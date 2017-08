Drahošovi přibývají miliony na kampaň, Zeman zatím transparentní není

Bývalý ředitel Akademie věd Drahoš získává poměrně úspěšně finance na svoji kampaň. Na jeho transparentní účet pravidelně přibývají statisícové sumy od firem či podnikatelů, zároveň mu lidé posílají peníze v řádech stovek a tisíců korun.

Největší částku - dva miliony - dosud Drahošovi věnoval podnikatel Dalibor Dědek, který se nedávno pustil do politiky s hnutím STAN, ale záhy si to rozmyslel (více čtěte zde). Drahoše díky jeho předchozímu zaměstnání znají lidé z oblasti vědy. Nepřekvapuje proto, že mezi jeho podporovateli najdeme například podnikatele a mecenáše Libora Winklera, který podporuje Nadační fond Neuron pro mladé vědce. Drahošovi poskytl na kampaň 500 tisíc.

Po 650 tisících poslaly na Drahošův účet Lázně Luhačovice a Lázně Jáchymov, jejichž většinovým vlastníkem je Martin Burda. Kampaň také půl milionem zafinancoval vnuk vynálezce kontaktních čoček a zakladatel strojírenské skupiny Wikov Martin Wichterle. Milionem dohromady přispěli manželé Jaroslav a Silke Horákovi, kteří vlastní nakladatelství Albatros. Osm set tisíc pak daroval byznysový web motejlekskocdopole.com.

Celkem Drahoš obdržel přibližně zatím 15 milionů korun, z nichž přes pět už utratil. Že by Drahoš v případě svého zvolení cítil nějaké závazky ke sponzorům, odmítá. „Každý, kdo Jiřímu Drahošovi na účet přispěl, ví, že na oplátku může očekávat pouze prosazování hodnot, které pan profesor vyznává, a dodržování principů liberální demokracie. Nic jiného nikomu neslibuje, tudíž od něj nikdo nic jiného nemůže čekat,“ uvedla pro iDNES.cz Drahošova mluvčí Lenka Pastorčáková.

Odlišný přístup zvolil podnikatel a textař Michal Horáček. „Finanční dary přijímat nebudu,“ oznámil už při ohlášení kandidatury. Kampaň si tak platí pouze z vlastních zdrojů prostřednictvím spolku Máme na víc. „Tento spolek jako právnická osoba slouží k zajištění celé kampaně a jediným zdrojem jeho příjmů jsou příspěvky Michala Horáčka,“ hlásí jeho internetové stránky. Podle výpisů dosud Horáček vložil do své kampaně 12 milionů korun, zůstatek na účtu je nyní 2,7 milionu.

V porovnání s Horáčkem a Drahošem zatím paběrkuje lékař a pedagog Marek Hilšer. Příjmy na jeho transparentním účtu dosahují 260 tisíc korun. „Marek Hilšer je občanským kandidátem, kampaň mu platí občané, kteří se rozhodnou jej podpořit,“ píše se na jeho webu. Nejvýraznějšími sponzory Hilšera jsou dva muži spjatí s firmou Jablotron - již jednou zmíněný Dalibor Dědek a Miroslav Jarolím, kteří lékaře obdarovali shodně po 50 tisících.

Zeman účet zatím nemá, mítinky vykazovat nechce

Z favoritů volby, když vezmeme v potaz odhady sázkových kanceláří, zatím skrývá financování současný prezident Miloš Zeman. Jako každý kandidát si ale i on musí do pěti dnů od zveřejnění termínu voleb ve Sbírce zákonů založit transparentní volební účet.

Tomu se podle členky Zemanova petičního výboru Barbory Filípkové bránit prezident nebude. „Pan Miloš Zeman bude postupovat v souladu se zákonem o volbě prezidenta republiky,“ odvětila na dotaz iDNES.cz Filípková. Neměla by se tak opakovat situace z předchozí volby, kdy nad sponzory vítěze visely otazníky (více zde).

Nicméně do sporu s dohledovým úřadem se Zeman dostal ještě před startem letošní kampaně, a to kvůli svým výjezdům do krajů, kde se mimo jiné setkává s příznivci na náměstích a v továrnách. Úřad navrhuje, aby v rámci férové soutěže prezident část výdajů na mítinky započítával do limitu kampaně (více zde).

Proti tomu už s předstihem horuje hradní mluvčí Jiří Ovčáček, ačkoli sám tvrdí, že s prezidentovou kampaní pro znovuzvolení nemá nic společného. Podle něj se snaží nový úřad zabránit prezidentovi v setkávání s lidmi. Kontroloři se však brání, že pouze vykládají platný zákon. Spor tak možná bude muset rozetnout po volbách soud, který zpřesní, jak pohlížet na (ne)kampaň úřadujících prezidentů.

Za obě kola útrata nejvýš 50 milionů

A jak jsou na tom s účty a podporou ostatní uchazeči? Například Vratislav Kulhánek, který chce o Hrad zabojovat pod značkou ODA a s podporou miliardáře Pavla Sehnala, sice má transparentní účet čerstvě založený, ale na jeho webu k nalezení není. „Transparentní účet pan Kulhánek má založený od začátku tohoto týdne. V průběhu příštího týdne budeme startovat novou verzi webových stránek pana Vratislava Kulhánka, kde již bude informace o transparentním účtu kompletní,“ napsal iDNES.cz mluvčí ODA Miloš Němeček.

Jeho konkurenti spoléhající se spíše na podporu od menších dárců jako bývalý poslanec za Věci Veřejné Otto Chaloupka a podnikatel Igor Sládek nasbírali dosud zanedbatelné částky. Chaloupka má na svém účtu 1 100 korun a Sládek přes pět stovek.

Volební úřad má za úkol dohlédnout na to, aby jednotlivé kampaně nepřesáhly limit 40 milionů korun pro první kolo a 50 milionů dohromady i s případným druhým kolem.

„Ode dne začátku kampaně se jim začne počítat 40 milionů korun,“ říká člen úřadu Jan Outlý. Aby kandidáti nemohli limit obcházet například tím, že si většinu propagačních materiálů nechají natisknout před startem oficiální kampaně, kontroloři budou věnovat pozornost i výdajům před kampaní. „Pokud si nechají udělat vizuály, nějaké stánky, polepená auta a podobně, tak to, co se uplatní v té oficiální kampani, musí jít do nákladů,“ vysvětlil pro iDNES.cz Outlý.