Neměli bychom se vracet do minulosti, odmítá Sobotka návrat Paroubka

„Byl to trvalý déšť špatných zpráv, který jsem vnímal,“ řekl Sobotka v diskusním pořadu Otázky Václava v Moravce v České televizi. „Neodcházím z politiky, neodcházím ze sociální demokracie,“ zdůraznil předseda vlády.

Nechce se chovat jako Miloš Zeman, který opustil ČSSD a budoval si novou stranu, která mu pomáhala při zvolení na Hrad, ani jako Jiří Paroubek, který si rovněž založil vlastní partaj. Ani Strana práv občanů, jíž je Zeman čestným předsedou, ani Paroubkova strana LEV21 se do Sněmovny nedostaly.

Podle Sobotky je nyní pro Paroubka logicky těžší, když se snaží do strany vrátit, jak oznámil v sobotu. (více zde) Nový volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek dokonce na Primě návrat Paroubka označil za „bublinu“. (podrobnosti najdete zde) Souhlasit by s tím totiž musela pražská sociální demokracie. „Jeho návrat je komplikovaný právě proto, že kandidoval proti sociální demokracii,“ řekl premiér.

Jako prostý člen je nebudu ohrožovat, reagoval Paroubek

„Já jsem čekal, že pan Sobotka bude konzistentní stejně tak jako bafuňáři z pražské stranické organizace. Možná, že jsou spokojení s tím stavem, ve kterém ta strana teď je,“ reagoval v neděli pro ČTK Paroubek. „Pokud budu prostým členem, tak je nebudu ohrožovat v jejich mocenských ambicích, o které jim jde, nejde o věc, takže v tuto chvíli je mi jedno, co si myslí,“ doplnil Paroubek. Podle něj by jeho přijetí mělo zůstat na členech místních organizací. Podal přihlášku v Cerhenicích na Kolínsku. Organizace by jeho vstup měla schvalovat 26. června.



Sobotka, který bude na podzim kandidovat jako volební lídr ČSSD na jižní Moravě, oproti Paroubkovi a Zemanovi za vzor solidního odchodu bývalých předsedů z čela ČSSD zmínil expremiéra Vladimíra Špidlu, který se pak stal eurokomisařem a nyní je Sobotkovým šéfporadcem na Úřadu vlády. Sám také nechce zakládat žádný konkurenční projekt a škodit tak ČSSD.

Volba prezidenta Sobotku neláká, nebude kandidovat

Premiér Sobotka odmítl v debatě v ČT o možnost, že by mohl kandidovat v lednu příštího roku na prezidenta proti Zemanovi. Takovou ambici podle svých slov nemá.

Sobotka nedávno v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že by ČSSD svého kandidáta postavit měla. Zmínil Zaorálka, kterého ale nyní plně pohltí volby do Sněmovny jako nového volebního lídra strany, a šéfa Senátu Milana Štěcha, který je ale aktuálně pod palbou kritiky ze všech stran za to, jak se s despektem vyjádřil o živnostnících. (více o tom zde)