Ovzduší by se mohlo pročistit v úterý, poté bude smog pokračovat

„Nad Českou republikou se vyskytuje výrazná teplotní inverze - teplota s výškou stoupá - se spodní základnou už od země. Vzduch se proto nemůže vertikálně promíchávat - studený vzduch je těžší než teplý a nemůže tudíž stoupat - a panují nepříznivé rozptylové podmínky,“ uvedl meteorolog Pavel Šimandl na webu Infomet.cz.

„V důsledku toho se v průmyslových oblastech a v místech se zvýšenou dopravou hromadí škodliviny, mezi které patří i sledovaný polétavý prach,“ doplnil.

Podle poslední předpovědi by se alespoň na chvíli měl vzduch pročistit. „V úterý k nám ve vyšších vrstvách atmosféry pronikne chladnější vzduch od severozápadu, který inverzi pravděpodobně rozruší,“ uvedl meteorolog.

Úleva ale nevydrží dlouho. V polovině týdne přejde přes střední Evropu tlaková výše, která výraznou inverzi znovu obnoví.

Ve třech krajích omezují továrny provoz

V sobotu platila hned v pěti krajích smogová regulace, při níž musí některé průmyslové podniky omezit výrobu. V neděli nadále platila v Praze, Středočeském a Olomouckém kraji. Odvolaná byla pouze v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, kde přesto stále trvá smogová situace.



Stejně na tom jsou v Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském, Ústeckém, Plzeňském a nově i v Jihočeském kraji. Relativně čisté ovzduší mají pouze na Vysočině a v Libereckém a Karlovarském kraji.

Lidé by měli kvůli zhoršeným rozptylovým podmínkám omezit jízdu auty i zvýšenou fyzickou zátěž spojenou s rychlejší frekvencí dýchání. Platí to zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, seniory a malé děti. Pokud je v regionu vyhlášena i regulace, musejí některé továrny omezit výrobu tak, aby do ovzduší vypouštěly méně škodlivin. Pražský magistrát například vyzval řidiče, aby nevyjížděli do ulic (více čtěte zde).

Smogová situace je vyhlašována, když dvanáctihodinový průměr koncentrace polétavých částic PM10 v ovzduší překročí hranici 100 mikrogramů na metr krychlový a pro dalších 24 hodin se nepředpokládá pokles pod tento práh. Regulace se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině stanic reprezentativních pro dané území dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací částic polétavého prachu překročí hranici 150 mikrogramů na metr krychlový a není předpoklad, že by se to do 24 hodin změnilo.