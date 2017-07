Doplnění kandidátek po vypadnutí Starostů nebude problém, hlásí lidovci

Vedení STAN v úterý odmítlo místo původně avizované volební koalice pouze umístit své kandidáty na lidovecké listiny. Starostové tak půjdou do kampaně samostatně (psali jsme zde).



Pouhé vyslání Starostů na lidovecké kandidátky by znamenalo snížení volebního prahu pro vstup do Sněmovny na pět procent místo deseti, které potřebuje volební koalice (psali jsme zde). Starostové ale variantu odmítli, protože ji nepovažovali za rovnoprávné partnerství. Herman však další spolupráci se STAN nevylučuje.

„I když formálně se budeme každý do voleb ucházet o hlasy sám za sebe, po volbách jsou možná různá spojení, je třeba hledat pozitivní synergii ve prospěch ČR,“ řekl Herman po bilanční schůzce s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Herman jedničkou v Praze

Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola řekl, že situaci kolem kandidátky zná především na jižní Moravě, kde je lídrem. „Je z čeho vybírat, spíš se musel zužovat výběr, když to bylo se Starosty. Ale pochopitelně se to musí doplnit i v dalších krajích, to se ještě bude probírat,“ uvedl. Neočekává však, že by šlo o složitý problém.

Herman předpokládá, že se posune do čela pražské kandidátky, kde měl figurovat na druhém místě za lídrem STAN Petrem Gazdíkem. „Primární volby v pražské organizaci na jaře mě umístily na první místo, takže předpokládám, že budu mít tu čest reprezentovat KDU-ČSL v hlavním městě,“ uvedl Herman. O prázdninách chce vést kontaktní kampaň a setkávat se s lidmi, i když je nepovažuje za nejlepší dobu pro předvolební akce. Intenzivnější kampaň očekává až v září.

Podobu samostatné kampaně lidovců bude ve čtvrtek řešit předsednictvo strany. „Ale myslím, že jsme připraveni. Prostě kampaň pojede dál, takže jsme připraveni na samostatnou variantu. Šéfem kampaně je (ministr zemědělství) Marian Jurečka,“ uvedl Mihola.

Herman dodal, že volební štáb pracuje naplno. „Je třeba říci, že KDU-ČSL byla v koalici seniorní stranou, větší zátěž nebo podíl byl stejně na naší straně, takže zase tolik se toho pro nás měnit nebude,“ uvedl. Co se týče programu, bude podle něj třeba „prozkoumat některé akcenty“, které do něj přinesla koaliční smlouva se Starosty.