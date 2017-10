Slušnost stranou. Taxikáři chystají „nejrazantnější“ protest

Taxikářům se nelíbí, jak se k problematice Uberu staví úřady. „Zatím jsme dodržovali, co jsme slibovali, vždy to bylo poklidné. Čekali jsme shovívavější jednání a výsledky od magistrátu nebo vlády. Bohužel ale k ničemu nedošlo a tak jsme došli k závěru, že když se chovají takto a mají z nás srandu, tak tu slušnost dáme stranou taky a uděláme protest co nejrazantnější,“ citoval Bednáře server Lidovky.cz.

Minulé pondělí stovky taxikářů pomalou jízdou v koloně omezovaly provoz u Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni (psali jsme zde). Drožkáři se v poslední době začali výrazněji vymezovat proti řidičům Uberu, kteří sice také přepravují pasažéry, ale na rozdíl od taxikářů nemusí dodržovat stejná pravidla.

Díky vyhrocené situaci mezi taxikáři a Uberem připravilo ministerstvo dopravy novelu, která by alternativní taxislužby legalizovala. Šoféři by podle nové úpravy nemuseli mít taxametry, stačili by jim mobilní aplikace. Místo označení taxi na střeše by auto mohlo mít nálepku na dveřích, řidiči by měli živnostenské listy a licence jako řidiči taxi. Naopak auta Uberu by nemohla stát například na „štaflech“ před letištěm (více zde).

Připravovaná novela však taxikáře neuklidnila. „To není řešení. Aplikace nefungují třeba v tunelech nebo podzemních parkovištích. Všude po světě Uber zakazují a tady jej chtějí za každou cenu prosadit,“ řekl Bednář pro Lidovky.cz.

Podle něj se proto připravuje další protest, sám Bednář se přiklání i k variantě, že taxikáři zablokují některé ulice. „Osobně se k tomu hrozně moc přikláním, nemůžu ale mluvit za všechny členy sdružení,“ přiznal Bednář, že o podobě demonstrace zatím rozhodnuto není.

Primátorka Prahy Adriana Krnáčová reagovala, že postupu taxikářů nerozumí. magistrát podle ní od minulého týdne přísně kontroluje taxislužby včetně Uberu (o kontrolách čtěte zde).