Miliardář Dědek vzdal kandidaturu do Poslanecké sněmovny za STAN

Dědek mluvil i tom, že problém byl v tom, že hned poté, co oznámil kandidaturu za STAN, objevily se titulky, že další miliardář prahne po moci, že si Dědek koupil STAN a že je to druhý Babiš.

„Plni euforie, že Starostové a nezávislí chtějí přivést slušné lidi do politiky, jsme se rozhodli, že nabídneme místa na kandidátkách i dalším osobnostem. Udělali jsme výzvu hledáme slušné. A nebylo to úplně šťastné. Dobře míněná výzva měla vedlejší efekt ten, že jak ve hnutí STAN, tak mimo něj se začali ptát lidé - hrome, to v tom STAN nejsou slušní?“ řekl na tiskovce Dědek.

O tom, že z kandidátky odejde, řekl STAN podle informací iDNES.cz už ve středu večer. Tvrdí, že bude s hnutím dále spolupracovat a podporovat ho.

Na mimořádné tiskové konferenci spolu s politiky hnutí Starostové a nezávislí mluvil i o tom, že na kandidátce v Ústeckém kraji by se „necítil“ dobře. „V tom Ústí nad Labem se necítím úplně komfortně,“ řekl doslova. Původně přitom ale tvrdil, že chce kandidovat tam, kde bude cítit, že je hnutí nejslabší.

S hnutím STAN navázal podnikatel Dědek užší spolupráci po rozpadu jeho koalice s křesťanskými demokraty. Starostové a nezávislí nechtěli být „jen“ na kandidátce lidovců a ti zase vycouvali z koalice, která by musela překročit ve volbách deset procent hlasů. Průzkumy naznačovaly, že by se to nemuselo povést.

Místo Dědka povede kandidátku původní jednička, exposlanec za Věci veřejné a bývalý starosta Litvínova Milan Šťovíček.