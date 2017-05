Teror změnil téma britských voleb. Brexit přehlušila bezpečnost

Ještě před pár dny bylo hlavní téma blížících se parlamentních voleb ve Velké Británii jasné – brexit. Události v Manchesteru, kde se po koncertě odpálil sebevražedný atentátník Salman Abedi, však změnily kurz kampaní významných politických uskupení. Pohodlná cesta konzervativců k parlamentní většině je minulostí. Hlavním tématem už totiž není brexit, ale bezpečnostní otázky, uvádí agentura AP.

Nepřekvapivě se na jejich vlně veze lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Mayovou už stačil obvinit ze škrtů rozpočtu pro policii, které posvětila během svého působení na postu ministryně vnitra v letech 2010 až 2016. Počet strážníků v ulicích v tomto období klesl až o dvacet tisíc. Slova kritiky hlásá Corbyn také na mezery ve fungování tajných služeb (více o nich zde).

Skotská otázka V případě volebního vítězství nacionalistů ve Skotsku by odmítání dalšího referenda o jeho nezávislosti ze strany britské premiérky Theresy Mayové bylo neúnosné, uvedla skotská první ministryně Nicole Sturgeonová, jejíž Skotská národní strana (SNP) žádá po Londýnu novou šanci na sebeurčení po rozhodnutí Spojeného království odejít z Evropské unie. Skotsko si již prošlo referendem v roce 2014, kdy voliči hlasovali pro setrvání v Británii. Podle Sturgeonové nyní vznikl nárok na další, neboť v loňském britském referendu výrazná většina Skotů odmítla vystoupení Británie z Evropské unie. Podle Sturgeonové by se nové referendum o nezávislosti mělo konat příští rok na podzim nebo na jaře roku 2019, tedy ještě během vyjednávání Londýna s Bruselem o podmínkách brexitu. Zdroj: ČTK

Jako dlouholetý kritik působení britských ozbrojených složek v zahraničí poukázal rovněž na to, jak může vměšování do cizích konfliktů uškodit Velké Británii. V pátečním rozhovoru například prohlásil, že „britská zahraniční politika přiživuje mezinárodní terorismus“. Tvrdí, že podobné závěry mají i bezpečnostní experti a tajné služby.

„Válka s terorismem zkrátka nefunguje,“ řekl Corbyn. Zahraniční intervence, které britské vlády prováděly od roku 2001, podle předsedy nejsilnější opoziční strany bezpečnostní situaci v Británii spíše zhoršily. „Potřebujeme chytřejší způsob, jak snížit hrozbu vycházející ze zemí, které podporují teroristy a generují terorismus,“ řekl také Corbyn.

Konzervativci v otázkách bezpečnosti kontrují poněkud ohranou strategií. Podobně jako v minulosti prohlašují, že Corbyn by jako „slabý lídr“ pro Británii v případě vítězství labouristů představoval nebezpečí. Naposledy tento výpad zopakoval konzervativní ministr obrany Michael Fallon, připomíná The Guardian. Britští komentátoři tvrdí, že podobné útoky ukazují na obavy konzervativců o výsledky voleb.

Daň z demence a hon na lišky

Pohled do historie přitom ukazuje, že tragédie, jaká Velkou Británii potkala minulé pondělí, vládnoucí straně většinou pomohou. Všechny strany na několik dní přerušily kampaň, Mayová však byla v roli premiérky takřka bez ustání před kamerami.

Naneštěstí pro konzervativce se však u ní stále projevuje určitá hra na jistotu (programový plán konzervativců si můžete projít zde). Její kampani chybí radikálnější prvek, jakým disponuje silně levicový manifest labouristů (jeho plné znění najdete zde).

Mayová může narážet také na fakt, že je nezvolenou premiérkou. Do funkce se dostala po rezignaci Davida Camerona loni v červnu, kdy si Britové odhlasovali vystoupení z Evropské unie. V čele Británie stanula politička, která neprošla lidovým testem ve volbách. I proto zřejmě před pár týdny prosadila vypsání předčasných voleb. Cílem je upevnění pozic a jasný mandát pro vyjednávání podmínek brexitu.

Krátce po vypsání voleb Konzervativní strana dominovala průzkumům. Nad labouristy měla svého času náskok až okolo dvaceti procent. Kampaň strany však vydestilovala k opakovaní sloganu „silná a stabilní vláda“ pro Velkou Británii. Kritizovaný Corbyn mezi tím zaútočil. V manifestu strany slíbil větší zdanění nejbohatších vrstev a částečné znárodnění některých velkých podniků.

Labouristé věrni své voličské základně cílí už podle sloganu „For The Many, Not The Few“ na co nejširší voličskou základnu. Konzervativci se naopak pod Mayovou profilují jako strana zaměřená spíše na podporu vyšších společenských vrstev. Alespoň to tvrdí kritici konzervativní partaje.

Mayová schytala kritiku například za příslib, že se po volbách konzervativní poslanci pokusí zrušit zákaz honů na lišky, které jsou považovány za kratochvíli britské smetánky.

Strana před pár dny představila také nový systém, v rámci kterého by důchodci platili za dlouhodobou péči více, píše server The Telegraph. Opozice ho obratem překřtila na „daň z demence“. Mezi staršími lidmi, kteří tvoří voličskou základnu konzervativců, vzbudil návrh změn vlnu nevole. Mayová musela sklopit hlavu a návrh prošel úpravami.

Podobnou kontroverzi vyvolaly také plány na svačiny zdarma pro školáky, které by státní kasu přišly na výrazně větší obnos peněz, než konzervativci uvádí ve svém manifestu.

Labouristé dotahují

Trend v průzkumech Mayová dosud nezvrátila. Pohled na statistiky ukazuje, že od vypsání předčasných voleb labouristé svižným tempem snižují náskok konzervativců. Podle ankety institutu ORB hlavní strany na britské politické scéně dělí necelé dva týdny před předčasnými volbami již jen šest procentních bodů.

Třetí vzadu Liberální demokraté sledují soupeření obou hlavních britských stran s velkým odstupem ze třetího místa. Podle sondáží by mohli získat okolo osmi procent mandátů. Hlavním bodem jejich programu je slib druhého referenda o Evropské unii. Strana slibuje, že britští voliči budou v druhém plebiscitu rozhodovat o konečné podobě dohody země s Bruselem. Zdroj: ČTK

Konzervativci by podle průzkumu získali ve volbách okolo 44 procent hlasů, labouristé 38 procent. Předvolební ankety čtyř dalších agentur sice předpovídají rozdíl v zisku vládní a opoziční strany od sedmi do 14 procentních bodu, i v těchto průzkumech ale levicoví labouristé náskok konzervativců výrazně snížili (na dlouhodobý vývoj průzkumů se můžete podívat zde).

Podle politologů by Mayová mohla negativní trend ještě zvrátit, pokud by se jí kampaň podařilo soustředit na osobnosti lídrů obou stran. Většina Britů by ji totiž v čele budoucí vlády viděla mnohem raději než Corbyna. Jak však ukázaly průzkumy před loňským referendem, realita může být zcela jiná.

V případě vítězství konzervativců čeká Británii pokračování současné cesty ven z EU. Britská premiérka Theresa Mayová v pondělí potvrdila jako datum zahájení jednání o odchodu Británie z Evropské unie 19. června. „Tato jednání budou zahájena pouhých jedenáct dní po volebním dni a nebudou mít žádný odklad. Nebude to možné,“ prohlásila Mayová s tím, že Evropané jsou připraveni na plánovaný harmonogram.

Pokud by se do čela dostali labouristé, hladký brexit by mohl dostat trhliny. Volby se v Británii konají 8. června.