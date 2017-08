Zeman nechce počítat peníze za své výjezdy do limitů kampaně o Hrad

11:42 , aktualizováno 12:06

Prezident Miloš Zeman bude i po vyhlášení termínu volby hlavy státu pokračovat ve svých výjezdech do krajů, ale trvá na tom, že se to nemá započítávat do limitu výdajů na kampaň, protože to nepovažuje za součást kampaně. Mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček řekl, že se prezident začátkem září na tři dny vypraví na návštěvu Moravskoslezského kraje.