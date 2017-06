Chybí prevence radikalizace, útokům jinak bránit nejde, míní Londýňané

Když člověk stoupá od londýnské stanice metra London Bridge ke stejnojmennému mostu, musí se prodírat zástupy lidí. Nic nenasvědčuje tomu, že se zde před pár dny odehrál teroristický útok. Až po pár stovkách metrů se v dálce začnou rýsovat policejní vozy a pásky, které ohraničují dějiště sobotního teroru. Před nimi leží hromady květin. Na několika místech. Čas od času se u nich mimo fotoreportérů zastaví i obyčejní kolemjdoucí.

Někteří přinesou květinu, jiní rukou psaný vzkaz. Jako tichou vzpomínku na sedm obětí útoků. „Každý den tudy chodím do práce. Co se tady v sobotu stalo, je hrozné. Jaký to mělo smysl? Vždyť tím ničeho nedosáhli. Jen zabili nevinné lidi. Nerozumím tomu,“ sdělila reportérovi iDNES.cz Carol Hughesová, která pracuje v kavárně přímo u stanice metra.

„Strach z dalších útoků pochopitelně mám. Ale vlastně s tím nic nemohu dělat. Jak se něčemu takovému může člověk bránit. Přeci nemůžeme být pořád zavření někde doma. Nejlepší je proto dělat to co jsme dělali doposud. Pokud si necháme vzít naše hodnoty, znamená to, že tihle lidé (islámští radikálové) vyhráli,“ dodává.

Klidně jsem to mohl být já

Premiérka Theresa Mayová slíbila po nedávném teroru posílení policejních složek a nasazení ozbrojených strážníků do ulic. V Londýně však tato změna na první pohled patrná není, a to ani v turisticky hojně navštěvovaných oblastech města. Na ozbrojeného policistu člověk s trochou „štěstí“ nenarazí ani při pěší cestě od Westminsterského paláce, přes Trafalgarské náměstí, až po stanici metra Piccadilly Circus.

Potvrzuje to i Čech David Bryx, který v Londýně žije od roku 2005. „Policisté jsou po posledních útocích více připravení. Reagují bezprostředně. Člověk na ulici ale vlastně žádné velké změny nevidí,“ myslí si. On sám se snaží hrozbu teroristických útoků nepřipouštět.

„Vždycky jsem si říkal, že se mi nic takového stát nemůže. Až před třemi dny útočili teroristé u Borough Market, kam jezdím každý den. Několikrát jsem byl i v jedné z restaurací, kde přímo pobodali lidi. V televizi jedna paní vypověděla, že seděla hned u stolu za vchodem, jeden z útočníků přišel, otevřel dveře a bodl ji do krku. To už pak člověka napadne, že to klidně mohl být on,“ přiznává.

Bariéry i prevence radikalizace

K nejviditelnějším bezpečnostním změnám v ulicích tak patří bezpečnostní bariéry na několika londýnských mostech. Mimo London Bridge vyrostly také na Waterloo, Lambeth a mostu u Westminsteru. Oddělují chodce od vozovky a masivní betonové bloky mají zabránit případným útokům autem. Na London Bridge však tyto bloky na koncích mostů chybí.

Neviditelnost bezpečnostních opatření je podle mnohých výhodou. „Kdybychom na každém kroku viděli ozbrojence, a nevím co ještě, na klidu by to lidem asi nepřidalo. Při sobotním útoku policie zareagovala do několika minut. To je myslím to nejlepší, co jde udělat,“ vysvětluje šedovlasý šedesátník George Hill, který podle svých slov v minulosti pracoval u londýnské policie.

Nedostatky nevidí v opařeních v ulicích, ale prevenci útoků. „Po útocích vždy slyšíme, že o těch lidech tajné služby věděly. Je pochopitelně složité správně rozhodnout, kdy jsou důvody k zatčení. Myslím si ale, že musíme být v tomto ohledu tvrdší,“ myslí si. Důležitá je podle něj také prevence radikalizace u mladých. „Na tom ale musí spolupracovat i jednotlivé mešity spolu s úřady. Bez kooperace v tomhle nikdy nebudeme úspěšní,“ tvrdí.

Nesmíme se nechat zlomit

Zřejmě nejjednodušší recept mají na teror v londýnských ulicích mladí lidé. „Nemusíme mluvit jenom o Británii. Podívejte se do ciziny. Útoky jsou všude. Můžeme dělat cokoli, a stejně jim nezabráníme. Zvláště takovým, které jsme tady měli před pár dny. Řešením je, nenechat se zlomit. To totiž chtějí,“ tvrdí studentka anglické literatury Kate. Podobná slova ostatně volil také starosta Londýna Sadiq Khan, za což si vysloužil ostrou kritiku od od amerického prezidenta Donalda Trumpa (více zde).

Téma bezpečnosti je v Londýně i celé Velké Británii aktuální také kvůli blížícím se volbám. Už ve čtvrtek budou Britové rozhodovat o novém složení parlamentu. Bezpečnostní problematika se stala jedním z hlavních témat posledních dní. Premiérka Mayová se dostala pod tlak kvůli svému působení na ministerstvu vnitra, během kterého posvětila rozpočtové škrty u policie, což vyústilo v masivní propouštění.

Mayová po sobotním útoku přiznala, že Británie byla vůči extremistům dosud příliš tolerantní. „Nemůžeme a nesmíme předstírat, že věci mohou pokračovat tak jako dosud,“ uvedla. Nastal podle ní čas říct, že „už toho bylo dost“ (více zde).