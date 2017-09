TOP 09 by se dle průzkumu CVVM nedostala do Sněmovny, uspěli by Piráti

16:23 , aktualizováno 16:23

Podle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by se strana TOP 09 nedostala do Poslanecké sněmovny. Naopak pětiprocentní práh by překonali Piráti. Jasným vítězem voleb zůstává hnutí ANO a své poslance by měly i strany ČSSD, KSČM, ODS, SPD a KDU-ČSL.