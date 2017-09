Babiše jmenuji premiérem, i když bude ve vazbě, prohlásil Zeman

Poslanecká sněmovna ve středu po více než sedmihodinovém jednání souhlasila s vydáním Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v kauze možného dotačního podvodu s farmou Čapí hnízdo (více jsme psali zde).

Prezident prohlásil, že pokud by hnutí ANO vyhrálo podzimní volby, nepochybně by jmenoval premiérem Andreje Babiše, i kdyby se šéf ANO v té chvíli nacházel ve vazební cele. „Je zapotřebí si uvědomit, že po volbách by musela policie žádat znovu o vydání Andreje Babiše jako nově zvoleného poslance, takže by musel být z cely propuštěn,“ upozornil Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Dodal, že při rozhovoru s policejním prezidentem Tomášem Tuhým nedostal uspokojivé vysvětlení, proč se kauza nezačala vyšetřovat už dávno a proč s tím policie přišla těsně před volbami.

Prezident jako větší problém vidí kauzu OKD spojovanou s premiérem Bohuslavem Sobotkou, který v době prodeje společnosti zastával funkci ministra financí. „Stát kvůli neschopnosti tehdejšího ministra financí přišel o pět miliard korun,“ řekl Zeman. Předseda vlády kvůli tomu na začátku září vypovídal před soudem (více zde).

Policie chce Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka obvinit jako někdejší představitele skupiny Agrofert v souvislosti s padesátimilionovou dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo. Babiše chce stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu. Oba poslanci tvrdí, že žádný trestný čin nespáchali. Hodlají se bránit všemi dostupnými právními prostředky.

Babiš s Faltýnkem stejně jako další zástupci ANO označují případ za politickou kauzu a za pokus o ovlivnění voleb za pomoci policejních orgánů. Zástupci ostatních stran s tím při středeční zhruba sedmihodinové debatě nesouhlasili. Případ podle nich musí být vyšetřen standardně.