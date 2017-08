Babiš není Kajínek, milost by nedostal, řekl Zeman. Chce vládu ANO s ČSSD

Zeman považuje žádost policie o vydání poslanců Andreje Babiše a šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka kvůli podezření na dotační podvod za policejní provokaci před volbami. „Chci věřit, že to není Milan Chovanec,“ odvětil na dotaz, kdo za tím v takovém případě stojí.

Zastal se také policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Spíš za tím podle něj bude některý níže postavený člověk z policie. Ministr vnitra Chovanec, který nyní řídí ČSSD, za to podle něj nenese odpovědnost. „Nemůže odpovídat za každou kauzu, to by se zbláznil,“ uvedla hlava státu.

Šéfa ANO Babiše chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství.



Farma Čapí hnízdo ještě pod názvem ZZN Agro Pelhřimov patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu a Faltýnek byl ve vedení firmy. Poté podle policie na Babišův pokyn změnila formu vlastnictví a majitele nebylo možné dohledat. Díky tomu pak také získala padesátimilionovou evropskou dotaci. Rodinní příslušníci Andreje Babiše si podle policie přeprodávali akcie Čapího hnízda, aby znepřehlednili vlastnickou strukturu firmy (více zde).

„Prodej akcií schválilo představenstvo společnosti ZZN Pelhřimov bez veřejné nabídky a snahy o dosažení co nejvyšší prodejní ceny s vědomím, že se jedná o účelový a fiktivní převod akcií za účelem zakrytí skutečné identity fakticky ovládající osoby,“ napsal vrchní komisaře Pavel Nevtípil do policejní žádosti Sněmovně o vydání Babiše a Faltýnka. Oba kolegy si mandátový a imunitní výbor pozval na 30. srpna a o vydání dvojice poslanců ANO Sněmovna rozhodne záříjová schůze Sněmovny.



Po volbách by Zeman upřednostňoval koalici ANO a ČSSD

Prezident Zeman taky v rozhovoru řekl, že by za optimální povolební koalici považoval ANO a ČSSD. „Uvidíme, jestli to takhle vyjde,“ řekl.



„Nevím o ničem, co by přitáhlo moji pozornost,“ uvedl k předvolebním slibům politických stran a jestli ho něco zaujalo.

„Nikdy jsem se nesnížil k tomu, abych v rozhovoru pro zahraniční časopis kritizoval premiéra,“ reagoval Zeman na rozhovor předsedy vlády Bohuslava Sobotky pro rakouský Die Presse, ve kterém bývalý šéf ČSSD mluvil o tom, že že Zeman příští rok na Hradě skončí. „Věřím, že po příštích prezidentských volbách budeme mít jinou hlavu státu. A pak se kultura na Hradě změní,“ uvedl Sobotka. (více o tom zde)



Já si zase o Bohuslavu Sobotkovi myslím, že je špatný premiér,“ prohlásil Zeman. A rozlousknou to, jak dodal, volby.