?

Lži kolem hnutí ANO se objevují neustále. Teď za mnou začali chodit policisté, že prý chceme zrušit výsluhy. To není pravda! My nic rušit nechceme. Ale někdo mezi nimi začal šířit paniku, aby nás ve volbách poškodil. Naopak díky ANO se výsluhy nemusí zdaňovat. Na naše mítinky začali chodit mladíci, kteří tam něco čtou z papíru, blábolí něco o mém podnikání, takže je jasné, že to není náhoda. Podle mě je to placené.

Mění se nějak atmosféra na vašich předvolebních mítincích?

Těžko říct. Ale asi se to trochu změnilo vlivem různých dezinformací a lží opakovaných stále dokola. Je to trochu zradikalizované. A určitě je to jiné než v roce 2013, když jsme začínali.

Nicméně i díky tomu je Babiš v podstatě jediným tématem předvolební kampaně.

Bohužel.

Podle vás je to špatně?

To nevím. Dneska mi vykládal kolega, že tady dole v budově (v sídle ANO na pražském Chodově – pozn. red.) se pravidelně objevuje člověk, který je skálopevně přesvědčen, že já bych mohl být diktátorem. Protože jsem jako ministr zaváděl pořádek? Na tom nevidím nic nedemokratického. Vůbec nedokážu pochopit, co se to děje.

To je dnes v Evropě běžné, že jsou politici z demokratických zemí označováni za diktátory. Stačí se podívat na Maďarsko nebo na Polsko.

Server Politico sestavil žebříček zemí, které ovlivnil Trump nebo jim hrozí trumpizace. Česká republika je na prvním místě.

Na to musíte být připraven, že budete srovnáván s Trumpem. Jste?

Já přece nemám v úmyslu dělat věci, které se dějí v Polsku, kde omezují veřejnoprávní média nebo zasahují do soudní moci. Nic takového v programu nemáme. Máme tam jednokolové volby do Senátu, klouzavý mandát, změny v jednacím řádu, aby nepropadlo 330 zákonů. Na základě čeho jsem označován za nedemokratického politika? Protože se vyjadřuju krátce a jasně, jak jsem naučen? Protože mluvím jinak? Ano, protože Zaorálek a Sobotka nejsou schopni ani odřídit jednu poradu. Největší problém této vlády byl, že ji nikdo nikdy neřídil.

Pokud se stanete premiérem, budou vás zahraniční novináři zevrubně zkoumat a srovnávat s různými lidmi, kteří se vám nemusí líbit. Budete s tím bojovat?

Budu s nimi diskutovat. Když jsem v Bruselu bojoval za změnu pravidel u placení DPH, napsaly o mně Financial Times, že jsem je tam vydíral. Ano, protože jsem bojoval za české národní zájmy. A kdo mě podpořil? Německý ministr financí Wolfgang Schäuble, kterého považuji za přítele, protože mě vždy podpořil. I proti Francouzům. A na Úřadu vlády poradci pana premiéra Špidla a Prouza bojovali za francouzské zájmy proti mně. V Bruselu mě znají, proto o mně píšou. Možná o mně píšou i proto, že mluvím francouzsky, německy a anglicky. Proto je mě slyšet, na rozdíl od pana premiéra, který se nedomluví ani anglicky.

Už se na vás po vydání Poslaneckou sněmovnou obrátila policie?

Jasně jsem řekl, že k Čapímu hnízdu se už nebudu vyjadřovat. Skutečně nevidím důvod, aby tu bylo veřejně vedeno nějaké vyšetřování. Proč bych to měl dál komentovat?

Třeba proto, že je to významné předvolební téma.

Je to velké téma. Hlavně pro Českou televizi je to hlavní téma.

Nicméně z aktuálních průzkumů celkem jasně vyplývá, že na preference hnutí ANO ta kauza nemá žádný zásadní dopad. Upravoval jste kvůli tomu nějak strategii své kampaně?

Samozřejmě mi to zabírá spoustu času. Musel jsem zrušit nějaké výjezdy do regionů. A kvůli tomu to také udělali! Aby mě poškodili a já neměl tolik času jezdit mezi lidi, abych nemohl dělat kampaň.

V debatě v parlamentu, když se projednávala vaše poslanecká imunita, jste hodně hovořil o společnosti ČEZ a o lidech, kteří na ni jsou nebo byli napojeni. Jak významnou roli hraje ČEZ v české politice?

ČEZ byl vždy státem ve státě a to se za naší vlády nezměnilo. Na červnové valné hromadě v roce 2014, když jsme se tam koaličně nominovali, jsem měl pocit, že pan premiér skoro skočí z okna nebo rozbije koalici, pokud v ČEZ neudrží vliv svých kamarádů. I načasování mého vyhazovu z vlády může souviset s valnou hromadou ČEZ v červnu 2017, kdy přicházely různé dotazy, zda budeme provádět nějaké personální změny. Ptal se mě na to i pan premiér, který se mě za celou dobu našeho vládnutí ptal dvakrát na ČEZ, jednou na nějakou agenturu, které jsme zrušili smlouvu pro nadbytečnost, a jednou na leteckou záchrannou službu. Ochrana stávajících manažerů ČEZ pro něj byla jasnou prioritou. Když mě potom pan Sobotka vyhodil z vlády, tak ČEZ skandálně nadiktoval vládě, jak má na valné hromadě hlasovat ministr financí Pilný. To usnesení přinesl na vládu premiér osobně, z čehož dle mého názoru jednoznačně vyplývá, že je loutkou společnosti ČEZ.

Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek (oba ANO) na jednání Poslanecké sněmovny, která by měla hlasovat o jejich vydání k trestnímu stíhání. (6. září 2017)

Nejviditelnější osobou z této skupiny je právník Radek Pokorný…

… pan Pokorný hlavně vždycky pracuje pro firmy, které jdou proti českému státu. Teď SŽDC (Správa železniční dopravní cesty – pozn. red.) prohrála spor se společností ČEZ, musíme ze státního rozpočtu dodatečně vydat 1,3 miliardy korun.

Nicméně pana Pokorného pojí přátelské vztahy jak s premiérem Sobotkou, tak s bývalým šéfem společnosti ČEZ Martinem Romanem, který si za svého nástupce vybral Daniela Beneše. Nebylo chybou, že jste Sobotkovi před lety ustoupil a nechal tuto skupinu dále řídit ČEZ?

Nevím. Nicméně za naší vlády stát skupinu ČEZ nikdy neovládal, protože to pan premiér Sobotka nedovolil. V den valné hromady v červnu 2014 se skandálně měnil jednací řád dozorčí rady, a pokud chtěl nějaký člen dozorčí rady vidět nějaký dokument, musel do speciální místnosti a tak dále.

Jakou roli hraje Radek Pokorný v české politice?

Je to hlavní kmotr pana premiéra. Dlouhodobě ho ovládá, má na něj vliv a dělá si své kšefty.

Radek Pokorný se teď na internetu rozepisoval, že vy dva jste bývali přátelé.

Nikdy jsme kamarádi nebyli.

Psal tam, že jste s ním slavil jeho 40. narozeniny.

Já s ním?

Ano. A také tam psal, že si z té doby „hodně pamatuje“, ale mlčí.

Tak ať poví, co si pamatuje. Jedině snad to, že mi prohrál arbitráž s Poláky. Ano, pracoval pro nás. Ale přátelé jsme nikdy nebyli. Byl to obchodní vztah.

Zaorálek je demagog

Radek Pokorný má blízko k Bohuslavu Sobotkovi a také k Milanu Chovancovi. Ale k volebnímu lídrovi ČSSD Lubomíru Zaorálkovi už tak prošlapanou cestičku nemá. Vnímáte to jako důležitý faktor pro vaše budoucí vztahy s ČSSD?

Neřeším, kdo má jaké kmotry za sebou v sociální demokracii. Samozřejmě vnímám komunikaci každého člena tohoto triumvirátu a musím říct, že jsem velice překvapen, když se jako největší demagog a lhář projevuje pan Zaorálek. To jsem fakt nečekal. Lže, že chceme privatizovat zdravotnictví, že je Čapí hnízdo rodinné sídlo, lže o tom, že pomůže nájemníkům s OKD Byty. Přivlastňuje si i moji práci. Ve Sněmovně už mě tak rozčilil, že jsem mu musel vysvětlit, jak to je. Nechápu, proč vede tak nekorektní kampaň.

Je to pro vás až takový problém, že by to mohlo bránit vaší povolební spolupráci?

Koalice se dělají po volbách. Já vnímám, že s námi nikdo nechce jít, protože to účelové stíhání je dobrý důvod k tomu, aby všichni říkali, že s obviněným Babišem ve vládě nebudou. Nakonec se ukáže, že to byl nesmysl, ale ta škoda už bude napáchána. Já opravdu neumím posoudit, jak to dopadne.

Občas se objevují spekulace, že v případě volebního vítězství byste se mohl vzdát premiérského křesla. Opravdu o tom přemýšlíte?

O tom určitě nepřemýšlím. Není totiž žádný důvod, abych byl trestně stíhán, protože jsem nic neprovedl. Pokud někdo takové debaty v hnutí ANO vede, tak o tom nevím.

Vystoupení Andreje Babiše před Sněmovnou 5. září, kdy poslanci rozhodovali o jeho vydání.

VIDEO: Vydejte mě, požádal Babiš Sněmovnu v kauze Čapí hnízdo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sociální demokraté teď ve volební kampani nasadili téma boje proti nízkým mzdám, což je po čtyřletém působení vlády vedené ČSSD odvážný krok. Je to podle vás důležité téma, které bude mít na voliče vliv?

Tomu se také věnujeme. Mzdy jsou nízké, průměrná mzda se šplhá ke třiceti tisícům. Ale já k tomu vždy přistupoval selektivně a říkal jsem, ať řešíme nejnižší mzdy. To byl případ učitelů, sociálních služeb a kultury. Na to naši koaliční partneři neslyšeli a vždy to řešili plošně. Pro všechny. To je samozřejmě chyba. My máme problém shánět nové lidi, ale ti lidé už prostě nejsou. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě a máme dvě stě tisíc neobsazených míst. To je hlavní problém naší ekonomiky. To chceme řešit.

Nedostatek pracovní síly je problém, o němž mluví zaměstnavatelé už dlouhou dobu, ale stále se nepodařilo odšpuntovat příliv pracovníků ze zahraničí. To se ostatně týká i resortu ministra zahraničí Zaorálka, který si měl poradit s nefunkčním a zřejmě i zkorumpovaným systémem udělování pracovních míst pro Ukrajince. Proč se to nikdy nepodařilo vyřešit?

Brání tomu například odboráři, kteří tvrdí, že kdyby se uvolnil příliv zahraničních dělníků, ohrozilo by to mzdy našich lidí. Ale to není pravda, protože pozice, které jsou volné, nejsme schopni obsadit našimi lidmi, jelikož je jednoduše nemáme. To znamená, že tato pracovní místa jsou ztracená, a tím se ztrácí i z nich plynoucí příjem veřejných rozpočtů. V Polsku mají milion lidí z Ukrajiny.

Kolik lidí bychom mohli dovézt?

To bych nechal na těch firmách, když třeba firma v Třešti, kde se šijí obleky, potřebuje z Ukrajiny pár šiček, ať si je přiveze. Proč to nejde? Proč se nedá do menšího města přivézt chirurg z Oděsy?

Tak kde je problém?

Buď není dost pracovních míst, nebo to trvá příliš dlouho. Panu Zaorálkovi jsem kvůli tomu napsal několik dopisů, ale nic se nestalo. Je to ideologický problém, protože to blokují odboráři. A rozdíl mezi ČSSD a odbory není de facto žádný. Je to jedna entita.

Tak s kým byste chtěl po volbách vládnout?

Nechci řešit žádné varianty. Pokud bych měl být v příští vládě, tak chci, aby to byl tým, který řeší problémy.

Je vůbec o co stát? Všechna čísla ukazují, že jsme na vrcholu ekonomického cyklu a může přijít krize. Tohle byste chtěl řešit?

Celý život řeším krize. Když jsou povodně a voda vám zalije chemičky, když firma prodělává stovky milionů měsíčně, musíte řešit krize. Vždycky je to tak, že čím větší krizi řeším, tím lepší výkon podávám. Krizí se určitě nebojím. Česká republika je na tom teď ekonomicky velmi dobře.