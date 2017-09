Babiš slíbil snižování daní, Kalousek výrazný pokles sociálních odvodů

„Investuje se málo, hospodářský růst je tažen hlavně spotřebou. Potřebujeme investovat, potřebujeme stavět, investovat do nemocnic, do domovů důchodců a dostat turisty z Prahy do dalších částí republiky,“ řekl šéf ANO Babiš.

Debatu pořádá šest týdnů před volbami Britská obchodní komora v Česku ve spolupráci s Americkou obchodní komorou, Francouzsko-českou obchodní komorou a Severskou obchodní komorou. Účastní se jí také ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek, vicepremiér a šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

„Rozpočet by měl být vyrovnaný,“ řekl Kalousek. Za prioritu označil penzijní reformu a reformu zdravotního pojištění, aby se zvyšovala spoluúčast. Stát by měl méně podporovat montovny a více výroby s vyšší přidanou hodnotou. „Co je u nás nejvíce zdaněno, je lidská práce. Budeme se snažit snížit sociální pojištění o osm procentních bodů,“ připomněl jeden z hlavních bodů volebního programu TOP 09.

„Máme složitý a komplikovaný daňový systém. Máme druhé nejvyšší odvody v rámci OECD,“ uvedl Stanjura. Nechceme rozlišovat mezi státními zaměstnanci a zaměstnanci v soukromé sféře. Navrhujeme snížit daně všem, což by mohlo znamenat nárůst platů o 7 procent,“ řekl Stanjura. ODS bude prosazovat pokles sociálních odvodů zaměstnavatelům o dva procentní body a návrat ke dvěma sazbám DPH i razantní pokles byrokracie o dvacet procent.

Bělobrádek mluvil o tom, že jsme nejprůmyslovější zemí v Evropě. „Pokud nedokážeme převádět výsledky vědy a výzkumu do průmyslu, budeme zaostávat,“ řekl šéf křesťanských demokratů. „Je pro nás důležité, abychom přijali euro, nechceme moc hýbat s daněmi,“ uvedl Bělobrádek.

Zaorálek vyzdvihl, že jsme zemí s velmi nízkou nezaměstnaností. „Česká republika by měla začít budovat nový ekonomický model,“ řekl Zaorálek. „Měli bychom podpořit malé, střední podniky. „Bez zásadních změn struktury naší ekonomiky jsme odsouzeni k nezdaru,“ prohlásil volební lídr sociální demokracie.

„Byli jsme kovárnou východní Evropy, teď jsme montovnou Evropy západní,“ řekl Dolejš. Důležitá je podle něj modernizace českého hospodářství. „Stabilní, leč funkční daňová reforma je na místě, daňový ani mzdový dumping není na místě,“ prohlásil.