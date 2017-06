Bývalý premiér Paroubek se vrací do ČSSD, bude členem na Kolínsku

„V pondělí budu vstupovat do jedné místní organizace. K sociální demokracii mám ideově blízko a vždycky jsem měl. A ta strana je v těžké situaci, tak jí chci aspoň morálně podpořit,“ řekl iDNES.cz bývalý šéf ČSSD Paroubek. O kandidaturu ve sněmovních volbách prý zájem nemá.

„Vyplnil už přihlášku,“ řekl v sobotu ČTK předseda kolínských sociálních demokratů Marek Semerád. Organizace by jeho vstup měla schválit 26. června. Podle Semeráda Paroubek ještě v politice neřekl poslední slovo. Komplikace při schvalování předseda kolínských sociálních demokratů neočekává.





Loni na podzim se spekulovalo, že Paroubek vstoupí k libereckým sociálním demokratům. Zvažoval, že by za ČSSD v kraji kandidoval jako nezávislý (podrobnosti najdete zde).

Vyjednával rovněž s pražskou ČSSD, konkrétně s buňkami ve Velké Chuchli a na Praze-západ. V obou případech námluvy ztroskotaly (více čtěte zde).

Paroubek přitom dosud vedení sociální demokracie ostře kritizoval. Loni v únoru svou bývalou stranu označil za partu „snaživých amatérů“, mezi kterými nemá prezident Miloš Zeman soupeře. V říjnu ČSSD doporučil, ať si najde nového lídra. „K.O. poražený boxer již prostě další zápas s Babišem není schopen vyhrát,“ hodnotil šéfa ČSSD Bohuslava Sobotku po prohraných krajských volbách (více čtěte zde).

Náměstek primátora, ministr, premiér

Paroubek vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. V letech 1998 až 2004 byl náměstkem pražského primátora, poté se přesunul do celostátní politiky.

Od dubna 2004 do dubna 2005 vedl ministerstvo pro místní rozvoj, poté se stal premiérem a posléze i předsedou sociální demokracie. Pod jeho vedením ČSSD vyhrála krajské a senátní volby 2008 a volby do Sněmovny v roce 2010. Po těchto volbách, v nichž ČSSD navzdory vítězství nezískala dostatečný počet mandátů na sestavení vlády, rezignoval na předsednickou funkci.

V říjnu 2011 oznámil odchod z ČSSD. Poté byl předsedou strany Národní socialisté - levice 21.století (LEV 21). Z čela LEV 21 odešel v roce 2014. V politice se tehdy rozhodl skončit, aby se mohl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem.

Loni v prosinci byl Paroubek hostem našeho pořadu Rozstřel:



