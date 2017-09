Piráti chtějí do Sněmovny s písní, která se směje šéfovi ANO Babišovi

„Všeci kradnú, jsem nikdy neřekl,“ prohlásil přitom Babiš při nedávné debatě lídrů v Lucerně, kde se kvůli tomu střetl s volebním lídrem ČSSD Lubomírem Zaorálkem (více o tom zde).



Sám Bartoš se ve volbách utká přímo s Babišem ve Středočeském kraji, kde je lídrem kandidátky Pirátů. Ti by se podle posledního volebního modelu CVVM dostali do Sněmovny místo TOP 09 a se 6,4 procenty by porazili také vládní lidovce (o průzkumu více zde).

K natočení videa s písní Piráty inspirovala odezva na jejich „vězeňský autobus“ s nímž projíždějí v kampani Českou republikou. Babišovi na autobusu Piráti vyčítají nezdaněné korunové dluhopisy za zhruba 1,5 miliardy korun, které vydal Agrofert, či kauzu padesátimilionové evropské dotace na Čapí hnízdo, kvůli níž Sněmovna vydala šéfa ANO a také prvního místopředsedu Babišova hnutí Jaroslava Faltýnka ke stíhání.



Premiérovi Bohuslavu Sobotkovi z ČSSD Piráti vyčítají kauzu privatizace menšinového podílu v těžební společnosti OKD v době, kdy byl ministrem financí, a šéfovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi jeho počínání ve Sněmovně, když se rozhodovalo o zdanění hazardu, či dávnou kauzu nákupu nefunkčních padáků, když ještě Kalousek působil na ministerstvu obrany.

„Beztrestně zašantročili, bezúplatně převedli, pak se ještě rozčílili, že je lidi podvedli,“ zpívá Bartoš s ostatními lídry a kandidáty v písni. Video vzniklo díky scénáristům Otovi Klempířovi a Jakubovi Horákovi, za hudebního doprovodu Piráta Mikuláše Ferjenčíka a za zpěvu Ivana a Lydie Bartošových.