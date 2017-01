Čechy i Moravu trápí smogová situace. Praha žádá řidiče, aby nevyjížděli

Praha žádá řidiče aut se spalovacím motorem, aby k dopravě využívali přednostně veřejnou dopravu. Právě emise z těchto automobilů se totiž významně podílejí na zvýšených koncentracích polétavého prachu a oxidu uhličitého.

Informovány byly také průmyslové podniky, které při vyhlášení signálu regulace musejí upravovat svou výrobu. Žádný významně velký zdroj prašnosti nyní v Praze není, uvedl magistrát v tiskové zprávě.

Regulace se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině stanic reprezentativních pro dané území dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací částic polétavého prachu (PM 10) překročí hranici 150 mikrogramů na metr krychlový a není předpoklad, že by se to do 24 hodin změnilo.

Překročení hranice hlásily v sobotu ráno stanice na téměř celém území Prahy. Mírně lepší stav ovzduší je podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pouze ve Vysočanech. Zhoršené rozptylové podmínky jsou také ve Středočeském kraji. Kvůli smogu platí regulace od soboty v Olomouckém kraji a od pátku je vyhlášena také v Pardubickém a Hradeckém kraji. Na Třinecku ji meteorologové odvolali.

V zákoně o ochraně ovzduší je přitom 24hodinový imisní limit pro prachové částice stanovený na 50 mikrogramů na metr krychlový.

Kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu ve vzduchu meteorologové nabádají lidi k tomu, aby omezili jízdu auty a přednostně využívali veřejnou dopravu. Doporučují jim také zdržet se při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené s rychlejší frekvencí dýchání. Platí to zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, seniory a malé děti.

Smog se objevuje během horkých a suchých dní ale i za mrazivého počasí, kdy slabé proudění vzduchu a inverzní teplota (se stoupající nadmořskou výškou roste teplota vzduchu, pozn. red.) vytvářejí podmínky pro hromadění znečištění v blízkosti zemského povrchu.

