Akademici a odbory naplánovali páteční protest kvůli platům

Akademici a odboráři protestují proti finanční situaci pedagogů i nepedagogů ve školství. Ačkoliv padla spousta vládních slibů a vláda měla navýšení platů učitelů jako svoji prioritu, situace se podle nich nijak nezlepšila.



„Společně s akademiky, řediteli škol a učiteli od mateřských po vysoké školy chceme dát najevo nespokojenost s přípravou státního rozpočtu na rok 2018,“ řekl iDNES.cz předseda školských odborů František Dobšík.

„Touto akcí bychom se chtěli obrátit na veřejnost, dát najevo, že tato vláda má šanci promítnout to, po čem voláme. Všechny strany mají vzdělávání ve volebních programech, co se týká růstu platů či výdajů na vzdělávání,“ dodal.

Pozvání na shromáždění podle něj přijal například ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, náměstek ministra školství Petr Pavlík či ministr financí Ivan Pilný. Zástupci škol jim v Betlémské kapli chtějí sdělit své požadavky. Ty se týkají navýšení platů pro učitele či výdajů spojených se vzděláváním.



Průměrný plat pedagogů činil loni 30 065 korun, z toho asi 30 procent byly odměny, příplatky a náhrady. Odbory chtějí, aby se do roku 2020 zvedly mzdy na 130 procent průměrného platu v ČR, který letos činil podle Českého statistického úřadu 27 889 korun. Vláda navýšení přislíbila.



„Všichni politici říkají, že vzdělávání je prioritou. Přitom jsou výdaje na vysokoškolského studenta výrazně pod průměrem oproti jiným státům Evropské unie. To stejné se týká průměrného počtu studentů na jednoho učitele,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.



Stav je podle něj vážný i z hlediska přípravy budoucích pedagogů. „Naši doktorandi dostávají 7 500 korun. Znamená to, že naši budoucí vědci budou dostávat 60 procent minimální mzdy,“ dodal.

Platy učitelů se zvýší, slíbila vláda

Minulý týden jednali o situaci odboráři s vládou a domluvili se, že se platy učitelů zvýší víc než ostatním pracovníkům státní správy. Není ale jasné, o kolik to bude. Odbory požadují 15 procent navíc, jinak se podle nich nepodaří mzdy do roku 2020 navýšit dostatečně. To by znamenalo výdaje v rozpočtu na příští rok ve výši 11 miliard korun. Podle ministra financí Ivana Pilného (ANO) na to ale v současnosti nejsou peníze ani v letošním, ani v příštím rozpočtu.



Zástupci vysokých škol požadují navýšení o 4,5 miliardy korun na platy vysokoškolských pedagogů, na investice a pro doktorandy. Pilný se minulý týden na jednání s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou dohodl, že oproti letošnímu roku dojde příští rok k navýšení peněz pro vysoké školy o 700 milionů korun. Pilný musí návrh do konce srpna poslat vládě. Podle Zimy je však takové navýšení naprosto nedostatečné.

Vedení školských odborů jednalo o současné situaci už minulý týden, své závěry ale slíbilo zveřejnit až na pondělní tiskové konferenci.