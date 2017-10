Průzkum MF DNES: Z Okamurovy SPD a Pirátů se stávají černí koně voleb

Jeden z posledních průzkumů před volbami potvrdil dlouhodobý trend, přinesl však i nové zjištění: v cílové rovince kampaně se některé hlasy tříbí. Ve prospěch Pirátů, a především SPD Tomia Okamury.



Výsledky průzkumu ANO 27,7 % KSČM 11,9 % ČSSD 11,7 % SPD 9,2 % ODS 7,5 % Piráti 7,4 % TOP 09 6,7 % KDU-ČSL 5,8 % Zelení 3,3 % STAN 2,9 % Svobodní 1,5 %



Možný vstup Pirátské strany do Sněmovny potvrdila už třetí agentura za sebou, aspirují na sedm procent hlasů.

Rychlý růst Okamurovy SPD pak lze považovat za hlavní zprávu závěru kampaně. V průzkumu pro MF DNES strana zaujala s devíti procenty čtvrté místo a porazila ODS, TOP 09 i lidovce.

„Z Pirátů i SPD se opravdu stávají černí koně voleb,“ potvrzuje šéf průzkumu Pavel Šimoník. „Voliči o nich zjevně přestali uvažovat tak, že by svůj hlas prohospodařili. A to je ještě více aktivizuje – více energie dávají do kampaně, objíždějí regiony, a tím více sílí,“ říká výzkumník.



Váhání nad Babišem

Ač favorit voleb ANO dnes v preferencích nedosahuje někdejších třiceti procent hlasů a v posledních měsících mírně oslabuje, další část průzkumu naznačuje, že stále může přesvědčit nové voliče.

Dominuje totiž také v úvahách dosud nerozhodnutých, jichž je podle průzkumu celá čtvrtina. Volbu Babiše připouští každý pátý z nich, druhá ČSSD má u nich zhruba stejně jako v žebříčku preferencí 12 procent.

Koho za premiéra

MF DNES dala 1 046 Čechům také vybrat, koho by chtěli za premiéra. Odpovědi vyzněly příznivě opět pro Okamuru. Je jediným politikem, jehož by do čela vlády posadilo více lidí, než kolik je rozhodnuto volit jeho stranu. S jedenácti procenty skončil hned po Babišovi na druhém místě.

Nerozhodnutí by teoreticky mohli nakonec „zachránit“ i hnutí STAN. V preferencích má jen tři procenta, mezi váhajícími však sedm.Premiér: Babiš, nebo Okamura

„Čeští voliči tradičně hledají vůdce. Pokud má strana silnou osobnost, dokáže ji protáhnout volebním soubojem velmi dobře. A to je případ Okamury. Mluví srozumitelně a ví, co jeho cílová skupina chce slyšet. Proto je jeho potenciál ještě širší než potenciál jeho strany,“ vysvětluje Šimoník.