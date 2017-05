Češka v Manchesteru: Angličané nepanikaří, panuje tu bratrská atmosféra

Dotkl se vás nějak atentát v Manchester Aréně?

Na tom koncertě byla řada našich studentů. Doufáme, že špatné zprávy bychom už slyšeli, pokud by to některé z našich studentů ovlivnilo. Ale ještě nevíme. Skvělé je, že všichni lidé se tu okamžitě semkli a pomáhají si, takže teď tu je taková bratrská atmosféra. Angličané jsou z principu vyrovnaní a nepanikaří, takže panika tu rozhodně není znát.

Jaká je ve městě situace?

Manchester Aréna je obrovská hala na severu centra, kde se konají všechny velké koncerty, pokud nejsou na fotbalovém stadionu. Zatím se neví, jaké jsou škody na struktuře budovy. Celé severní centrum města je teď uzavřeno, stejně jako jedno z hlavních nádraží.

Doprava je teď po ránu přes město příšerná. Kolegyně říkala, že to vůbec nemá cenu a musela si vzít taxíka, který věděl, jak to objet. Nemáme tu metro, místo něj funguje systém tramvají, a ten je samozřejmě omezený. Nejezdí linky, které jezdily kolem Manchester Arény. Jinak město normálně funguje, většina škol zůstala otevřená.

Londýn nedávno zažil teroristický útok u Westminsteru. Panovaly obavy z podobného útoku v Manchesteru?

Kolega byl před pár dny na posledním zápasu United a říkal, že při vstupu na stadion byla zpřísněná bezpečnostní opatření. Takže tajné služby možná věděly, že se něco může stát. Ale to je jen domněnka.

V Británii se 8. června konají předčasné parlamentní volby. Může je útok nějak ovlivnit?

Všechny hlavní politické strany řekly, že tento týden pozastaví volební propagaci. Já si myslím, že to případně pomůže konzervativcům. To je však jen můj subjektivní názor.

Jak se město s útokem vyrovná?

Manchester si zažil už několik bombových atentátů. Koncem 80. a začátkem 90. let to bylo běžné. Já sama jsem na začátku 90. let zažila bombový útok Irské republikánské armády (IRA). Pak tady byl velký útok v roce 1996 (o útoku IRA čtěte více zde), který srovnal střed města se zemí. Část centra se tehdy musela přestavět. Manchester je proto vůči jakýmkoliv útokům obrněný a v pohodě se s tím srovná.

Je to i mentalitou místních?

Manchester je přece jen o něco angličtější než Londýn, který je hodně kosmopolitní. Lidé jsou tu víc na jedné notě a víc se semknou.

Pokud by se prokázalo, že za útokem je islámský extremismus, lze čekat vlnu xenofobie?

Do určité míry ano, ale to bylo už i po brexitu, kdy se terčem stali všichni Poláci, Češi a tak dále. Ale pokud se něco začne dít, tak to bude minoritní jev a okamžitě to přestane. Poslední informace mluví o tom, že to byl sebevražedný atentátník.

