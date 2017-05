Britové drželi minutu ticha, do Manchesteru přijela Alžběta II.

Británie se zastavila přesně v 11 hodin místního času (12:00 našeho času). V centru Manchesteru se po minutě ticha dav přidal k ženě s kyticí, která spontánně začala zpívala píseň skupiny Oasis Don’t Look Back In Anger. Britské vlajky na všech státních budovách zůstanou až do večera stažené na půl žerdi.

Ve čtvrti Hulme jižně od centra Manchesteru pietu rušily sirény a hluk policejních vrtulníků. Policie uzavřela okolí místní univerzity, na místo dorazila pyrotechnická jednotka. Po zhruba půl hodině místo zabezpečila a ulice byla opět otevřena. Příčinou poplachu byl podezřelý balíček.

Do dětské nemocnice v Manchesteru, kde se léčí oběti teroristického útoku, přijela britská královna Alžběta II a setkala se s pacienty i s personálem. Lékaři podle poslední bilance po útoku ošetřili 116 zraněných, 23 lidí zůstává v kritickém stavu.

Fotbalista celku Manchester United Wayne Rooney prostřednictvím své nadace věnoval obětem atentátu 100.000 liber (přes tři miliony Kč), uvedla britská média. Policie zároveň varovala, aby si lidé dali pozor na falešné sbírky na pomoc obětem.

Britská média postupně zveřejňují totožnost mrtvých. Ve čtvrtek s odvoláním na rodinu potvrdila smrt čtrnáctileté Skotky Eilidh MacLeodové. Při atentátu zemřel také mladý pár, sedmnáctiletá Chloe Rutherfordová a o dva roky starší Liam Curry, uvedla média v noci na dnešek. Manchesterská policie potvrdila úmrtí policistky Elaine McIverové, která byla na koncertě se svým manželem. V tu dobu byla mimo službu.

Teroristický útok po koncertě americké zpěvačky Ariany Grandeové si vyžádal 22 mrtvých a 64 zraněných. Podezřelým je Salman Abedi, 22letý britský občan s libyjskými kořeny. Policie věří, že útok nebyl dílem „vlka samotáře“, protože Abedi by zřejmě tak sofistikovanou bombu nedokázal složit. Britská policie zatkla sedm lidí včetně Abediho bratra, v Libyi byli zadrženi jeho otec a další bratr.



Premiérka Theresa Mayová uvedla, že v Británii nadále zůstane v platnosti nejvyšší, krtický stav ohrožení. Veřejnost by podle ní měla zůstat bdělá. V ulicích je kromě policistů asi 1000 příslušníků ozbrojených složek. V pátek Mayová zamíří do Itálie na summit zemí G7 , kde chce „vést diskuzi o boji proti terorismu, společném postupu proti plánování teroristických útoků na internetu a šíření nenávistné extremistické ideologie na sociálních médiích“.