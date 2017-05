Britové zuří, Američany odřízli od informací o teroru v Manchesteru

Brity naposledy naštvaly snímky, které ve středu zveřejnil list The New York Times. Na uniklých fotkách z vyšetřování jsou zbytky modrého batohu, jenž mohl být použit k přepravě výbušniny, a pravděpodobná rozbuška, kterou podle vyšetřovatelů pachatel zřejmě držel ve své levé ruce.



Na snímcích jsou také ukázány matice a šrouby, které rozmetal výbuch do okolí, stejně jako zbytky 12voltové baterie, která by mohla být zdrojem energie roznětky. Snímky naznačují, že bomba byla odborně a velmi pečlivě složená a obsahovala silnou nálož.

Snímky představitele britské vlády rozzuřily. Premiérka Theresa Mayová chce úniky probrat během čtvrtečního setkání s Trumpem v Bruselu. Britská police podle BBC přestala sdílet informace z vyšetřování s Američany. Londýn věří, že za úniky stojí spíše představitelé amerických bezpečnostních složek než Bílý dům.

Úniky kritizovala také britská policie. „Když je narušena důvěra, ohrožuje to vzájemné vztahy, naše vyšetřování i důvěru obětí, jejich rodin a svědků,“ uvedl mluvčí protiteroristické jednotky. Starosta Manchesteru Andy Burnham na Twitteru uvedl, že si na ně stěžoval u amerického velvyslance. „Byl jsem ujištěn, že to skončí. Neskončilo. Je to arogantní, špatné a neuctivé“.

Pět očí

Už v úterý Brity podráždila skutečnost, že se v amerických médiích objevila totožnost údajného pachatele Salmana Abediho, a to přes výslovné přání Londýna ji zatím nezveřejňovat. „Proto nás otrávilo, když byly zveřejněny z jiných zdrojů. Našim přátelům jsem dala jasně najevo, že se to už nebude opakovat,“ prohlásila ve středu britská ministryně vnitra Amber Ruddová.

Britové sdílejí informace tajných služeb s USA, Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem v rámci dohody UKUSA, které se někdy říká program Pět očí. Podle odborníků na protiteroristický boj je někdy nesmírně důležité, aby se jména podezřelých nedostala do médií. Policii to umožní získat moment překvapení a pozatýkat pachatelovy možné komplice.

Teroristický útok po koncertě americké zpěvačky Ariany Grandeové si vyžádal 22 mrtvých a 64 zraněných. Podezřelým je Salman Abedi, 22letý britský občan s libyjskými kořeny. Policie věří, že útok nebyl dílem „vlka samotáře“, protože Abedi by zřejmě tak sofistikovanou bombu nedokázal složit. Britská policie zatkla sedm lidí včetně Abediho bratra, v Libyi byli zadrženi jeho otec a další bratr.