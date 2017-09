Pilný: Ministerstva nehodlají dát na růst platů nic. Naopak chtějí přidat

„Pod takové saldo se v době rekordního hospodářského růstu jako zodpovědný ministr financí nechci a nemohu podepsat,“ uvedl.



„Všechny resorty na výzvu pana premiéra sdělily, že nemohou na příští rok ve prospěch učitelů ušetřit vůbec nic. Ani pan ministr (zahraničí Lubomír) Zaorálek, který sliboval, že dá 15 až 20 procent ze svého rozpočtu na platy učitelů,“ napsal Pilný.

ČSSD požaduje, aby se platy zvýšily od 1. listopadu, a to o deset procent všem ve veřejném sektoru a učitelům o 15 procent.

Debatu o návrhu státního rozpočtu na příští rok zahájí vláda v pondělí. Ministerstvo financí navrhuje rozpočet se schváleným schodkem 50 miliard korun. Předtím ještě budou jednat o růstu platů představitelé koaličních stran.

Podle Bělobrádka peníze v rozpočtu jsou

Podle vicepremiéra Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) však ministerstvo financí má možnosti platy navyšovat. „Když se podíváte, jak podsekávají svoje příjmy na ministerstvu financí v posledních letech, kdy ta čísla jsou v řádech desítek miliard úplně jiná, a kdybychom přičetli i ten přebytkový, tak by to bylo přes sto miliard korun. Pořád mají veliký polštář na příjmové stránce,“ konstatoval. Ministr financí Ivan Pilný chce, aby jednotlivé resorty přiznaly svoje rezervy, to Bělobrádek označil pouze za hru s čísly.

Koalice a následně vláda bude o rozpočtu na příští rok jednat v pondělí. Zatímco Pilný a premiér Bohuslav Sobotka uvádějí, že věří v dohodu, Bělobrádek si myslí, že debata skončí až s koncem září, kdy bude muset vláda návrh rozpočtu poslat Sněmovně.