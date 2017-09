Pilný zlepšil odhad růstu HDP, příjmy rozpočtu se mají zvýšit o 21 miliard

„Nepochybně bychom měli vyhovět učitelům a navýšit platy o 15 procent. Měli bychom ale přidat také vysokým školám. Navýšil jsem jim rozpočet o 700 milionů, ale měli dostat něco navíc. Měli bychom ale také navýšit investice do infrastruktury, stavět a podporovat vědu, výzkum a inovace,“ prohlásil v úvodu Ivan Pilný (ANO).

Podle něj by měly resorty vyčlenit peníze z nespotřebovaných výdajů, které dosahují výše až 40 miliard. Pilný předpokládá, že by se tak dalo vyšetřit až osm miliard, což by stačilo na požadavky školských odborů (více o jejich protestu kvůli platům zde).

V Otázkách Václava Moravce oznámil, že zvýšil příjmy rozpočtu pro příští rok o 21 miliard. Zlepšil totiž odhad růstu HDP z 2,9 procenta na 3,1 procenta. Vysloužil si ale kritiku europoslance Luďka Niedermayera (nestraník za TOP 09).

„Premiér určuje, jak se upraví makroekonomická prognóza, aby se mohl sestavit státní rozpočet. Dostaneme se do fáze, kdy je z rozpočtu cár papíru,“ uvedl a dodal: „Máme tady neobvyklý růst na výdaje. Mezi rokem 2012 a 2017 to dělá nějakých 30 000 lidí. Jeden člověk ročně stojí milion korun, takže ve státní správě se utápí desítky miliard korun. V takovém případě je absurdní, aby se hledaly jednotky miliard na přidání učitelům.“

„Nebudu komentovat politické hrátky, ale v civilizované společnosti 21. století musí mít učitelé jedny z nejvyšších platů v ranku vysokoškolských absolventů. To by znamenalo v prvé řadě až dvojnásobné zvýšení. Je to ovšem varianta, která skončí u politického handrkování,“ komentoval další host pořadu ekonom Pavel Kysilka.

Resorty chtějí dalších 33 miliard

Už v pátek Pilný řekl, že ministerstva mu odpověděla, že nemohou poskytnout žádné peníze ze svých výdajů na růst platů učitelů a dalších pracovníků veřejné sféry. Úřady podle něj naopak zažádaly ministerstvo financí v souhrnu o dalších 33 miliard korun, což by dohromady s požadavkem na růst platů zvýšilo schodek rozpočtu až ke 100 miliardám korun (více zde). Aktuálně rozpočet počítá se schodkem 50 miliard.

Debatu o návrhu státního rozpočtu na příští rok zahájí vláda v pondělí.