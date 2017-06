Zbláznil se, sebevražda ČSSD pokračuje, schytal to Štěch za útok na OSVČ

„Nápady kolegy Štěcha k OSVČ nepovažuji za realistické. Jsou jiná důležitá témata, mimo jiné výše mezd, ochrana spotřebitelů či podpora mladých rodin,“ snaží se zahladit škody po výrocích předsedy Senátu Chovanec.

„Mezi skutečnými živnostníky a skutečnými podnikateli je mnoho takových, kteří jsou v této skupině jenom proto, že mají trvale lepší odvodové podmínky. Platí pouze jednu třetinu pojištění zdravotního a sociálního a to je enormně velká výhoda oproti zaměstnancům,“ prohlásil Štěch ve čtvrtek v Olomouci na sjezdu odborového svazu Kovo (více o tom zde).

Chce dorazit živnostníky, nebo ČSSD? ptá se Tejc

„Chce Milan Štěch dorazit živnostníky nebo ČSSD? V posledních týdnech mi připadá, že někteří kolegové soutěží o to, kdo sociální demokracii oslabí víc,“ uvedl poslanec ČSSD Jeroným Tejc, který se na sjezdu sociální demokracie marně ucházel o post prvního místopředsedy. Krátce poté, co neuspěl, oznámil, že na podzim už nebude za stranu kandidovat.

„Myslím si, že je tu velká skupina lidí, kteří pracují jako OSVČ a nejsou z národohospodářského hlediska efektivně využití. My máme tolik OSVČ, jako mají typicky agrární země na jihu Evropy a nikdo neví, jaký je jejich přínos pro tvorbu HDP,“ řekl také Štěch. Kdyby se sjednotily odvody, přibylo by podle něj několik desítek tisíc zaměstnanců nebo lidí, kteří by chtěli být zaměstnanci.

S výroky, které naštvaly živnostníky a za které Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR požaduje Štěchovo odvolání, přišel jeden z nejvýše postavených politiků v zemi těsně před programovou konferencí ČSSD. Od ní si strana přitom slibuje, že pomůže obrátit klesající volební preference. Ty spadly už na 10 procent.

Marian Jurečka (Twitter) @MJureka Mohl by M. Štěch říci, kteří živnostníci jsou zbyteční a stali by se těmi zaměstnanci? To si fakt myslí, že takový živnostník nemá co dělat? odpovědětretweetoblíbit

Za nepřijatelné označil vyjádření předsedy Senátu první místopředseda lidovců a ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL. „Prohlášení předsedy senátu Štěcha na adresu živnostníků je nepřijatelné! Sociální demokracie se rozhodla politicky definitivně zničit,“ napsal na Twitteru. „Mohl by Milan Štěch říci, kteří živnostníci jsou zbyteční a stali by se těmi zaměstnanci? To si fakt myslí, že takový živnostník nemá co dělat?“ uvedl Jurečka.

„Mládek živnostníky považoval za parazity, Štěch je chce zase zlikvidovat a odradit od podnikání. Co byste čekali od celoživotního odboráře a kariérního politika. Celá jejich slavná ČSSD plánuje všechny brutálně zdanit. Je to jejich klasické chování, jsou zvyklí žít na dluh a z cizího,“ napsal na Facebooku exministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.



Kubera: Sebevražda ČSSD pokračuje, z nečekané strany

Ostrá kritika Štěcha přišla i zprava. „Tak ČSSD už nemá jen vedoucí triumvirát. Samozvaně se ke třem lídrům přidal předseda Senátu Milan Štěch. Ovšem tento čtvrtý vůdce sociálních demokratů zapomněl svoje národohospodářské představy koordinovat s ostatními členy vedení. A tak se pan předsedající Milan Chovanec do Štěcha hned pustil. Sebevražda ČSSD pokračuje, tentokrát ovšem z nečekané strany. Kdo by si pomyslel, že se bývalý odborářský boss, současný předseda horní komory parlamentu, pustí do miliónového voličského potenciálu,“ vysmál se Štěchovi místopředseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS.

„Reakce od živnostníků přišla hned. Odvolat. Já říkám: ne odvolat, ale v příštím volebním období už nevolit do funkce předsedy. A o tom rozhodnou sami voliči. Už na podzim 2018,“ napsal do prohlášení Kubera.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek připomněl, že Štěch jen „převzal štafetu“ od bývalého ministra průmyslu Jana Mládka, který nevybíravě o živnostnících mluvil před čtyřmi lety na sjezdu ČSSD. „Výrok předsedy Štěcha důstojně navázal na výroky ministra Mládka o parazitech a dokazuje, že vláda se tohoto cíle nikdy nevzdala. Naše budoucí prosperita a svoboda je naopak závislá na co největším rozvoji svobodného malého a středního podnikání,“ uvedl Kalousek.

Odvody živnostníků vadily už Mládkovi, pak se omlouval

Jeho narážka na bývalého ministra průmyslu Mládka směřovala k vystoupení exministra na sjezdu ČSSD v Ostravě v roce 2013. „Systém, kdy oni nepřispívají do systému sociálního pojištění a kde parazitují na zaměstnancích, kde pro zaměstnance je to peklo a pro některé jiné ráj, je dlouhodobě neúnosný,“ řekl tehdy. Za svá slova se pak musel omlouvat.

„Tak už se zbláznil i druhý nejvýznamnější ústavní činitel, pan předseda Senátu Štěch,“ napsal na Twitteru místopředseda Sněmovny a lídr STAN Petr Gazdík.

A Kalousek hned Gazdíkův tweet glosoval, že Štěch je duševně zcela zdráv a ví, co říká. „Jen popsal cíl politiky vládních stran. Už toho v likvidaci živnostníků spolu hodně odpracovaly,“ uvedl Kalousek.

„Já bych jim rovnou zakázal podnikat, to by bylo jednodušší,“ utahuje si ze Štěcha také místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

„Vypadá to, že „nová“ ČSSD přichází se stále stejnými nápady. Zatímco nedávné plány Bohuslava Sobotky zvyšovaly daně kvalifikovaným zaměstnancům s nadprůměrným platem, nyní chtějí zvyšovat daně živnostníkům. Být živnostníkem je podle ČSSD špatné a tato činnost by se měla trestat. Závist a zloba jsou patrně novými hodnotami sociální demokracie,“ uvedl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Štěchův nápad kritizoval i prezidentský kandidát Michal Horáček. „Po bolševické akci 77 tisíc do výroby tady máme pokus o „Milión OSVČ do výroby“. Místo snahy o konstruktivní řešení reálně existujících vnitřních problémů struktury českého daňového systému přijde šéf Senátu s naprosto antisystémovým návrhem, který by v ČR obratem zabil malé podnikání. Přesně to podnikání, které je nezbytným podhoubím pro budoucí prosperitu a pro růst velkých a úspěšných českých firem,“ napsal na Facebooku Horáček.

Štěch: Nezavírám oči před problémem. Je o tom třeba mluvit

Štěch vydal v pátek prohlášení, kde svá slova na adresu živnostníků hájí. „Moje vyjádření nebylo namířeno proti živnostníkům, jejich práce si velmi vážím a vždy podporuji zákony, které jim jdou vstříc. To ale neznamená, že budu zavírat oči před problémem, který se v konečném důsledku dotkne i jich, například tím, že budou ve stáří odkázáni na nízké důchody a chudinské dávky. Připomínám, že jsem nepředložil a ani nehodlám předkládat nějaké novely zákonů k této problematice. Jsem však naprosto přesvědčen o nutnosti o věci otevřeně a seriózně diskutovat a hledat východiska, byť vím, že i v sociální demokracii se mnou někteří nesouhlasí.“ napsal předseda Senátu.